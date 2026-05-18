Elképesztő bizniszt kezdett a Trump-család: hihetetlen, mit sóznak a rajongókra vagyonokért

Hosszú hónapok csúszása után állítólag ezen a héten megkezdődik a Trump-telefonok kiszállítása. Ez egy aranyszínű, átlagos képességű androidos készülék, amelyre közel hatszázezren fizettek be százdolláros előleget - közölte az Engadget.

A T1 névre keresztelt modellt eredetileg még tavaly augusztusban kellett volna megkapniuk a vásárlóknak. A határidőt később októberre tolták, de ezt sem sikerült tartani. Az eszközt a Donald Trump Jr. és Eric Trump által alapított Trump Mobile nevű szolgáltató forgalmazza. A cég szóvivője nem részletezte a késés okait, csupán annyit közölt, hogy "a késlekedés megérte, mert egy fantasztikus terméket szállítanak".

A telefon műszaki jellemzői ugyanakkor nem indokolják ezt a hatalmas lelkesedést. A T1 egy közelebbről meg nem nevezett Snapdragon lapkát, 50 megapixeles főkamerát és 5000 mAh-s akkumulátort kapott. Mindez az 500 és 1000 dollár közötti árkategóriában kifejezetten átlagosnak számít, és semmilyen egyedi vonást nem mutat. Maga az aranyszín sem újdonság, hiszen az első ilyen árnyalatú okostelefon, az iPhone 5s még 2013-ban jelent meg.

A bejelentés idején még amerikai gyártást ígértek a készítők. Miután azonban az előlegekből befolyt mintegy 60 millió dollár, a vállalat csendben visszakozott. Mostanra csupán annyit állítanak, hogy a mobilt "amerikai értékek jegyében tervezték". Ezenfelül az általános szerződési feltételeket is módosították. Az új szöveg szerint semmilyen garancia nincs arra, hogy a készülék egyáltalán piacra kerül, ami érthető módon sokakban bizalmatlanságot keltett.

A Trump Mobile egyébként nem csupán a saját telefonját árusítja jelentős felárral. A vállalat havi 47,45 dollárért 5G-s mobil-előfizetést is kínál, amellyel Donald Trump két elnöki ciklusára (45. és 47. elnöke az Egyesült Államoknak) utalnak. Emellett használt Samsung és Apple készülékeket is forgalmaznak magas árréssel. Egy felújított, 128 gigabájtos tárhellyel rendelkező iPhone 15-öt például 630 dollárért kínálnak, miközben ugyanez a modell más kereskedőknél már 300-350 dollár körül is megvásárolható.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A cég hivatalos közlése szerint az összes előrendelt T1-es modellt "a következő hetekben" kiszállítják a vásárlóknak.