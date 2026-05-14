Veszélyes fertőzés terjed ebben a megyében, így lehet minimalizálni a fertőzés kockázatát

Hajdúhadház területén hepatitis A-járványhelyzet alakult ki - adta hírül az önkormányzat a honlapján csütörtökön.

Lakossági tájékoztatójukban azt írták, "a népegészségügyi feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala tájékoztatása alapján megtudtuk, hogy Hajdúhadház területén hepatitis A-járványhelyzet alakult ki".

A közlemény szerint a megbetegedettek számáról nincs hivatalos információjuk, a kontaktkutatásban részt vevő önkormányzati dolgozók információi alapján legfeljebb 20 emberről és több száz kontaktszemélyről beszélhetnek a városban. Azt írták, a járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezése érdekében.

Kérik a város lakosait, hogy fokozottan figyeljenek a személyes higiénia fenntartására. Az önkormányzati fenntartású intézmények épületeinek bejáratainál biztosítják a kézfertőtlenítés lehetőségét fertőtlenítőpontok kialakításával. Az önkormányzat látóterébe került érintett családoknak fertőtlenítő- és tisztítószereket tartalmazó csomagot juttattak el - jelezték a lakossági tájékoztatóban.

Így lehet a leghatékonyabban védekezni a fertőzés ellen

Egy korábbi cikkünkben körbejártuk, hogyan lehet védekezni a fertőzés ellen. A betegség fekális-orális úton, vagyis szennyezett kézzel, fertőzött széklettel, szennyezett vízzel vagy ételek (például mosatlan zöldség, gyümölcs) fogyasztásával terjed. Ennek megfelelően a terjedés megelőzésében legfontosabb a kézmosás és a személyi higiéne betartása.

Sokan azonban nem otthon, hanem utazások során kapják el. Amennyiben utazás során felmerül az utcán történő étkezés lehetősége, különösen ajánlott kézfertőtlenítő folyadék vagy kendő használata ezzel elkerülve az étel szennyeződésének lehetőségét.

Az NNGYK tájékoztatása szerint a fertőzések jelentős része tünetmentesen zajlik, így a magát egészségesnek érző személy is továbbadhatja a vírust.

A lappangási idő viszonylag hosszú, átlagosan egy hónap. Ennek megfelelően a fejlődő országokban ritkán fordul elő tünetekkel járó fertőzés. Turistaként elsősorban a hepatitis A fertőzés veszélyétől a trópusi, szubtrópusi országokban kell tartani. A vírus leggyakrabban olyan helyeken fordul elő, ahol rossz higiénés körülmények vannak, továbbá ott, ahol nem biztosított a megfelelő ivóvízellátás.

A járványveszélyes területre utazóknak - pl. trópusi, szubtrópusi országok - ajánlott oltást is beadatniuk, 4 héttel (minimum 2 héttel) az utazás megkezdése előtt, hogy a védettség biztosan kialakuljon. A hosszútávú védettség eléréséhez 2 oltásra van szükség. Az emlékeztető oltás 6-60 nap múlva esedékes (oltóanyagonként változhat), amely legalább 15-20 évig biztosít védettséget.

Az oltások kapcsán arról tájékoztattak, hogy a hepatitis A fertőzés megelőzésére hatékony inaktivált vakcinák állnak rendelkezésre, melyek gyógyszertárban receptre felírva, térítés ellenében megvásárolhatók. Hazánkban kétféle vakcina (Avaxim és Havrix) van forgalomban, mindkét oltóanyag elérhető és mindkettő beadható a gyermekek (1-15 év között) és a 16 éven felüliek részére is.