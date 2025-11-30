2025. november 30. vasárnap András, Andor
0 °C Budapest
Tavaszi szünet 2026: mikor lesz és meddig tart a húsvéti szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma
Oktatás

Tavaszi szünet 2026: mikor lesz és meddig tart a húsvéti szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma

Pénzcentrum
2025. november 30. 17:06

A tavaszi szünet 2026-ban is a húsvét dátumához igazodik, melyre nem is kell olyan sokat várni, mint 2025-ben az ünnepekre. Húsvét vasárnap 2026-ban április 5-re esik, így nem állhat elő újra olyan helyzet, hogy a húsvéti hosszú hétvégét rögtön egy újabb követi: a május 1-jei. A tavaszi tanítási szünet 2026-ban így április 2-től 12-ig tart. A 2025/2026. tanév rendje megmutatja azt is, mikor zárul a félév, az érettségi időszakban hogyan zajlik majd a tanítás és mikor kezdődik a nyári szünet. Cikkünkben összegyűjtöttünk minden fontos iskolai dátumot, tudnivalót az év további részére. 

Mikor van tavaszi szünet?

A tavaszi szünet 2026-ban is a húsvéti ünnepkörhöz igazodik. A 27/2025. (VII. 24.) 2025/26-os tanév rendjéről szóló BM-rendelet alapján a szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1. (szerda), míg a visszatérés 2026. április 13-án (hétfőn) várható. Ennek megfelelően a tavaszi szünet 2026. április 2. és április 12. között tart.

Mivel 2026-ban húsvét vasárnap április 5-re esik - az ezt meg előző nagypéntek, április 3-ra -, a húsvéti szünet is korábban van, mint például 2025-ben. Amíg az őszi szünet és a téli szünet pontos dátumra eső ünnepekhez kötődik, mint a mindenszentek, vagy a karácsony, a húsvét dátuma március 22. és április 25. között változhat. Így a húsvéti szünetek dátuma között is akár egy hónap eltérés is lehet. 

Hogy alakulnak az iskolai szünetek 2026-ban?

A 2025/2026-os tanévben is négy iskolai szünetet tartanak a köznevelésben, amelyből két iskolai szünet 2026-ra esik. Ezek a tavaszi szünet és a nyári szünet. A BM-rendelet a 2025/2026 tanév rendje alakulásáról meghatározza a tanév kezdőnapját, az őszi szünet idejét, a téli szünet 2025-re eső kezdőnapját és 2026-os végét, hogy mikor van a tavaszi szünet, és hogy mikor kezdődik a nyári szünet. Az iskolai és óvidai szünetek mellett még az érettségik idejét és a különböző témahetek dátumait is tartalmazza. 

A szakképzésben az iskolai szünetek dátuma eltérhet: ezt a 8/2025. (VII. 17.) KIM rendelet határozza meg a  2025/2026. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről. A főiskolák, egyetemek pedig saját hatáskörben rendelik el, hogy mikor kezdődik és zárul a szemeszter, mikor lesznek a szünetek. 

2025 téli szünet és félévzárás

A téli szünet 2025-ben így alakult: az utolsó tanítási nap 2025. december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap pedig 2026. január 5. (hétfő). Ennek értelmében a téli szünet 2025. december 20-tól 2026. január 4-ig tart. Az első félév zárása január 23-án történik.

Mikor kezdődik a nyári szünet?

A 2025/26-os tanév utolsó tanítási napja, és ezzel együtt a tanév hivatalos lezárása 2026. június 19-ére (péntekre) esik. Ezt követően kezdődik nyári szünet, 2026. június 20-án. A korábbi évek tapasztalatai alapján várható, hogy a 2026/2027-es tanév szeptember 1-jén indul majd (bár ez a nap keddre esik), így a nyári szünet 2026-ban előreláthatólag június 20. és augusztus 31. között tart. Ez azonban még nem biztos, mert a következő, 2026/2027-es tanév rendje még nem jelent meg.

Lesz érettségi szünet 2026-ban?

Az érettségi szünet egy olyan pár napos pihenő szokott lenni a tavaszi érettségi vizsgák alatt az alsóbb évfolyamoknak, melyet a legfontosabb vizsganapok ideje alatt adnak ki. Ennek oka általában a zavartalan lebonyolítás: az épületben az érettségizők a csengős, folyosózajtól zavartalanul írhatják az írásbeli vizsgákat és a pedagógusoknak is csak a vizsgák lebonyolítására kell ügyelniük. Az érettségi szünet nem hivatalos szünet, erről nem rendelkezik a tanév rendje, a középiskolák korábban is saját hatáskörben döntöttek a kiadásáról.

A zavartalan lebonyolításhoz azonban idén nem feltétlenül lesz szükség szünet kiadásra: az említett rendelet a tavaszi érettségi vizsgák zavartalan lebonyolítása érdekében előírja, hogy a gimnáziumok és szakgimnáziumok 9-11. évfolyamán a tanítás 2026. május 4-8. között tantermen kívüli, digitális munkarendben történjen. Vagyis az első héten az alsóbb évfolyamok otthoni oktatása zajlik: a 2026. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák 2026. május 4-én, 9:00 órakor kezdődnek magyar nyelv és irodalom, valamint magyar mint idegen nyelv tantárgyakkal, és május 22-én zárulnak az olasz nyelv írásbelivel.
Címlapkép: Getty Images
