Mikor jön a tavasz 2026-ban? A csillagászati tavasz kezdete, a tavaszi nap-éj egyenlőség, a húsvét, az óraátállítás 2026-ban és a tavaszi szünet dátumai

A csillagászati tél 2025. december 21-én vette kezdetét a téli napforduló idején, azóta folyamatosan rövidülnek a nappalok. A csillagászati tavasz pedig a tavaszi nap-ép egyenlőség napját, március 20-át követően kezdődik 2026-ban is. A naptári tavaszt ugyan március 1-től számítjuk, a meteorológiai tavasz viszont csak akkor köszönt be, ha egy a többnapos időszak alatt az átlaghőmérséklet emelkedik és a délutáni maximum-hőmérséklet megközelíti a 20 fokot.

Mikor jön a tavasz 2026-ban?

A tavasz a tél után következő évszak elnevezése, naptári, csillagászati, vagy meteorológiai értelemben azonban más-más jelentése van. Naptári definíció a legegyszerűbb: eszerint a tavasz március 1-jén veszi kezdetét. A csillagászati tavasz kezdete Magyarországon március 20-ra esik 2026-ban, a tavaszi nap-éj egyenlőség utánra. A tavasz ugyanis az északi féltekén a tavaszi nap-éj egyenlőségtől a nyári napfordulóig tart, idén június 21-ig, a déli féltekén pedig szeptember 23-tól december 21-ig. A pontos dátum évről évre változhat, de mindig közelíti ezeket a dátumokat. A csillagászati tavasz beköszöntével visszatérnek a vándormadarak is a telelésből, és ebben az időszakban emelkedik az átlaghőmérséklet, több eső esik, jellemzőbbek az áradások.

A meteorológiai tavasz és a csillagászati tavasz különbsége

A meteorológiai értelemben vett tavasz akkor kezdődik, ha az időjárásra már több napja az átlaghőmérséklet emelkedése jellemző és a maximum hőmérséklet közelíti a 20 fokot. A meteorológiai tavasz így közelebb eshet a csillagászati, mint a naptári tavaszhoz: a hosszútávú időjárás előrejelzések alapján 20 fok csak áprilisban várható. Az az elmúlt évek tapasztalata alapján is valószínű, hogy március közepénél hamarabb tartósan nem fog emelkedni az átlaghőmérséklet.

Akármennyire is szabadulnánk már a téltől, jó tudni, hogy nem érdemes siettetni a tavaszt: az elmúlt években többször előfordult, hogy a túl enyhe téli idő összezavarta a növényeket, hajtani, rügyezni, virágozni kezdtek, majd elfagytak, amikor visszatért a téliesebb időjárás. Ahogy a növények, úgy az állatok és az emberi szerveet is mezavarodnik, ha az időjárás nem az évszaknak megfelelő, így az egészségünknek sem tesz jót a túl korán érkező tavasz. A korai tavasz jeleinek tehát márciusnál előbb nem lehet felhőtlenül örülni.

Óraátállítás 2026 tavasz! Még idén is átállítjuk az órákat

Bár az Európai Unió legutolsó döntése szerint 2024-ben minden országnak véglegesen át kellett volna állnia a választott téli vagy nyári időszámításra, és ezután több óraátállítás nem következett volna, egyelőre nincs hír az óraátállítás eltörlésével kapcsolatban. Igaz, ezt a legutóbbi EU-s határidőt is már többször hosszabbították korábban is, így a további halasztás benne volt a pakliban. Egyelőre minden jel szerint marad az óraátállítás még idén, így tavasz végén készülhetünk az átállásra.

A nyári időszámítás most is március utolsó vasárnapján kezdődik: 2026-ban március 29-én kell majd átállítani az óráinkat. Az órákat hajnali 2:00-ról 3:00-ra állítjuk előre, vagyis "egy órával kevesebbet alhatunk". A tavaszi óraátállítás kellemetlenségeit 2026-ban sem enyhíti a tavaszi szünet, vagy a húsvéti munkaszüneti napok: ezekre áprilisig várni kell.

Mikor lesz húsvét 2026-ban?

