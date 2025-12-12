2025. december 12. péntek Gabriella
Brüsszel, Belgium â szeptember 04, 2025: A Tunisair és a Rwandair repülőgépei a brüsszeli repülőtéren egy napsütéses napon.
Utazás

Nagyon súlyos veszélyben lehetsz a repülőkön: ezt eddig miért nem mondták?

Pénzcentrum
2025. december 12. 15:15

Egy új francia kutatás feltárta, hogy a repülőgépek utasai jelentős mennyiségű ultrafinom részecskének vannak kitéve, különösen a földi műveletek során, ami komoly egészségügyi kockázatot jelenthet - írta a The Guardian.

Francia kutatók, köztük a Université Paris Cité szakemberei, speciális mérőműszereket helyeztek el utasszállító repülőgépeken a Párizs Charles de Gaulle repülőtérről induló európai járatokon. A berendezéseket az első sorokban lévő üres ülésekre vagy a fedélzeti konyhába telepítették.

Az ultrafinom részecskék szabad szemmel láthatatlanok és a hagyományos légszennyezettség-mérő eszközök gyakran nem érzékelik őket, így a légszennyezési jogszabályok sem terjednek ki rájuk, annak ellenére, hogy egészségkárosító hatásuk egyre nyilvánvalóbb.

A 2021-es holland Egészségügyi Tanács és a WHO jelentése már felhívta a figyelmet az ultrafinom részecskék egészségkárosító hatásaira, beleértve a tüdőgyulladást, vérnyomás- és szívproblémákat, valamint a magzati fejlődés kockázatait. Egy közel 11 millió holland lakost vizsgáló tanulmány pedig összefüggést talált az ultrafinom részecskéknek való hosszú távú kitettség és a korai halálozás, köztük a tüdőrák között.

A kutatás eredményei szerint a légi utasok számára jó hír, hogy utazómagasságban, viszonylag tiszta levegőben az ultrafinom részecskék koncentrációja nagyon alacsony. A földön azonban egészen más a helyzet: a legnagyobb szennyezettséget a beszállás és a gurulás során mérték, amikor a szint több mint kétszerese volt a WHO által magasnak minősített értéknek.

A szennyezett levegő fokozatosan kitisztult a kabinból a felszállás után, de a leszállás megközelítésekor ismét emelkedett a koncentráció, feltehetően a repülési útvonalak közelében és a repülőterek szélirányában található magas szennyezettség miatt. Hasonló mintázatot figyeltek meg a célrepülőtereken is.

A koromrészecskék esetében is hasonló volt a helyzet: ezek koncentrációja szintén akkor volt a legmagasabb, amikor a repülőgép a repülőtéren tartózkodott.

Ez különösen aggasztó, mivel a légi utasok száma várhatóan idén először haladja meg az 5 milliárdot világszerte. A repülőgépek továbbra is viszonylag szennyezőek, és kevesebb szabályozás vonatkozik rájuk, mint a közúti közlekedésre vagy az iparra. Egy külön egészségügyi tanulmány rámutatott, hogy kevés kutatás foglalkozik a légszennyezés hatásaival a repülőtereken dolgozó több mint 2 millió civil és katonai alkalmazott esetében.

A Charles de Gaulle repülőtérről származó ultrafinom részecskéket nemcsak a repülőtéren tartózkodók lélegzik be, hanem a környező közösségek is. A repülőtértől 1 km-re mért koncentráció hasonló volt a párizsi körgyűrű közelében mérthez. A London Gatwick repülőtér kerítésétől mintegy 500 méterre mért értékek meghaladták a londoni belváros legforgalmasabb útjai mellett mérteket.

A Charles de Gaulle repülőtérről származó ultrafinom részecskéket több mint 5 km távolságban is ki lehetett mutatni. Londonban a Heathrow-ról származó részecskék Nyugat- és Közép-London területén is kimutathatók voltak, ami azt jelenti, hogy emberek milliói lélegzik be ezeket.
Címlapkép: Getty Images
