Aljas módon visszaéltek Merkely Béla nevével: ezt a gyógyszert akarják eladatni a Semmelweis rektorával

Mesterséges intelligenciával manipulált, hamis hirdetésekben élnek vissza dr. Merkely Bélának, a Semmelweis Egyetem rektorának képmásával és hangjával - figyelmeztetett az egyetem.

Csalók egy prosztatagyulladás elleni, értisztító hatásúnak mondott készítményt próbálnak eladni a felhasználóknak a Semmelweis rektorának nevében. A megtévesztő tartalmak elsősorban a közösségi médiában és a videómegosztó portálokon terjednek.

Semmelweis Egyetem a megtévesztő kampány miatt megteszi a szükséges jogi lépéseket. Az intézmény egyúttal felhívja a figyelmet egy fontos alapszabályra: az orvosok soha nem reklámoznak gyógyszereket. Éppen ezért minden ilyen jellegű tartalomnak eleve gyanút kell keltenie a felhasználókban.

Az egyetem arra kéri a lakosságot, hogy gyógyhatású készítményeket kizárólag legális, magyarországi forrásból és engedélyezett helyről szerezzenek be.

Az alkalmazást megelőzően ráadásul minden esetben elengedhetetlen az orvosi konzultáció. A biztonságos gyógyszervásárláshoz a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hivatalos weboldalán található tájékoztató nyújt hiteles segítséget.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapfotó: Cseke Csilla, MTI/MTVA