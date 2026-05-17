Fa kullancs az ujjamon
Halálos kórt is terjeszthet a hazánkban megjelent új vérszívó: a te kertedben is ott lapulhat a veszély

2026. május 17. 14:19

Új, veszélyes kullancsfajok terjedésére figyelmeztetnek a kutatók Magyarországon. A szakemberek szerint az enyhébb telek, a klímaváltozás és bizonyos dísznövények terjedése is kedvez a vérszívók megjelenésének és elszaporodásának. A problémát különösen súlyossá teszi, hogy egyes újonnan megjelenő fajok komoly betegségeket is terjeszthetnek - írja a Szeretlek Magyarország. 

A figyelem középpontjába a délről érkező Hyalomma kullancsok kerültek, amelyek Afrikában és a mediterrán térségben őshonosak, de vándormadarak segítségével már Magyarországon is megjelentek. A kutatók szerint a melegebb időjárás miatt egyre nagyobb az esély arra, hogy ezek a fajok tartósan is megtelepedjenek hazánkban.

A Hyalomma kullancsok nemcsak nagyobbak és gyorsabbak a hazai fajoknál, hanem veszélyes kórokozókat is hordozhatnak. Többek között a krími-kongói vérzéses láz vírusának terjesztésére is képesek, amely súlyos, akár halálos kimenetelű betegséget okozhat.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy egyre több kertben és parkban jelennek meg olyan sűrű növényzetet adó dísznövények, amelyek ideális búvóhelyet biztosítanak a kullancsok számára. Az árnyékos, nedves környezet különösen kedvez a vérszívók túlélésének és szaporodásának.

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont ezért lakossági segítséget kér a veszélyes fajok monitorozásához. A kutatók a Kullancsfigyelő program és a PragmaTick mobilalkalmazás segítségével gyűjtik a bejelentéseket. Ha valaki szokatlan, nagyobb méretű, csíkos lábú kullancsot talál, azt fotózzák le, és lehetőség szerint juttassák el a szakemberekhez.

A szakértők szerint a legfontosabb védekezési módszer továbbra is a megelőzés. Kirándulás vagy kerti munka után érdemes alaposan átvizsgálni a testet, különösen a hajlatokat, emellett ajánlott kullancsriasztó használata és a zárt ruházat viselése.

Címlapkép: Getty Images
#egészség #járvány #fertőzés #mobilalkalmazás #kullancs #kert #betegség #klímaváltozás #megelőzés #melegedés

