Óraátállítás 2025: itt a dátum, mikor lesz óraátállítás ősz folyamán - Nem ez lesz az utolsó?

Évek óta vitatéma az óraátállítás eltörlésének kérdése Európában, éppen ezért joggal merül fel bennünk a kérdés, miszerint lesz-e óraátállítás 2025 őszén, és hogy mikor várható az utolsó óraátállítás Magyarországon. Mivel még mindig nem született meg a végleges döntés az óraátállítás eltörléséről, idén ősszel is visszatérünk a téli időszámításhoz. Az óraátállítás változatlanul októberben történik meg: egy órával korábbra állítjuk az órát, ami azt az érzetet kelti bennünk, hogy hamarabb sötétedik. Nézzük, 2025 óraátállítása mikor lesz, mi mindent érdemes tudnunk az őszi óraátállítás és a téli időszámítás kezdete kapcsán!

Cikkünkben annak jártunk utána, mikor lesz óraátállítás 2025 Magyarországon, illetve hogy mi mindent érdemes tudnunk az óraátállítás 2025 októberében történő bekövetkezéséről. Hány órakor lesz 2025 óraátállítása ősszel, melyik nap lesz az óraátállítás és meddig tart a téli óraátállítás 2025-ben, azaz mikor ér véget a téli időszámítás? Van rá esély, hogy a közeljövőben tényleg eltörlik az óraátállítást? Ha igen, mikor lesz az utolsó óraátállítás Magyarországon és melyik időszámítás marad?

Óraátállítás 2025 Magyarországon: mikor kezdődik a téli időszámítás?

Magyarországon 1996 óta alkalmazzuk a jelenlegi formában a nyári időszámítást, aminek eredetileg az volt a célja, hogy a nyári napfényes órák magasabb számának kihasználásával és a mesterséges világítás mellőzésével energiát takarítsunk meg. Amikor tavasszal, március utolsó vasárnapján átállunk a nyári időszámításra, egy órával későbbre állítjuk az órát, majd, amikor ősszel, október utolsó vasárnapján visszatérünk ez eredeti, téli időszámításra, egy órával vissza kell állítanunk azt.

Érdekesség, hogy az óraátállítás és a téli időszámítás kezdete nem esik egybe a csillagászati ősszel, ami 2025-ben szeptember 22-én, hétfőn este kezdődik - ekkor van ugyanis az őszi nap-éj egyenlőség (egész pontosan 20:19 perckor). A 2025-ös csillagászati tél december 21-én kezdődik a téli napfordulóval, a csillagászati tavasz pedig 2026. március 26-án fog bekövetkezni.

Óraátállítás 2025 őszén: mikor lesz az óraátállítás 2025 októberében?

Az előző tavaszi óraátállítás 2025-ben március 30-án volt - ekkor hajnali 2:00-ról 3:00-ra állítottuk át az órát. A következő hasonló esemény idén éppen egybeesik az iskolai őszi szünettel, ami a 2025/26-os tanév rendje szerint október 23-ától (csütörtöktől) november 2-ig (vasárnapig) tart, összesen 11 napos pihenést biztosítva az általános- és középiskolás gyerekeknek.

Az óraátállítás 2025 ősze során október 26-án, vasárnap lesz: ekkor hajnali 3:00-ról 2:00-ra állítjuk át óráinkat – ezzel megkezdődik a téli időszámítás Magyarországon.

Nem dőlt el a vita: mikor lesz az utolsó óraátállítás Magyarországon?

A 2025 óraátállítása körüli vita valójában több éves múltra vezethető vissza, ugyanis az Európai Bizottság először 2018-ban tett javaslatot a félévenkénti óraátállítás eltörlésére. Hosszas hezitálást követően 2025 tavaszán – mivel az Európai Unió tagállamai nem tudtak egyezségre jutni abban, hogy eltöröljék-e az óraátállítást, illetve hogy az esetleges eltörlés esetén melyik időszámítás maradjon - a Bizottság visszavonta korábbi javaslatát. Egyelőre tehát bizonytalan ideig marad az évi kétszeri óraátállítás Magyarországon is.

Bár a Pénzcentrum felméréséből az derült ki, hogy ha lehetne választani, a legtöbb magyar arra szavazna, hogy töröljék el az óraátállítást és a nyári időszámítás maradjon, valójában a téli időszámítás az alapértelmezett. A Magyar Alvás Szövetség is azt szorgalmazza, hogy ha megszűnik az óraátállítás, állandó jelleggel erre az időszámításra kellene beállnunk, ugyanis ez áll közelebb az ember természetes bioritmusához. Az óraátállítás egyébként bizonyítottan felborítja biológiai óránkat, ugyanis a szervezetünk érzékeli, ha mesterségesen megzavarjuk alvásunk cirkadián ritmusát, ami alvászavarhoz vezethet.