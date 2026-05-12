A szakértők szerint a piacokat rövid távon továbbra is érzékenyen érinthetik a Hormuzi-szoros körüli fejlemények.
Aljas módon visszaéltek Merkely Béla nevével: ezt a gyógyszert akarják eladatni a Semmelweis rektorával
Mesterséges intelligenciával manipulált, hamis hirdetésekben élnek vissza dr. Merkely Bélának, a Semmelweis Egyetem rektorának képmásával és hangjával - figyelmeztetett az egyetem.
Csalók egy prosztatagyulladás elleni, értisztító hatásúnak mondott készítményt próbálnak eladni a felhasználóknak a Semmelweis rektorának nevében. A megtévesztő tartalmak elsősorban a közösségi médiában és a videómegosztó portálokon terjednek.
Semmelweis Egyetem a megtévesztő kampány miatt megteszi a szükséges jogi lépéseket. Az intézmény egyúttal felhívja a figyelmet egy fontos alapszabályra: az orvosok soha nem reklámoznak gyógyszereket. Éppen ezért minden ilyen jellegű tartalomnak eleve gyanút kell keltenie a felhasználókban.
Az egyetem arra kéri a lakosságot, hogy gyógyhatású készítményeket kizárólag legális, magyarországi forrásból és engedélyezett helyről szerezzenek be.
Az alkalmazást megelőzően ráadásul minden esetben elengedhetetlen az orvosi konzultáció. A biztonságos gyógyszervásárláshoz a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hivatalos weboldalán található tájékoztató nyújt hiteles segítséget.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Címlapfotó: Cseke Csilla, MTI/MTVA
zakmai útja során folyamatosan egyre magasabb vezetői beosztásokat töltött be.
Az ENSZ egészségügyi szervezetének vezetője szerint egyelőre nincs jele annak, hogy a hantavírussal fertőzött üdülőhajóról kiterjedtebb járvány indulna ki.
Súlyos dolog derült ki az idős magyarok oltásairól: sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, ennek komoly következménye lehet
A szakértők szerint egyre nagyobb problémát jelent az oltásokkal kapcsolatos bizalmatlanság és az emberek emelkedő fogékonysága a betegségre.
Vényköteles gyógyszert rejtettek a népszerű étrend-kiegészítőkbe: keményen lecsapott a magyar hatóság
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve egész évben ellenőrzi az étrend-kiegészítők piacát.
Hegedűs Zsolt, az alakuló Tisza-kormány egészségügyi miniszterjelöltje hétfői parlamenti bizottsági meghallgatásán bemutatta átlátható és betegközpontú programját.
"Ez nem Covid" - hangsúlyozza a WHO, a szoros kontaktus itt szó szerint azt jelenti, hogy szinte orrtól orrig kell lenni egymással.
Áll a bál a magyar egészségügyben: óriási lemondást jelentettek be - mi lesz így a kórházak finanszírozásával?
Lemondott Révész János, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) főigazgatója; munkaviszonya június végén szűnik meg.
Emberről emberre is terjedhet? Ritka halálos vírus szedi áldozatait egy óceánjárón, a WHO is cselekvésre kényszerült
Az elhunyt férfi özvegye kereskedelmi járattal Dél-Afrikába repült, ahol kórházba kerülése után összeesett és meghalt.
Kitiltottak tucatnyi ételt a magyar iskolai menzákról: minden szülőnek tudnia kell, mi változott a gyereke tányérján
Tavaly február óta új előírások szerint étkezik a mintegy 1,2 millió hazai bölcsődés, óvodás és általános, illetve középiskolás gyermek.
Ha ilyet tapasztalsz a mosdóban, azonnal fordulj orvoshoz: évente ezernyi magyar életét követeli ez a betegség
Május a hólyagrák elleni küzdelem hónapja, amelynek célja felhívni a figyelmet erre a gyakori, mégis sokszor későn felismert daganattípusra.
Az újvilági változatok akár súlyos légzőszervi tünetekkel is járhatnak.
Az új német csodaszer komoly betegségtől mentheti meg az embereket: tavaly még senki sem hitt benne, most elképesztő fordulat történt
A Bayer kísérleti véralvadásgátlója, az aszundexián egy nagyszabású, III. fázisú klinikai vizsgálatban csökkentette az ismétlődő iszkémiás stroke-ok kockázatát és súlyosságát.
Gyilkos vírus szedi áldozatait egy turistákkal teli hajón: senki nem engedi kikötni őket, az óceánon vesztegelnek
A Kanári-szigetek elnöke határozottan szembeszállt a spanyol kormány döntésével, amely engedélyezné a hantavírus-fertőzéssel érintett hajó kikötését a turistaparadicsomnál.
Eddig három áldozata van a halálhajónak: brutális vírust fedeztek fel rajtuk, itt az új világjárvány?
Hantavírus-fertőzést igazoltak egy Atlanti-óceánon tartózkodó expedíciós hajón: a fertőzés következtében hárman életüket vesztették.
Nyolcmillió baktériumot is szétkenhetsz a padlón egyetlen takarítással: tízből nyolc háztartásban mindennapos ez a súlyos hiba
A takarítóeszköz az igazi fertőzésforrás.
Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás
A daganatos betegségek sajnos nagyon régóta örökzöld témát jelentenek az orvoslásban. Mit tehetünk a megelőzés érdekében?
Tovább fokozódik a magyar orvostársadalom elöregedése, friss adatok szerint ugyanis 2025-ben a még praktizálók 20,8 százaléka töltötte be a jelenlegi nyugdíjkorhatárt.
Egy több mint 1600 beteg bevonásával készült vizsgálat azt kutatta, hogy segít-e a megnövelt folyadékbevitel a vesekövek kiújulásának megakadályozásában.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n