Nagypéntek munkaszüneti nap 2026-ban: így változik a menetrend, parkolás, nyitvatartás – Ezt ne felejtsd el!
A húsvéti hosszú hétvége a tavasz egyik leginkább várt időszaka, ám sok szervezéssel is jár – főként mióta nagypéntek is munkaszüneti nap lett Magyarországon. Sokan elutaznak ilyenkor, míg mások az otthoni pihenést választják, de fontos tudni, hogy a 2026. április 3-ra eső nagypéntek fizetett ünnep, ami alapjaiban írja át a megszokott hétköznapi rutint. Mivel a nagypéntek szabadnap, a boltok bezárnak, a közlekedési menetrendek és parkolási szabályok pedig módosulnak. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat!
Hosszú hétvégék 2026-ban: így tervezz a húsvéttal!
Az április 3-tól (péntek) április 6-ig (hétfő) húsvéti ünnepnek nem az első, de nem is az utolsó négynapos hétvége köszönhető az idei évben! Ez az időszak kiváló alkalom lehet egy rövid utazásra vagy feltöltődésre.
Ha szeretnéd tudatosan megtervezni a szabadságaidat, és kíváncsi vagy, mikor esik még munkanapra egy-egy ünnep, mindenképp nézd meg a hosszú hétvégék és munkaszüneti napok 2026-os menetrendjét a Pénzcentrumon!
Nagypéntek parkolás: hol kell fizetni, és hol ingyenes?
A nagypéntek parkolás szempontjából kifejezetten kedvező az autósok számára, hiszen az ünnepnapi parkolási díjszabás vonatkozik rá. A közterületi parkolózónák túlnyomó többségében ingyenes lesz a várakozás a legtöbb magyarországi városban, így Budapesten is.
Vigyázat, vannak kivételek! Bizonyos kiemelt turisztikai és forgalmi csomópontokban ilyenkor is fizetni kell. Budapesten jellemzően fizetős marad:
- a Budai Várnegyed és a Citadella környéke,
- a Margitsziget északi része,
- valamint a zárt, sorompós P+R parkolók és bevásárlóközpontok garázsai.
A kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében indulás előtt érdemes a helyi önkormányzat vagy a parkolótársaság felületein tájékozódni a pontos szabályokról!
Boltok nyitvatartása: hol tudsz vásárolni az utolsó pillanatban?
A fizetett ünnep azt is jelenti, hogy az erre vonatkozó általános kiskereskedelmi szabályok lépnek érvénybe. A nagy áruházláncok (mint például az Aldi, Lidl, Tesco, Spar, Auchan, Penny) és a plázákban található üzletek zárva tartanak nagypénteken.
Amennyiben nem sikerült elintézni a bevásárlást nagypéntek előtt, akkor sincs ok az aggodalomra! Mivel ez a szabályozás nem vonatkozik az ezt követő, hagyományosnak számító szombatra, a boltok április 4-én nyitva lesznek.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Ha pedig valami nem várhat szombatig, az alábbi helyeken tudod beszerezni a legszükségesebbeket:
- benzinkutak (és a rajtuk működő, láncokhoz tartozó mini-shopok, pl. Spar Express, Fresh Corner),
- non-stop (0-24) éjjel-nappali kisboltok, amennyiben a tulajdonos vagy a családtagja áll a pult mögött,
- ügyeletes gyógyszertárak (az ügyeleti díj felszámításával),
- vendéglátóhelyek és bizonyos virágboltok, újságosok.
Ünnepi menetrend: így közlekedik a BKK, a MÁV és a Volán
A négynapos hétvége miatt a tömegközlekedésben is jelentős változásokra kell számítani.
- BKK (Budapest): A fővárosi járatokon nagypénteken az ünnepnapi, illetve vasárnapi menetrend lesz érvényben.
- MÁV és Volánbusz: A vonatok és a távolsági buszok közlekedési rendje is módosul. Csütörtökön a pénteki, nagypénteken pedig a szombati vagy az ünnepnapi menetrend szerint indulnak a járatok.
Ha a tömegközlekedést választod, ne hagyd az utolsó pillanatra a jegyvásárlást. A húsvéti roham miatt a vonatokon és a távolsági buszokon kiugróan magas utasforgalom várható. Érdemes a jegyeket elővételben, a MÁV applikáción vagy a BudapestGO-n keresztül megvásárolni.
Mióta lett nagypéntek ünnepnap Magyarországon és Európában?
Sokaknak azért is okoz gondot a húsvéti menetrend megszervezése, mert csak a közelmúltban lett nagypéntek ünnepnap hazánkban is. Az Országgyűlés 2017 tavaszán fogadta el azt a törvénymódosítást, amely a húsvét előtti pénteket hivatalos pihenőnappá nyilvánította, így abban az évben ünnepelhettük először négynapos hosszú hétvégével a húsvétot.
Ezzel a döntéssel Magyarország csatlakozott számos európai országhoz. Nagypéntek munkaszüneti nap többek között Németországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Szlovákiában és Ausztria bizonyos tartományaiban is.
