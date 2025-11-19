A NielsenIQ (NIQ) legfrissebb elemzése szerint a Coca-Cola lett Nyugat-Európa vezető FMCG márkája, amely a leghatékonyabban alakítja át bolti jelenlétét tényleges vásárlásokká.
Ha van ilyen étel a hűtődben, inkább dobd ki: ezek miatt lehet ennyi krónikus beteg Magyarországon is
A világ legnagyobb tudományos áttekintése szerint az ultra-feldolgozott élelmiszerek (UPF) fogyasztása súlyos veszélyt jelent a globális egészségre, mivel károsítja az emberi test minden főbb szervrendszerét - jelentette a The Guardian.
A Lancet folyóiratban megjelent háromrészes tanulmánysorozat szerint az UPF-ek gyorsan kiszorítják a friss élelmiszereket a gyermekek és felnőttek étrendjéből minden kontinensen. A kutatás összefüggést talált az ultra-feldolgozott élelmiszerek fogyasztása és számos egészségügyi probléma között, beleértve az elhízást, a 2-es típusú cukorbetegséget, a szívbetegségeket és a depressziót.
Az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban az átlagos étrend több mint fele már UPF-ekből áll. Egyes csoportoknál, különösen a fiatalabbaknál, szegényebbeknél vagy hátrányos helyzetű területeken élőknél az étrend akár 80%-a is lehet ultra-feldolgozott élelmiszer.
A 43 vezető szakértő által készített áttekintés szerint a magas UPF-tartalmú étrendek túlevéshez, gyenge tápértékhez és káros vegyi anyagoknak való fokozott kitettséghez vezetnek. A sorozathoz készített 104 hosszú távú tanulmány szisztematikus áttekintése során 92 vizsgálat mutatott ki nagyobb kockázatot egy vagy több krónikus betegségre és a bármilyen okból bekövetkező korai halálozásra.
Carlos Monteiro professzor, a São Pauló-i Egyetem közegészségügyi táplálkozási szakértője szerint az eredmények alátámasztják, hogy sürgős intézkedésekre van szükség az UPF-ek visszaszorítására. "Az első tanulmány azt jelzi, hogy az ultra-feldolgozott élelmiszerek károsítják az emberi test minden főbb szervrendszerét. A bizonyítékok erősen arra utalnak, hogy az emberek biológiailag nem alkalmazkodtak ezek fogyasztásához."
Az UPF kategóriába olyan termékek tartoznak, amelyeket iparilag állítottak elő, gyakran mesterséges ízesítőkkel, emulgeálószerekkel és színezékekkel. Ide tartoznak az üdítőitalok és a csomagolt snackek, amelyek rendkívül ízletesek és magas kalóriatartalmúak, de tápanyagokban szegények.
A tanulmánysorozat második része olyan szakpolitikákat javasol, amelyek szabályozzák és csökkentik az UPF-ek gyártását, marketingjét és fogyasztását. Bár egyes országok már bevezettek szabályokat az élelmiszerek átalakítására és az UPF-ek ellenőrzésére, "a globális közegészségügyi válasz még kezdeti szakaszban van, hasonlóan ahhoz, ahol a dohányzás elleni mozgalom volt évtizedekkel ezelőtt".
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A harmadik tanulmány szerint a globális vállalatok, nem pedig az egyéni választások hajtják az UPF-ek térnyerését. A szerzők szerint az UPF a táplálkozással összefüggő "krónikus betegségek járványának" vezető oka, mivel az élelmiszeripari vállalatok a profitot minden más elé helyezik.
A sorozat társszerzője, Barry Popkin professzor a következőket javasolja: "Szorgalmazzuk, hogy a csomagolás elején tüntessék fel az UPF-eket jelző összetevőket a túlzott telített zsír-, cukor- és sótartalom mellett, hogy megelőzzük az egészségtelen összetevők helyettesítését és hatékonyabb szabályozást tegyünk lehetővé."
A szerzők emellett szigorúbb marketingkorlátozásokat, különösen a gyermekeknek szóló reklámok betiltását, az UPF-ek kitiltását a közintézményekből (iskolákból, kórházakból), valamint az UPF-értékesítés és a szupermarketekben elfoglalt polchely korlátozását javasolják. Pozitív példaként említik a brazil nemzeti iskolai étkeztetési programot, amely már kiiktatta az UPF-ek többségét, és 2026-ra az élelmiszerek 90%-át friss vagy minimálisan feldolgozott termékekből fogja biztosítani.
Árháborút indít a Novo Nordisk, ennyiért adja mostantól a hírhedt fogyasztószerét: de jó lesz ez nekünk?
A Novo Nordisk jelentősen csökkenti a Wegovy árát az Egyesült Államokban,
Katasztrófa szélén táncol a magyar egészségügy: rengeteg állami szolgáltatás szűnt meg, ezt már a betegek is érzik
Az egészségügyi ellátórendszerben egyre súlyosabb problémákat okoz a szakemberhiány, ami miatt a betegek jelentős része nem jut időben orvosi ellátáshoz.
Az Egyesült Államokban egy embernél is kimutatták a H5N5 madárinfluenza-vírust, az illetőt jelenleg kórházban kezelik.
Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten
Több betegtől származó mintában calicivírust és enterotoxin pozitív Staphylococcus aureus baktériumot mutattak ki.
Hosszú ideje kérdés, hogy mikor vehetünk be egyszerűen egy tablettát a fogyás érdekében.
Óriási változás élesedett a magyar kórházakban: már most hatalmas a felháborodás - mi lesz ennek a vége?
Késik az egységes kórházi beléptetőrendszer bevezetése, amely a dolgozók kamerás azonosítását szolgálná.
A dolgozók szerint régóta ismert volt a probléma, mégsem történt érdemi beavatkozás a vízhálózatban.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
A támogatás összege legfeljebb 300 ezer forint, melyet 10 évenként lehet igényelni a lakókörnyezet akadálymentesítésére.
A magvak fogyasztása, tünetmentes időszakban, nem növeli az egyik gyakori vastagbélgyulladás, az ún. divertikulitisz kockázatát, sőt akár enyhén csökkentheti is.
Az emberiség 95%-a elkapja ezt a vírust: most súlyos, végzetes szövődményt fedeztek fel vele kapcsolatban
Az EBV-fertőzés rendkívül elterjedt, a felnőttek több mint 90 százaléka átesett rajta élete során.
Több száz gyerek betegedett meg egy budapesti ételmérgezés miatt, a vizsgálatok calicivírust és Staphylococcus aureust is kimutattak.
A koronavírus örökítőanyagának mennyisége csökkent a hazai szennyvízben.
A cél a 2050-re tervezett klímasemlegesség eléréséhez szükséges.
Egy friss kutatás szerint a rendszeres, napi három vagy több alkoholos ital fogyasztása súlyosabb agyvérzéshez és korábbi agykárosodáshoz vezethet.
Egy friss kutatás szerint a gyermekkori magas vérnyomás előfordulása közel kétszeresére nőtt az elmúlt 20 évben.
Több millióan választanak szépészeti beavatkozást világszerte – köztük egyre több magyar. Mi áll a plasztikai sebészet robbanásszerű növekedése mögött?
Az Amnesty International jelentése szerint világszerte 170 országban több mint 18 300 olaj-, gáz- és szénipari létesítmény működik jelenleg.
Magyarországon ma több mint 1 millió ember él diagnosztizált cukorbetegséggel.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.