A hantavírus lehet az új COVID? Rusvai Miklós tiszta vizet öntött a pohárba, kell-e újabb járványtól tartani Magyarországon
Komoly riadalmat keltett a dél-amerikai hantavírus felbukkanása egy óceánjárón, a szakértő szerint azonban Európában nem kell tömeges járványtól tartani. Rusvai Miklós virológus szerint az Andes-vírus ugyan rendkívül veszélyes és emberről emberre is terjedhet, de a kontinensen egyelőre nem jelent komoly fenyegetést. A szakember emellett a magyarországi hantavírus-helyzetről, a gyáli TBC-esetekről és a nyugat-nílusi láz terjedéséről is beszélt az Indexnek.
Pánikra nincs ok a közelmúltban egy óceánjárón felbukkant hantavírus-fertőzések miatt – erről beszélt Rusvai Miklós virológus. A szakember szerint a Dél-Amerikában elterjedt Andes-vírus ugyan rendkívül veszélyes, de Európában nem kell tömeges járvány kialakulásától tartani.
Az úgynevezett „újvilági” hantavírus-típus súlyos légzőszervi tüneteket, tüdőödémát és tüdőgyulladást okozhat, a halálozási arány pedig a fertőzöttek körében akár a 20–30 százalékot is elérheti. Különösen veszélyessé teszi, hogy cseppfertőzéssel emberről emberre is képes terjedni.
A virológus egy holland utas esetét is felidézte, aki a johannesburgi repülőtéren fertőzhetett meg egy utaskísérőt, miután csupán néhány percig tartózkodtak egy légtérben.
A vírus lappangási ideje hosszú, általában két-négy hét, de akár negyven nap is lehet. Emiatt a fertőzöttek sokáig teljesen tünetmentesek maradhatnak, ami megnehezíti a járvány felismerését.
A fertőzés ellen jelenleg nincs célzott gyógymód vagy széles körben elérhető vakcina. A kórházban kezelt betegeknél csak tüneti kezelést alkalmaznak, például lázcsillapítást, oxigénterápiát vagy súlyos esetben gépi lélegeztetést.
Rusvai Miklós arra is kitért, hogy a hantavírus „óvilági” változatai Magyarországon is jelen vannak, de jóval enyhébb lefolyásúak. Hazánkban évente néhány tucat esetet regisztrálnak, a fertőzés pedig elsősorban rágcsálók ürülékével vagy vizeletével szennyezett por belélegzésével terjed.
A szakember a gyáli tuberkulózisos esetekről is beszélt. Mint mondta, bár tizenhét gyermeknél látens fertőzést mutattak ki, aktív megbetegedés nem történt. Hozzátette: a TBC elleni gyermekkori oltás hosszú távú védelmet nyújt, de immunhiányos állapot esetén a betegség később is kialakulhat.
A nyári időszak kapcsán Rusvai Miklós a nyugat-nílusi láz veszélyére is felhívta a figyelmet. A szúnyogok által terjesztett vírus már Magyarországon is megjelent, és a klímaváltozás miatt várhatóan egyre több fertőzés fordulhat elő.
A virológus szerint ugyanakkor a dél-amerikai hantavírus miatt jelenleg nem kell komoly európai járványtól tartani, hacsak a vírus a jövőben jelentősen nem változik meg.
Az újvilági változatok akár súlyos légzőszervi tünetekkel is járhatnak.