A farsangi időszak február 17-én, húshagyókedden ér véget és kezdődik a böjt hamvazószerda napján. A húsvétot megelőző virágvasárnap március 29-re esik, nagypéntek pedig 2026-ban április 3-ra, vagyis nagyszombat 4-én, húsvét vasárnapja 5-én, húsvét hétfő pedig április 6-án lesz. Érdemes tudni, hogy idén egészen húsvétig nem lesz ünnepnaphoz köthető munkaszüneti nap: március 15-e ugyanis 2026-ban vasárnapra esik. Így tehát áprilisig nem lesz pihenő, hacsak az ember szabadságot nem vesz ki. A húsvéti négynapos hétvégéhez pedig most nem esik olyan közel a május 1-i hosszúhétvége, ami idén háromnapos lesz.

A tavaszi szünet, húsvéti szünet dátuma 2026-ban

A tavaszi szünet 2026-ban is a húsvéti ünnepkörhöz igazodik. A 27/2025. (VII. 24.) 2025/26-os tanév rendjéről szóló BM-rendelet alapján a szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1. (szerda), míg a visszatérés 2026. április 13-án (hétfőn) várható. Ennek megfelelően a tavaszi szünet 2026. április 2. és április 12. között tart.

Mivel 2026-ban húsvét vasárnap április 5-re esik - az ezt meg előző nagypéntek, április 3-ra -, a húsvéti szünet is korábban van, mint például 2025-ben. Amíg az őszi szünet és a téli szünet pontos dátumra eső ünnepekhez kötődik, mint a mindenszentek, vagy a karácsony, a húsvét dátuma március 22. és április 25. között változhat. Így a húsvéti szünetek dátuma között is akár egy hónap eltérés is lehet.

Hogy alakulnak az iskolai szünetek 2026-ban?

A 2025/2026-os tanévben is négy iskolai szünetet tartanak a köznevelésben, amelyből két iskolai szünet 2026-ra esik. Ezek a tavaszi szünet és a nyári szünet. A BM-rendelet a 2025/2026 tanév rendje alakulásáról meghatározza a tanév kezdőnapját, az őszi szünet idejét, a téli szünet 2025-re eső kezdőnapját és 2026-os végét, hogy mikor van a tavaszi szünet, és hogy mikor kezdődik a nyári szünet. Az iskolai és óvodai szünetek mellett még az érettségik idejét és a különböző témahetek dátumait is tartalmazza.

A szakképzésben az iskolai szünetek dátuma eltérhet: ezt a 8/2025. (VII. 17.) KIM rendelet határozza meg a 2025/2026. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről. A főiskolák, egyetemek pedig saját hatáskörben rendelik el, hogy mikor kezdődik és zárul a szemeszter, mikor lesznek a szünetek.

Mikor kezdődik a nyári szünet?

A 2025/26-os tanév utolsó tanítási napja, és ezzel együtt a tanév hivatalos lezárása 2026. június 19-ére (péntekre) esik. Ezt követően kezdődik nyári szünet, 2026. június 20-án. A korábbi évek tapasztalatai alapján várható, hogy a 2026/2027-es tanév szeptember 1-jén indul majd (bár ez a nap keddre esik), így a nyári szünet 2026-ban előreláthatólag június 20. és augusztus 31. között tart. Ez azonban még nem biztos, mert a következő, 2026/2027-es tanév rendje még nem jelent meg.

Lesz érettségi szünet 2026-ban?

Az érettségi szünet egy olyan pár napos pihenő szokott lenni a tavaszi érettségi vizsgák alatt az alsóbb évfolyamoknak, melyet a legfontosabb vizsganapok ideje alatt adnak ki. Ennek oka általában a zavartalan lebonyolítás: az épületben az érettségizők a csengős, folyosózajtól zavartalanul írhatják az írásbeli vizsgákat és a pedagógusoknak is csak a vizsgák lebonyolítására kell ügyelniük. Az érettségi szünet nem hivatalos szünet, erről nem rendelkezik a tanév rendje, a középiskolák korábban is saját hatáskörben döntöttek a kiadásáról.

A zavartalan lebonyolításhoz azonban idén nem feltétlenül lesz szükség szünet kiadásra: az említett rendelet a tavaszi érettségi vizsgák zavartalan lebonyolítása érdekében előírja, hogy a gimnáziumok és szakgimnáziumok 9-11. évfolyamán a tanítás 2026. május 4-8. között tantermen kívüli, digitális munkarendben történjen. Vagyis az első héten az alsóbb évfolyamok otthoni oktatása zajlik: a 2026. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák 2026. május 4-én, 9:00 órakor kezdődnek magyar nyelv és irodalom, valamint magyar mint idegen nyelv tantárgyakkal, és május 22-én zárulnak az olasz nyelv írásbelivel.