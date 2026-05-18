Legendás válogatott játékos távozott: gyászol a sportvilág
Hatvanegy éves korában elhunyt Scott Hastings, a skót rögbi legendás alakja. A sportoló az 1990-es Grand Slam-győztes válogatott meghatározó játékosa volt, aki négy éven át küzdött a non-Hodgkin-limfómával - jelentette a The Guardian.
Scott Hastings hatvenegy éves korában hunyt el: családja azt közölte, hogy a korábbi válogatott center május 17-én, vasárnap reggel békésen, szerettei körében hunyt el. Gyermekei, Corey és Kerry-Anne egy közleményben megjegyezték, hogy édesapjuk néhai felesége, Jenny születésnapján távozott. A daganatos betegség kezelése során szövődmények léptek fel, emiatt az állapota rendkívül gyorsan romlott.
A George Watson's College neveltje a Watsonians színeiben több mint húsz éven át játszott. A válogatottban 1986 januárjában mutatkozott be Franciaország ellen, bátyja, Gavin oldalán. A center és a hátvéd testvérpáros összesen 51 alkalommal lépett együtt pályára Skócia mezében. Hastings 65 válogatottságot szerzett pályafutása során. Két tesztmérkőzésen szerepelt a Brit és Ír Oroszlánok 1989-es, Ausztráliában győztes túráján, és az 1993-as új-zélandi keretbe is bekerült.
Pályafutásának csúcspontja vitathatatlanul az 1990-es, Anglia elleni Grand Slam-döntő volt. Ezen a mérkőzésen egy Rory Underwood elleni kulcsfontosságú szereléssel őrizte meg csapata előnyét. Hastings részt vett az első, 1987-es rögbi-világbajnokságon, majd az 1991-es és 1995-ös tornákon is pályára lépett.
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Gregor Townsend, a skót válogatott szövetségi kapitánya megemlékezésében kiemelte Hastings védekezését az 1990-es mérkőzésen. Hozzátette: "Megtestesítette, mit jelent Skóciáért játszani. Szenvedélyt, magabiztosságot és agressziót sugárzott, valahányszor magára öltötte a sötétkék mezt." Townsend felidézte, hogy iskolásként maga is Hastings játékstílusát szerette volna utánozni. Később pedig abban a szerencsében is része volt, hogy több alkalommal együtt léphetett vele pályára.
A rögbi professzionissá szervezése után Hastings négy évig az Edinburgh csapatát erősítette, majd visszavonulását követően sikeres sportkommentátori pályát futott be.
