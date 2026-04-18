Életmentő döntés született Magyarországon: ingyenesek lesznek a csúcsterápiák, de van egy hatalmas csavar a történetben

Egy friss belügyminiszteri rendelet megnyitja az utat a legkorszerűbb gyógyszerek – köztük az onkológiai, autoimmun és ritka betegségek elleni terápiák – állami finanszírozása előtt. A betegek azonban nem juthatnak hozzá automatikusan az új kezelésekhez. Azokat ugyanis kizárólag a kifejezetten erre kijelölt egészségügyi centrumok alkalmazhatják.

Takács Péter egészségügyi államtitkár már korábban ígéretet tett az új terápiákhoz való hozzáférés egyszerűsítésére. A társadalombiztosítási befogadáshoz szükséges jogszabály azonban egészen a Magyar Közlönyben most megjelent módosításig hiányzott. A döntésnek köszönhetően három terület ellátása javul látványosan: az onkológiáé, az autoimmun betegségeké és a ritka betegségeké. A rákbetegek számára például több új immun- és célzott terápia is bekerült a tb-támogatott körbe - írja a Népszava.

A Népszava által is ismertetett rendelet kulcsfontosságú eleme az intézményi kijelölés és a tételes elszámolás rendszere. Az új, speciális készítményeket ugyanis nem rendelheti meg bármelyik kórház. Azt, hogy pontosan mely intézmények jogosultak a kezelések alkalmazására, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) határozza meg miniszteri jóváhagyással.

A jogszabály konkrét tüdőgyógyászati, onkológiai és neurológiai centrumokat nevesít erre a feladatra. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a páciensek esélye a legkorszerűbb ellátásra nagyban függ az intézménytől. Pontosabban attól, hogy a hazai egészségügyi rendszeren belül melyik kórházban kezelik őket.