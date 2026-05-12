2026. május 12. kedd Pongrác
10 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2021. július 10.Az idén Széchenyi-díjjal kitüntetett Merkely Béla kardiológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem rektora, az Általános Orvostudományi Kar Kardiológiai Tanszékének, valamint Sportorvo
Egészség

Aljas módon visszaéltek Merkely Béla nevével: ezt a gyógyszert akarják eladatni a Semmelweis rektorával

Pénzcentrum
2026. május 12. 22:01

Mesterséges intelligenciával manipulált, hamis hirdetésekben élnek vissza dr. Merkely Bélának, a Semmelweis Egyetem rektorának képmásával és hangjával - figyelmeztetett az egyetem. 

Csalók egy prosztatagyulladás elleni, értisztító hatásúnak mondott készítményt próbálnak eladni a felhasználóknak a Semmelweis rektorának nevében. A megtévesztő tartalmak elsősorban a közösségi médiában és a videómegosztó portálokon terjednek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

 Semmelweis Egyetem a megtévesztő kampány miatt megteszi a szükséges jogi lépéseket. Az intézmény egyúttal felhívja a figyelmet egy fontos alapszabályra: az orvosok soha nem reklámoznak gyógyszereket. Éppen ezért minden ilyen jellegű tartalomnak eleve gyanút kell keltenie a felhasználókban.

Az egyetem arra kéri a lakosságot, hogy gyógyhatású készítményeket kizárólag legális, magyarországi forrásból és engedélyezett helyről szerezzenek be.

Az alkalmazást megelőzően ráadásul minden esetben elengedhetetlen az orvosi konzultáció. A biztonságos gyógyszervásárláshoz a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hivatalos weboldalán található tájékoztató nyújt hiteles segítséget.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapfotó: Cseke Csilla, MTI/MTVA 
#egészség #csalás #gyógyszer #gyógyszerek #tájékoztatás #közösségi média #mesterséges intelligencia #orvosok #semmelweis egyetem #internetes csalások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:01
21:27
21:00
20:44
20:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 11.
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 12.
Brutális drágulás jöhet a magyarok slágertermékeinél: már elindult a folyamat, hamarosan mindannyiunk pénztárcája megérzi
2026. május 12.
Súlyos dolog derült ki az idős magyarok oltásairól: sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, ennek komoly következménye lehet
2026. május 12.
Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban? Kimondták az ítéletet, ez kell ahhoz, hogy Putyin végre letegye a fegyvert
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 12. kedd
Pongrác
20. hét
Május 12.
Az ápolónők nemzetközi napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Életmentő döntés született Magyarországon: ingyenesek lesznek a csúcsterápiák, de van egy hatalmas csavar a történetben
2
2 hete
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
3
2 hónapja
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
4
3 hete
Leszázalékolás feltételei, menete, összege 2026-ban: ezekre a betegségekre jár a rokkantsági ellátás
5
1 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tanúsítvány
más néven bizonyítvány. A kibocsátó cég vagy hatóság által digitálisan aláírt elektronikus dokumentum, mely megbonthatatlanul tartalmazza a tanúsítvány tulajdonosának azonosítására szolgáló adatokat. A digitális aláírások ellenőrzésekor használjuk őket, hogy egy titkosított kapcsolat (SSL) - pl. internet banking esetén - valóban a bankkal épült-e ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 19:01
Rendkívüli lépést sürget a volt NATO-főtitkár: új szövetséget kell létrehozni, az USA is potenciális ellenség
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 17:59
Kvíz: Úgy ismered a zászlókat, mint a tenyered? Lássuk, ismersz-e minden piros-fehér-kék zászlót!
Agrárszektor  |  2026. május 12. 20:26
Hiába olcsó, alig kell valakinek ez a zöldség: pedig van belőle bőven
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!