2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
16 °C Budapest
Fizz Liga
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zárva tábla egy kirakatban
HRCENTRUM

Nagypéntek munkaszüneti nap 2026-ban: így változik a menetrend, parkolás, nyitvatartás – Ezt ne felejtsd el!

Pénzcentrum
2026. március 22. 12:00

A húsvéti hosszú hétvége a tavasz egyik leginkább várt időszaka, ám sok szervezéssel is jár – főként mióta nagypéntek is munkaszüneti nap lett Magyarországon. Sokan elutaznak ilyenkor, míg mások az otthoni pihenést választják, de fontos tudni, hogy a 2026. április 3-ra eső nagypéntek fizetett ünnep, ami alapjaiban írja át a megszokott hétköznapi rutint. Mivel a nagypéntek szabadnap, a boltok bezárnak, a közlekedési menetrendek és parkolási szabályok pedig módosulnak. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat!

Hosszú hétvégék 2026-ban: így tervezz a húsvéttal!

Az április 3-tól (péntek) április 6-ig (hétfő) húsvéti ünnepnek nem az első, de nem is az utolsó négynapos hétvége köszönhető az idei évben! Ez az időszak kiváló alkalom lehet egy rövid utazásra vagy feltöltődésre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ha szeretnéd tudatosan megtervezni a szabadságaidat, és kíváncsi vagy, mikor esik még munkanapra egy-egy ünnep, mindenképp nézd meg a hosszú hétvégék és munkaszüneti napok 2026-os menetrendjét a Pénzcentrumon!

Nagypéntek parkolás: hol kell fizetni, és hol ingyenes?

A nagypéntek parkolás szempontjából kifejezetten kedvező az autósok számára, hiszen az ünnepnapi parkolási díjszabás vonatkozik rá. A közterületi parkolózónák túlnyomó többségében ingyenes lesz a várakozás a legtöbb magyarországi városban, így Budapesten is.

Vigyázat, vannak kivételek! Bizonyos kiemelt turisztikai és forgalmi csomópontokban ilyenkor is fizetni kell. Budapesten jellemzően fizetős marad:

  • a Budai Várnegyed és a Citadella környéke,
  • a Margitsziget északi része,
  • valamint a zárt, sorompós P+R parkolók és bevásárlóközpontok garázsai.

A kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében indulás előtt érdemes a helyi önkormányzat vagy a parkolótársaság felületein tájékozódni a pontos szabályokról!

Boltok nyitvatartása: hol tudsz vásárolni az utolsó pillanatban?

A fizetett ünnep azt is jelenti, hogy az erre vonatkozó általános kiskereskedelmi szabályok lépnek érvénybe. A nagy áruházláncok (mint például az Aldi, Lidl, Tesco, Spar, Auchan, Penny) és a plázákban található üzletek zárva tartanak nagypénteken.

Amennyiben nem sikerült elintézni a bevásárlást nagypéntek előtt, akkor sincs ok az aggodalomra! Mivel ez a szabályozás nem vonatkozik az ezt követő, hagyományosnak számító szombatra, a boltok április 4-én nyitva lesznek.

Ha pedig valami nem várhat szombatig, az alábbi helyeken tudod beszerezni a legszükségesebbeket:

  • benzinkutak (és a rajtuk működő, láncokhoz tartozó mini-shopok, pl. Spar Express, Fresh Corner),
  • non-stop (0-24) éjjel-nappali kisboltok, amennyiben a tulajdonos vagy a családtagja áll a pult mögött,
  • ügyeletes gyógyszertárak (az ügyeleti díj felszámításával),
  • vendéglátóhelyek és bizonyos virágboltok, újságosok.

Ünnepi menetrend: így közlekedik a BKK, a MÁV és a Volán

A négynapos hétvége miatt a tömegközlekedésben is jelentős változásokra kell számítani.

  • BKK (Budapest): A fővárosi járatokon nagypénteken az ünnepnapi, illetve vasárnapi menetrend lesz érvényben.
  • MÁV és Volánbusz: A vonatok és a távolsági buszok közlekedési rendje is módosul. Csütörtökön a pénteki, nagypénteken pedig a szombati vagy az ünnepnapi menetrend szerint indulnak a járatok.

Ha a tömegközlekedést választod, ne hagyd az utolsó pillanatra a jegyvásárlást. A húsvéti roham miatt a vonatokon és a távolsági buszokon kiugróan magas utasforgalom várható. Érdemes a jegyeket elővételben, a MÁV applikáción vagy a BudapestGO-n keresztül megvásárolni.

Mióta lett nagypéntek ünnepnap Magyarországon és Európában?

Sokaknak azért is okoz gondot a húsvéti menetrend megszervezése, mert csak a közelmúltban lett nagypéntek ünnepnap hazánkban is. Az Országgyűlés 2017 tavaszán fogadta el azt a törvénymódosítást, amely a húsvét előtti pénteket hivatalos pihenőnappá nyilvánította, így abban az évben ünnepelhettük először négynapos hosszú hétvégével a húsvétot.

Ezzel a döntéssel Magyarország csatlakozott számos európai országhoz. Nagypéntek munkaszüneti nap többek között Németországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Szlovákiában és Ausztria bizonyos tartományaiban is.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #közlekedés #parkolás #hosszú hétvége #húsvét #munkaszüneti nap #nyitvatartás #boltok #szabadnap #nagypéntek szabadnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.03.20 19:13
Nem új tudásra van szükség, hanem új szemléletre
A tanácsadói munkánk egyik fontos tapasztalata, hogy az emberek nem elsősorban attól változnak meg,...
hrdoktor  |  2026.03.06 11:21
A dohányzás rejtett hatása: így károsítja a gerincet és a mozgásszerveket
A dohányzás egészségkárosító hatásai közül a legtöbben a tüdőbetegségeket vagy a szív- és érrendszer...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 22. vasárnap
Beáta, Izolda
12. hét
Március 22.
A víz világnapja
Március 22.
A magyar fordítók és tolmácsolók napja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Eszközalap
Befektetéshez kötött biztosítások, másnéven Unit Linked biztosítások esetén a befizetett összegeket unitokra (egységekre) váltja át a biztosító. Az egységekből ezután az ügyfél elvárásának megfelelően eszközalapo(ka)t vásárol a biztosító. Az eszközalap befektetési politikájáról a biztosító tájékoztatja az ügyfeleit.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
