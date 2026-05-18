Elektromos autó töltése egy parkolóban lévő töltőállomáson, a fenntartható közlekedés előmozdítása érdekében
Gazdaság

Elképesztő összeget takaríthatnak meg a családok évente a rezsiszámlán: csak ennyit kell tenni a mesés spórolásért

Pénzcentrum
2026. május 18. 12:47

Egy friss elemzés szerint az európai háztartások évente akár több ezer eurót is megtakaríthatnak, ha hőszivattyúra és elektromos autóra váltanak. Ezek a becslések ráadásul a fosszilis energiahordozók árainak jelenlegi, drasztikus emelkedése előtti adatokon alapulnak - írta meg az euronews.

A dán CONCITO környezetvédelmi kutatóintézet öt uniós tagállamot vizsgált meg. Arra jutottak, hogy a hőszivattyúk és az elektromos járművek együttes használatával egy átlagos európai háztartás évi 2200 eurót takaríthat meg. Az egyes országok között azonban jelentős különbségek mutatkoznak. Franciaországban a megtakarítás elérheti az évi 3070 eurót, Spanyolországban a 2000, Németországban az 1950, Lengyelországban az 1870, Olaszországban pedig az 1780 eurót.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy becsléseik az Eurostat háború előtti adatain alapulnak, így kifejezetten óvatosnak tekinthetők. Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása azóta jelentősen megemelte az olaj- és gázárakat. Ezen a tengerszoroson korábban a globális kőolajforgalom nagyjából ötöde haladt át. Az áremelkedés így tovább erősíti az elektromos megoldások mellett szóló gazdasági érveket.

A fosszilis energiahordozók árrobbanása már most érzékelhető lökést adott a megújuló megoldások terjedésének Európa-szerte. A hőszivattyúk lakossági értékesítése 2026 első negyedévében átlagosan 25 százalékkal nőtt Franciaországban, Németországban és Lengyelországban az előző év azonos időszakához képest. Németországban a hőszivattyúk eladásai már meg is haladták a hagyományos gázkazánokét. Ez annak ellenére is igaz, hogy az ország nemrég visszalépett a zöld fűtési törvényének egyes elemeitől. Az Egyesült Királyságban az Octopus Energy adatai szerint március első három hetében több mint 50 százalékkal ugrottak meg az eladások az előző hónaphoz viszonyítva.

Az elektromos autók iránti érdeklődés szintén meredeken nő. Az amszterdami székhelyű OLX online piactér Franciaországban, Romániában, Portugáliában és Lengyelországban is az elektromos járművekkel kapcsolatos keresések ugrásszerű növekedéséről számolt be. Ez a dinamika ráadásul hétről hétre gyorsul. Az elektromos autók ára egyre inkább megközelíti a belső égésű motorral szerelt modellekét. Az Autotrader brit piactér adatai szerint az új elektromos autók átlagára már alul is múlja a hagyományos benzines modellekét.

A váltás előtt álló legnagyobb akadályt továbbra is a magas kezdeti beruházási költségek jelentik. A CONCITO elemzése szerint egy célzott, 4500 eurós támogatással a hőszivattyúk megtérülési ideje öt évre csökkenthető egy átlagos uniós háztartás esetében. Több tagállam, köztük az Egyesült Királyság is, már most kínál kiegészítő támogatásokat az alacsony jövedelmű háztartások számára. Emellett számos uniós ország aktívan ösztönzi az elektromos autók vásárlását, valamint a töltőinfrastruktúra kiépítését.
