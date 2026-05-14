Hantavírus-járvány: megszólalt Szlávik János, kell-e tartani tömeges megbetegedésektől Európában

Bár egy óceánjárón nemrég halálos áldozatokat követelt a hantavírus, a szakemberek szerint teljesen indokolatlan a pánik. A kórokozó terjedési sajátosságai miatt kizárt egy, a koronavírushoz hasonló világjárvány kialakulása. Emiatt senkinek sem kell lemondania a tervezett nyaralásáról - számolt be róla az RTL Híradó, a megszólaltatott szakértők alapján.

Április elején egy óceánjáró fedélzetén azonosították a hantavírus egyik dél-amerikai, rágcsálók által terjesztett variánsát. A fertőzés következtében a hajó utasai közül hárman meghaltak, egy beteg állapota pedig súlyos. Emiatt több embert Hollandiában helyeztek karanténba.

Bár az Egészségügyi Világszervezet (WHO) eddig kilenc igazolt esetről tud, semmi sem utal egy kiterjedt járvány kitörésére. A hosszú lappangási idő miatt azonban a következő hetekben további megbetegedések is előfordulhatnak.

Az eset után az interneten hamar felröppentek az újabb világjárvánnyal kapcsolatos tévhitek. A hazai szakértők – köztük Kemenesi Gábor virológus és Szlávik János infektológus – azonban alaptalannak nevezték a félelmeket.

Európában, így Magyarországon is a hantavírusnak egy teljesen más típusa van jelen, amely emberről emberre nem képes terjedni. Megfertőződni kizárólag úgy lehetséges, ha valaki fertőzött rágcsálók ürülékével szennyezett port lélegez be. Szlávik János kiemelte, hogy hazánkban évente csupán 5-10 ilyen eset fordul elő. A fertőzötteket szigorú protokoll alapján, elkülönítve kezelik. Mivel a vírus rendkívül lassan terjed, a tömeges megbetegedés veszélye nem fenyeget. Ezért senkinek sem kell félelemből megváltoztatnia az utazási terveit.