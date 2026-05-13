2026. május 13. szerda Szervác, Imola
18 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Számítógépes grafikus kép egy vírusról mikroszkópon keresztül nézve.
Egészség

A hantavírus lehet az új COVID? Rusvai Miklós tiszta vizet öntött a pohárba, kell-e újabb járványtól tartani Magyarországon

Pénzcentrum
2026. május 13. 12:32

Komoly riadalmat keltett a dél-amerikai hantavírus felbukkanása egy óceánjárón, a szakértő szerint azonban Európában nem kell tömeges járványtól tartani. Rusvai Miklós virológus szerint az Andes-vírus ugyan rendkívül veszélyes és emberről emberre is terjedhet, de a kontinensen egyelőre nem jelent komoly fenyegetést. A szakember emellett a magyarországi hantavírus-helyzetről, a gyáli TBC-esetekről és a nyugat-nílusi láz terjedéséről is beszélt az Indexnek.

Pánikra nincs ok a közelmúltban egy óceánjárón felbukkant hantavírus-fertőzések miatt – erről beszélt Rusvai Miklós virológus. A szakember szerint a Dél-Amerikában elterjedt Andes-vírus ugyan rendkívül veszélyes, de Európában nem kell tömeges járvány kialakulásától tartani.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az úgynevezett „újvilági” hantavírus-típus súlyos légzőszervi tüneteket, tüdőödémát és tüdőgyulladást okozhat, a halálozási arány pedig a fertőzöttek körében akár a 20–30 százalékot is elérheti. Különösen veszélyessé teszi, hogy cseppfertőzéssel emberről emberre is képes terjedni.

A virológus egy holland utas esetét is felidézte, aki a johannesburgi repülőtéren fertőzhetett meg egy utaskísérőt, miután csupán néhány percig tartózkodtak egy légtérben.

Kapcsolódó cikkeink:

A vírus lappangási ideje hosszú, általában két-négy hét, de akár negyven nap is lehet. Emiatt a fertőzöttek sokáig teljesen tünetmentesek maradhatnak, ami megnehezíti a járvány felismerését.

A fertőzés ellen jelenleg nincs célzott gyógymód vagy széles körben elérhető vakcina. A kórházban kezelt betegeknél csak tüneti kezelést alkalmaznak, például lázcsillapítást, oxigénterápiát vagy súlyos esetben gépi lélegeztetést.

Rusvai Miklós arra is kitért, hogy a hantavírus „óvilági” változatai Magyarországon is jelen vannak, de jóval enyhébb lefolyásúak. Hazánkban évente néhány tucat esetet regisztrálnak, a fertőzés pedig elsősorban rágcsálók ürülékével vagy vizeletével szennyezett por belélegzésével terjed.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szakember a gyáli tuberkulózisos esetekről is beszélt. Mint mondta, bár tizenhét gyermeknél látens fertőzést mutattak ki, aktív megbetegedés nem történt. Hozzátette: a TBC elleni gyermekkori oltás hosszú távú védelmet nyújt, de immunhiányos állapot esetén a betegség később is kialakulhat.

A nyári időszak kapcsán Rusvai Miklós a nyugat-nílusi láz veszélyére is felhívta a figyelmet. A szúnyogok által terjesztett vírus már Magyarországon is megjelent, és a klímaváltozás miatt várhatóan egyre több fertőzés fordulhat elő.

A virológus szerint ugyanakkor a dél-amerikai hantavírus miatt jelenleg nem kell komoly európai járványtól tartani, hacsak a vírus a jövőben jelentősen nem változik meg.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #járvány #fertőzés #vírus #oltás #betegség #vakcina #szúnyogok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:11
13:04
12:42
12:32
12:12
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 13.
Egyetlen influenszer-kampány sem ért annyit, mint Hegedűs Zsolt tánca: bűn lenne, ha Budapest kihagyná ezt a ziccert
2026. május 12.
Brutális drágulás jöhet a magyarok slágertermékeinél: már elindult a folyamat, hamarosan mindannyiunk pénztárcája megérzi
2026. május 12.
Súlyos dolog derült ki az idős magyarok oltásairól: sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, ennek komoly következménye lehet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 13. szerda
Szervác, Imola
20. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Életmentő döntés született Magyarországon: ingyenesek lesznek a csúcsterápiák, de van egy hatalmas csavar a történetben
2
2 hete
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
3
2 hónapja
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
4
3 hete
Leszázalékolás feltételei, menete, összege 2026-ban: ezekre a betegségekre jár a rokkantsági ellátás
5
1 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Derivatív
Határidős ügyletet, piacot jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 11:31
Eladó a legendás magyar zenekar frontemberének vidéki luxusvillája: megtaláltuk a hirdetést, less be az álomotthonba
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 10:31
Megszólalt Bóna Szabolcs agrárminiszter: ezek lesznek az első intézkedései, leszámolnak az üres ígéretekkel
Agrárszektor  |  2026. május 13. 12:28
Szóhoz jutnak a fiatal gazdák? Sokat vár a szakma az új minisztertől
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm