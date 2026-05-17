Halálos kórt is terjeszthet a hazánkban megjelent új vérszívó: a te kertedben is ott lapulhat a veszély

Új, veszélyes kullancsfajok terjedésére figyelmeztetnek a kutatók Magyarországon. A szakemberek szerint az enyhébb telek, a klímaváltozás és bizonyos dísznövények terjedése is kedvez a vérszívók megjelenésének és elszaporodásának. A problémát különösen súlyossá teszi, hogy egyes újonnan megjelenő fajok komoly betegségeket is terjeszthetnek - írja a Szeretlek Magyarország.

A figyelem középpontjába a délről érkező Hyalomma kullancsok kerültek, amelyek Afrikában és a mediterrán térségben őshonosak, de vándormadarak segítségével már Magyarországon is megjelentek. A kutatók szerint a melegebb időjárás miatt egyre nagyobb az esély arra, hogy ezek a fajok tartósan is megtelepedjenek hazánkban.

A Hyalomma kullancsok nemcsak nagyobbak és gyorsabbak a hazai fajoknál, hanem veszélyes kórokozókat is hordozhatnak. Többek között a krími-kongói vérzéses láz vírusának terjesztésére is képesek, amely súlyos, akár halálos kimenetelű betegséget okozhat.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy egyre több kertben és parkban jelennek meg olyan sűrű növényzetet adó dísznövények, amelyek ideális búvóhelyet biztosítanak a kullancsok számára. Az árnyékos, nedves környezet különösen kedvez a vérszívók túlélésének és szaporodásának.

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont ezért lakossági segítséget kér a veszélyes fajok monitorozásához. A kutatók a Kullancsfigyelő program és a PragmaTick mobilalkalmazás segítségével gyűjtik a bejelentéseket. Ha valaki szokatlan, nagyobb méretű, csíkos lábú kullancsot talál, azt fotózzák le, és lehetőség szerint juttassák el a szakemberekhez.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A szakértők szerint a legfontosabb védekezési módszer továbbra is a megelőzés. Kirándulás vagy kerti munka után érdemes alaposan átvizsgálni a testet, különösen a hajlatokat, emellett ajánlott kullancsriasztó használata és a zárt ruházat viselése.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.