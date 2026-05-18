2026. május 18. hétfő Erik, Alexandra
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
gyászhír
Sport

Legendás válogatott játékos távozott: gyászol a sportvilág

Pénzcentrum
2026. május 18. 14:11

Hatvanegy éves korában elhunyt Scott Hastings, a skót rögbi legendás alakja. A sportoló az 1990-es Grand Slam-győztes válogatott meghatározó játékosa volt, aki négy éven át küzdött a non-Hodgkin-limfómával - jelentette a The Guardian.

Scott Hastings hatvenegy éves korában hunyt el: családja azt közölte, hogy a korábbi válogatott center május 17-én, vasárnap reggel békésen, szerettei körében hunyt el. Gyermekei, Corey és Kerry-Anne egy közleményben megjegyezték, hogy édesapjuk néhai felesége, Jenny születésnapján távozott. A daganatos betegség kezelése során szövődmények léptek fel, emiatt az állapota rendkívül gyorsan romlott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A George Watson's College neveltje a Watsonians színeiben több mint húsz éven át játszott. A válogatottban 1986 januárjában mutatkozott be Franciaország ellen, bátyja, Gavin oldalán. A center és a hátvéd testvérpáros összesen 51 alkalommal lépett együtt pályára Skócia mezében. Hastings 65 válogatottságot szerzett pályafutása során. Két tesztmérkőzésen szerepelt a Brit és Ír Oroszlánok 1989-es, Ausztráliában győztes túráján, és az 1993-as új-zélandi keretbe is bekerült.

Friss és élő eredmények, sporthírek és statisztikák a Sportonlineon; KATTINTS!

Pályafutásának csúcspontja vitathatatlanul az 1990-es, Anglia elleni Grand Slam-döntő volt. Ezen a mérkőzésen egy Rory Underwood elleni kulcsfontosságú szereléssel őrizte meg csapata előnyét. Hastings részt vett az első, 1987-es rögbi-világbajnokságon, majd az 1991-es és 1995-ös tornákon is pályára lépett.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Gregor Townsend, a skót válogatott szövetségi kapitánya megemlékezésében kiemelte Hastings védekezését az 1990-es mérkőzésen. Hozzátette: "Megtestesítette, mit jelent Skóciáért játszani. Szenvedélyt, magabiztosságot és agressziót sugárzott, valahányszor magára öltötte a sötétkék mezt." Townsend felidézte, hogy iskolásként maga is Hastings játékstílusát szerette volna utánozni. Később pedig abban a szerencsében is része volt, hogy több alkalommal együtt léphetett vele pályára.

A rögbi professzionissá szervezése után Hastings négy évig az Edinburgh csapatát erősítette, majd visszavonulását követően sikeres sportkommentátori pályát futott be.
Címlapkép: Getty Images
#gyász #sport #halál #betegség #rák #anglia #világbajnokság #sportoló #gyászhír #skócia #ausztrália

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:44
15:32
15:12
15:00
14:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 17.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2026. május 18.
Ezért nyitnak egyre kevesebb boltot a nemzetközi láncok Magyarországon: kiderült, mi riasztja el a befektetőket
2026. május 18.
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
2026. május 17.
Ezeket a nyugati márkákat tiltották ki Orbánék Magyarországról: évtizedes a lemaradás
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 18. hétfő
Erik, Alexandra
21. hét
Május 18.
A múzeumok nemzetközi világnapja
Május 18.
Az internet világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2
17 órája
F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt!
3
20 órája
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
4
3 napja
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
5
1 napja
Búcsú előtt még beszólt edzőjének Mo Salah: páros lábbal szállt bele Arne Slotba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prolongálási jutalék
a hitel futamidejének hosszabbításakor kért jutalék

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 14:29
Németh Balázs és a 150%-os demencia: így drágultak a banki díjak a Fidesz-KDNP alatt az elmúlt 16 évben
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 13:03
Ezért nyitnak egyre kevesebb boltot a nemzetközi láncok Magyarországon: kiderült, mi riasztja el a befektetőket
Agrárszektor  |  2026. május 18. 15:33
Gigantikus üzletet ütött nyélbe Donald Trump Kínával: ez váratlan volt
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm