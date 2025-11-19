Ha van ilyen étel a hűtődben, inkább dobd ki: ezek miatt lehet ennyi krónikus beteg Magyarországon is

A világ legnagyobb tudományos áttekintése szerint az ultra-feldolgozott élelmiszerek (UPF) fogyasztása súlyos veszélyt jelent a globális egészségre, mivel károsítja az emberi test minden főbb szervrendszerét - jelentette a The Guardian.

A Lancet folyóiratban megjelent háromrészes tanulmánysorozat szerint az UPF-ek gyorsan kiszorítják a friss élelmiszereket a gyermekek és felnőttek étrendjéből minden kontinensen. A kutatás összefüggést talált az ultra-feldolgozott élelmiszerek fogyasztása és számos egészségügyi probléma között, beleértve az elhízást, a 2-es típusú cukorbetegséget, a szívbetegségeket és a depressziót.

Az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban az átlagos étrend több mint fele már UPF-ekből áll. Egyes csoportoknál, különösen a fiatalabbaknál, szegényebbeknél vagy hátrányos helyzetű területeken élőknél az étrend akár 80%-a is lehet ultra-feldolgozott élelmiszer.

A 43 vezető szakértő által készített áttekintés szerint a magas UPF-tartalmú étrendek túlevéshez, gyenge tápértékhez és káros vegyi anyagoknak való fokozott kitettséghez vezetnek. A sorozathoz készített 104 hosszú távú tanulmány szisztematikus áttekintése során 92 vizsgálat mutatott ki nagyobb kockázatot egy vagy több krónikus betegségre és a bármilyen okból bekövetkező korai halálozásra.

Carlos Monteiro professzor, a São Pauló-i Egyetem közegészségügyi táplálkozási szakértője szerint az eredmények alátámasztják, hogy sürgős intézkedésekre van szükség az UPF-ek visszaszorítására. "Az első tanulmány azt jelzi, hogy az ultra-feldolgozott élelmiszerek károsítják az emberi test minden főbb szervrendszerét. A bizonyítékok erősen arra utalnak, hogy az emberek biológiailag nem alkalmazkodtak ezek fogyasztásához."

Az UPF kategóriába olyan termékek tartoznak, amelyeket iparilag állítottak elő, gyakran mesterséges ízesítőkkel, emulgeálószerekkel és színezékekkel. Ide tartoznak az üdítőitalok és a csomagolt snackek, amelyek rendkívül ízletesek és magas kalóriatartalmúak, de tápanyagokban szegények.

A tanulmánysorozat második része olyan szakpolitikákat javasol, amelyek szabályozzák és csökkentik az UPF-ek gyártását, marketingjét és fogyasztását. Bár egyes országok már bevezettek szabályokat az élelmiszerek átalakítására és az UPF-ek ellenőrzésére, "a globális közegészségügyi válasz még kezdeti szakaszban van, hasonlóan ahhoz, ahol a dohányzás elleni mozgalom volt évtizedekkel ezelőtt".

A harmadik tanulmány szerint a globális vállalatok, nem pedig az egyéni választások hajtják az UPF-ek térnyerését. A szerzők szerint az UPF a táplálkozással összefüggő "krónikus betegségek járványának" vezető oka, mivel az élelmiszeripari vállalatok a profitot minden más elé helyezik.

A sorozat társszerzője, Barry Popkin professzor a következőket javasolja: "Szorgalmazzuk, hogy a csomagolás elején tüntessék fel az UPF-eket jelző összetevőket a túlzott telített zsír-, cukor- és sótartalom mellett, hogy megelőzzük az egészségtelen összetevők helyettesítését és hatékonyabb szabályozást tegyünk lehetővé."

A szerzők emellett szigorúbb marketingkorlátozásokat, különösen a gyermekeknek szóló reklámok betiltását, az UPF-ek kitiltását a közintézményekből (iskolákból, kórházakból), valamint az UPF-értékesítés és a szupermarketekben elfoglalt polchely korlátozását javasolják. Pozitív példaként említik a brazil nemzeti iskolai étkeztetési programot, amely már kiiktatta az UPF-ek többségét, és 2026-ra az élelmiszerek 90%-át friss vagy minimálisan feldolgozott termékekből fogja biztosítani.