Francia gyógyszertár neonreklámja párizsi lakások előtt.
Ismert gyógyszert vontak ki a forgalomból Magyarországon: kártalanítást kaphat rengeteg beteg

2026. április 18. 11:36

Az európai szakmai vizsgálatok alapján alkalmazása már nem indokolt, ezért a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) kivonta a forgalomból a Decaris nevű ismert féreghajtó gyógyszert. A hatóság a betegektől is visszahívja a készítményt, egyúttal elrendelte a vásárlók kártalanítását - írja az Index.

A Richter által gyártott, évtizedek óta széles körben használt parazitaellenes szer visszahívása minden érvényes lejárati idejű, 50 és 150 milligrammos tablettát érint. A döntést azzal indokolták, hogy az európai szintű értékelések egyértelműen rávilágítottak a készítmény kockázataira.

Ezek alapján a gyógyszer további emberi felhasználása a jövőben nem célszerű. A határozat ugyanakkor kizárólag a humán gyógyászatban engedélyezett készítményekre vonatkozik. Az állatgyógyászati célú alkalmazást az intézkedés nem érinti.

Az NNGYK nemcsak az egészségügyi szolgáltatóktól, hanem a lakosságtól is visszagyűjti a gyógyszert. A betegeket a leadott készítmények után kártalanítják. A forgalomból való kivonás és a visszagyűjtés minden felmerülő költsége a forgalomba hozatali engedély jogosultját terheli. Ez a kötelezettség magában foglalja a vásárlók pénzügyi kompenzálását is.
Címlapkép: Getty Images
