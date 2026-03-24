Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! Tavasszal erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?

Hamarosan itt a tavaszi óraátállítás ideje, amikor hajnali 2 órakor hajnali 3 órára tekerhetjük előre a mutatókat. Az óraátállítás 2026 tavaszán március 29-én, vasárnap hajnalban történik. 2026-ban nem segíti a gyerekek átállását a tavaszi szünet, vagy a felnőttekét egy hosszú hétvége. Érdemes pár apróságra előre készülni, hogy a nyári időszámítás ne zavarja annyira össze a bioritmusunkat. Mutatjuk, mit kell tudni az óraátállítás kapcsán, milyen változásokat hoz.

E hét vasárnap ismét át kell állítani az analóg óráinkat, itt a tavaszi óraátállítás ideje 2026-ban. Az óraátállítás március 29-én esedékes: vasárnap hajnalban 2:00 órakor 3:00 órára kell előreaállítani az órákat, ezzel átállunk a nyári időszámításra. Valószínű kevesen maradnak fent, csak azért, hogy átállítsák az órákat: az időpontot azért hajnalra tették, hogy a lehető legkevesebb gondot okozza az óraátállítás a menetrendekben, nyitvatartásban.

Ahogy a korábbi években, 2026-ban is átállítunk a nyári időszámítás rendszerére a téli időszámításról, amit sokan úgy szoktak lefordítani maguknak: "egy órával kevesebbet alhatunk". A nyári időszámítás bevezetése Magyarországon a 20. század elején merült fel és először az első világháború alatt valósult meg. Később mégis eltörölték, a második világháborút követően pedig visszavezették. 1958-tól ismét szünetelt az órák állítgatása, amíg 1980-tól vissza nem hozták ezt a rendszer. Végül 1996-ban született közös európai megállapodás az óraátállításról, így jelenlegi formájában (március és október végén történő átállással) csaknem 30 éve használjuk a nyári időszámítást.

Eltörölhetik az óraátállítást?

Bár sokáig napirenden volt az EU-ban az óraátállítás eltörlése, a tagállamok nem jutottak megegyezésre az egységes eltörtést illetően. Előbb a pandémia miatt elhalasztották a döntést, majd le is vették a napirendről. Azóta, ha előkerül a téma, a magyar politikusok azzal zárják le a kérdést, hogy amíg az EU nem dönt, a kérdés nincs napirenden.

Így a mai napig nem tudni, mikor törlik el végleg az óraátállítást, és hogy a téli vagy a nyári időszámítás marad-e meg állandóra. Az egészségügyi szakemberek egyértelműen a téli időszámítást támogatják, hiszen az az "eredeti" és közelebb áll a szervezet természetes ritmusához, míg a lakosság inkább a nyári időszámítást tartaná meg. Ez azonban még a jövő zenéje.

A fenti térképen látható, hogy Európa mely részein milyen időzóna (UTC) van érvényben, illetve hogy állítják-e az órákat. Európában csak Oroszország, Belarusz és Izland nem vesződik az órák átállításával (illetve Törökország sem, ha Európához soroljuk) - ezt jelenti a DST (daylight saving time) rövidítés. A többi ország - akár EU-tagállam, akár nem - még mindig órátállítgat.

Csillagászati tavasz és nyári időszámítás

Az óraátállítás és így a nyári időszámítás kezdete nem esik egybe a csillagászati tavasszal, ami 2026-ban március 20-án, hétfőn este kezdődött - ekkor van ugyanis a tavaszi nap-éj egyenlőség (egész pontosan 15:46.kor). A 2026-os csillagászati tavasz a nyári napfordulóig tart, idén június 21-ig. A csillagászati nyár pedig szeptember 22-ig tart majd, az őszi nap-éj egyenlőségig, viszont az órákat csak október 25-én állítjuk majd vissza (ha addig el nem törlik az óraátállítást).

Mikor lesz az óraátállítás 2026 tavaszán?

