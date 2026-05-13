A hantavírus lehet az új COVID? Rusvai Miklós tiszta vizet öntött a pohárba, kell-e újabb járványtól tartani Magyarországon

Komoly riadalmat keltett a dél-amerikai hantavírus felbukkanása egy óceánjárón, a szakértő szerint azonban Európában nem kell tömeges járványtól tartani. Rusvai Miklós virológus szerint az Andes-vírus ugyan rendkívül veszélyes és emberről emberre is terjedhet, de a kontinensen egyelőre nem jelent komoly fenyegetést. A szakember emellett a magyarországi hantavírus-helyzetről, a gyáli TBC-esetekről és a nyugat-nílusi láz terjedéséről is beszélt az Indexnek.

Az úgynevezett „újvilági” hantavírus-típus súlyos légzőszervi tüneteket, tüdőödémát és tüdőgyulladást okozhat, a halálozási arány pedig a fertőzöttek körében akár a 20–30 százalékot is elérheti. Különösen veszélyessé teszi, hogy cseppfertőzéssel emberről emberre is képes terjedni.

A virológus egy holland utas esetét is felidézte, aki a johannesburgi repülőtéren fertőzhetett meg egy utaskísérőt, miután csupán néhány percig tartózkodtak egy légtérben.

A vírus lappangási ideje hosszú, általában két-négy hét, de akár negyven nap is lehet. Emiatt a fertőzöttek sokáig teljesen tünetmentesek maradhatnak, ami megnehezíti a járvány felismerését.

A fertőzés ellen jelenleg nincs célzott gyógymód vagy széles körben elérhető vakcina. A kórházban kezelt betegeknél csak tüneti kezelést alkalmaznak, például lázcsillapítást, oxigénterápiát vagy súlyos esetben gépi lélegeztetést.

Rusvai Miklós arra is kitért, hogy a hantavírus „óvilági” változatai Magyarországon is jelen vannak, de jóval enyhébb lefolyásúak. Hazánkban évente néhány tucat esetet regisztrálnak, a fertőzés pedig elsősorban rágcsálók ürülékével vagy vizeletével szennyezett por belélegzésével terjed.

A szakember a gyáli tuberkulózisos esetekről is beszélt. Mint mondta, bár tizenhét gyermeknél látens fertőzést mutattak ki, aktív megbetegedés nem történt. Hozzátette: a TBC elleni gyermekkori oltás hosszú távú védelmet nyújt, de immunhiányos állapot esetén a betegség később is kialakulhat.

A nyári időszak kapcsán Rusvai Miklós a nyugat-nílusi láz veszélyére is felhívta a figyelmet. A szúnyogok által terjesztett vírus már Magyarországon is megjelent, és a klímaváltozás miatt várhatóan egyre több fertőzés fordulhat elő.

A virológus szerint ugyanakkor a dél-amerikai hantavírus miatt jelenleg nem kell komoly európai járványtól tartani, hacsak a vírus a jövőben jelentősen nem változik meg.