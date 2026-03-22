Nagypéntek munkaszüneti nap 2026-ban: így változik a menetrend, parkolás, nyitvatartás – Ezt ne felejtsd el!

A húsvéti hosszú hétvége a tavasz egyik leginkább várt időszaka, ám sok szervezéssel is jár – főként mióta nagypéntek is munkaszüneti nap lett Magyarországon. Sokan elutaznak ilyenkor, míg mások az otthoni pihenést választják, de fontos tudni, hogy a 2026. április 3-ra eső nagypéntek fizetett ünnep, ami alapjaiban írja át a megszokott hétköznapi rutint. Mivel a nagypéntek szabadnap, a boltok bezárnak, a közlekedési menetrendek és parkolási szabályok pedig módosulnak. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat!

Az április 3-tól (péntek) április 6-ig (hétfő) húsvéti ünnepnek nem az első, de nem is az utolsó négynapos hétvége köszönhető az idei évben! Ez az időszak kiváló alkalom lehet egy rövid utazásra vagy feltöltődésre.

Nagypéntek parkolás: hol kell fizetni, és hol ingyenes?

A nagypéntek parkolás szempontjából kifejezetten kedvező az autósok számára, hiszen az ünnepnapi parkolási díjszabás vonatkozik rá. A közterületi parkolózónák túlnyomó többségében ingyenes lesz a várakozás a legtöbb magyarországi városban, így Budapesten is.

Vigyázat, vannak kivételek! Bizonyos kiemelt turisztikai és forgalmi csomópontokban ilyenkor is fizetni kell. Budapesten jellemzően fizetős marad:

a Budai Várnegyed és a Citadella környéke,

a Margitsziget északi része,

valamint a zárt, sorompós P+R parkolók és bevásárlóközpontok garázsai.

A kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében indulás előtt érdemes a helyi önkormányzat vagy a parkolótársaság felületein tájékozódni a pontos szabályokról!

Boltok nyitvatartása: hol tudsz vásárolni az utolsó pillanatban?

A fizetett ünnep azt is jelenti, hogy az erre vonatkozó általános kiskereskedelmi szabályok lépnek érvénybe. A nagy áruházláncok (mint például az Aldi, Lidl, Tesco, Spar, Auchan, Penny) és a plázákban található üzletek zárva tartanak nagypénteken.

Amennyiben nem sikerült elintézni a bevásárlást nagypéntek előtt, akkor sincs ok az aggodalomra! Mivel ez a szabályozás nem vonatkozik az ezt követő, hagyományosnak számító szombatra, a boltok április 4-én nyitva lesznek.

Ha pedig valami nem várhat szombatig, az alábbi helyeken tudod beszerezni a legszükségesebbeket:

benzinkutak (és a rajtuk működő, láncokhoz tartozó mini-shopok, pl. Spar Express, Fresh Corner),

non-stop (0-24) éjjel-nappali kisboltok, amennyiben a tulajdonos vagy a családtagja áll a pult mögött,

ügyeletes gyógyszertárak (az ügyeleti díj felszámításával),

vendéglátóhelyek és bizonyos virágboltok, újságosok.

Ünnepi menetrend: így közlekedik a BKK, a MÁV és a Volán

A négynapos hétvége miatt a tömegközlekedésben is jelentős változásokra kell számítani.

BKK (Budapest): A fővárosi járatokon nagypénteken az ünnepnapi, illetve vasárnapi menetrend lesz érvényben.

MÁV és Volánbusz: A vonatok és a távolsági buszok közlekedési rendje is módosul. Csütörtökön a pénteki, nagypénteken pedig a szombati vagy az ünnepnapi menetrend szerint indulnak a járatok.

Ha a tömegközlekedést választod, ne hagyd az utolsó pillanatra a jegyvásárlást. A húsvéti roham miatt a vonatokon és a távolsági buszokon kiugróan magas utasforgalom várható. Érdemes a jegyeket elővételben, a MÁV applikáción vagy a BudapestGO-n keresztül megvásárolni.

Mióta lett nagypéntek ünnepnap Magyarországon és Európában?

Sokaknak azért is okoz gondot a húsvéti menetrend megszervezése, mert csak a közelmúltban lett nagypéntek ünnepnap hazánkban is. Az Országgyűlés 2017 tavaszán fogadta el azt a törvénymódosítást, amely a húsvét előtti pénteket hivatalos pihenőnappá nyilvánította, így abban az évben ünnepelhettük először négynapos hosszú hétvégével a húsvétot.

Ezzel a döntéssel Magyarország csatlakozott számos európai országhoz. Nagypéntek munkaszüneti nap többek között Németországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Szlovákiában és Ausztria bizonyos tartományaiban is.