Március 29-én vasárnap lesz 2026-ban a tavaszi óraátállítás, amikor hajnali 2-kor előretekerjük az órákat 3-ra. (Az őszi óraátállítás 2025-ben október 26-án volt - ekkor hajnali 3 óráról 2 órára állítottuk vissza az órát.) A tavaszi óraátállítás sajnos idén nem esik egybe az iskolai tavaszi szünettel, ami a 2025/26-os tanév rendje szerint április április 2-től (csütörtöktől) 12-ig (vasárnapig) tart. Így a gyerekeknek nem lesz olyan könnyű az átállás, mint ősszel volt, amikor az óraátállítás az őszi szünetre esett.

Arra érdemes készülni, hogy nem psuztán "veszítünk egy órát", az átállás nehéz lehet. Míg egyesek gond nélkül alkalmazkodnak a nyári időszámításhoz, másoknak több nap, vagy akár több hét is szükséges lehet az átálláshoz. Fáradékonyság, koncentrációzavar, alvászavar, fejfájás jelentkezhet.

Érdemes az apróbb kellemetlenségekre is felkészülni: egy ideig biztosan más időpontban lesz az ember álmos, vagy éhes, mint amit mutat az óra. Az óraátállítást követő egy hétben érdemes ezért jobban odafigyelni a fizikai szükségletekre, nem elnyomni azokat, hanem támogatni a szervezetünket, ahogy tudjuk.

2026. tavaszi munkaidőnaptár

A munkaidőnaptár idén tavasszal különösen sűrű. Érdemes a fontos dátumokat feljegyezni a naptárba, hogy ne érjék az embert váratlan meglepetések. Amit érdemes észben tartani, hogy:

március 29-én vasárnap lesz az óraátállítás

április 2-től kezdődik a tavaszi szünet

április 3-a nagypéntek

április 5-e húsvét vasárnap és 6-a húsvét hétfő

április 12-én lesznek 2026-ban az országgyűlési választások Magyarországon

május 1-je péntekre esik, így idén is hosszú hétvégével kezdődik a május

május 25-én lesz idén pünkösdhétfő

Miért jó a téli időszámítás és mi szól a nyári időszámítás mellett?

A tudomány inkább a téli időszámítás megtartását javasolja. G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség főtitkára korábban kifejtette, hogy az emberi szervezet nehezen alkalmazkodik az óraátállításhoz, sőt a biológiai ritmust vizsgáló szakértők szerint valójában soha nem képes teljesen hozzászokni. Kutatások kimutatták, hogy a tavaszi óraátállítás után az első éjszakán átlagosan 40 perccel alszunk kevesebbet, amely később 19 percre csökken, de a teljesen elvesztett idő nem pótolható. A szervezet pedig érzékeli, ha a természetes biológiai ritmusát, különösen a cirkadián ritmust, mesterségesen megzavarjuk.

Az, hogy az órák állítgatása negatívan hat az ember szervezetére, közérzetére, nem kérdés. Sokkal több az átállás időszakában a baleset is. Azonban ha végül eltörlésre kerül az óraátállítás, az sem mindegy, melyik időszámítást tartjuk meg.

A nyári időszámítás előnyei között szokták említeni, hogy a kevesebb mesterséges világítás miatt energiamegtakarítás keletkezik, ami csökkenti a környezet terhelését. Azonban már több tanulmány is rámutatott, hogy a spórolás nem jelentős. Egyéni szinten a hétköznapokban az emberek jobban szeretik, ha tovább van világos, így a szabadidős tevékenységeket egy órával tovább végezhetik a szabadban. Az pedig, hogy több időt töltenek a napon, illetve a szabadban, az egészségükre is pozitív hatással van. Már azt is kimutatták, hogy a délutáni szürkület miatt bekövetkező közúti balesetek száma és az esti betörések száma is csökken. A nyári időszámítás alkalmazásával a turizmusból származó bevétel növekedhet, mivel a turistáknak több idejük van a pénzüket nappali tevékenység közben elkölteni.

A téli időszak alkalmazása azonban jobban igazodik az ember természetes, belső órájához. Ha ezt megzavarjuk, akkor az kihatással van a közérzetre, egészségre. A szezonális depressziótól szenvedők számára kifejezetten hátrányos, ha reggelente sötétebb van, hiába megy le este később a nap. A gyermekek esetében pedig koncentrációs zavarokkal jár, hogy a - sokak által alapvetően is korainak tartott 8 órás iskolakezdés - egy órával előbbre tolódik.