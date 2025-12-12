Észrevétlenül, de gyors ütemben hódítja meg Magyarországot az amerikai nyérc, amely már Európa-szerte súlyos ökológiai károkat okozott.
Nagyon súlyos veszélyben lehetsz a repülőkön: ezt eddig miért nem mondták?
Egy új francia kutatás feltárta, hogy a repülőgépek utasai jelentős mennyiségű ultrafinom részecskének vannak kitéve, különösen a földi műveletek során, ami komoly egészségügyi kockázatot jelenthet - írta a The Guardian.
Francia kutatók, köztük a Université Paris Cité szakemberei, speciális mérőműszereket helyeztek el utasszállító repülőgépeken a Párizs Charles de Gaulle repülőtérről induló európai járatokon. A berendezéseket az első sorokban lévő üres ülésekre vagy a fedélzeti konyhába telepítették.
Az ultrafinom részecskék szabad szemmel láthatatlanok és a hagyományos légszennyezettség-mérő eszközök gyakran nem érzékelik őket, így a légszennyezési jogszabályok sem terjednek ki rájuk, annak ellenére, hogy egészségkárosító hatásuk egyre nyilvánvalóbb.
A 2021-es holland Egészségügyi Tanács és a WHO jelentése már felhívta a figyelmet az ultrafinom részecskék egészségkárosító hatásaira, beleértve a tüdőgyulladást, vérnyomás- és szívproblémákat, valamint a magzati fejlődés kockázatait. Egy közel 11 millió holland lakost vizsgáló tanulmány pedig összefüggést talált az ultrafinom részecskéknek való hosszú távú kitettség és a korai halálozás, köztük a tüdőrák között.
A kutatás eredményei szerint a légi utasok számára jó hír, hogy utazómagasságban, viszonylag tiszta levegőben az ultrafinom részecskék koncentrációja nagyon alacsony. A földön azonban egészen más a helyzet: a legnagyobb szennyezettséget a beszállás és a gurulás során mérték, amikor a szint több mint kétszerese volt a WHO által magasnak minősített értéknek.
A szennyezett levegő fokozatosan kitisztult a kabinból a felszállás után, de a leszállás megközelítésekor ismét emelkedett a koncentráció, feltehetően a repülési útvonalak közelében és a repülőterek szélirányában található magas szennyezettség miatt. Hasonló mintázatot figyeltek meg a célrepülőtereken is.
A koromrészecskék esetében is hasonló volt a helyzet: ezek koncentrációja szintén akkor volt a legmagasabb, amikor a repülőgép a repülőtéren tartózkodott.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Ez különösen aggasztó, mivel a légi utasok száma várhatóan idén először haladja meg az 5 milliárdot világszerte. A repülőgépek továbbra is viszonylag szennyezőek, és kevesebb szabályozás vonatkozik rájuk, mint a közúti közlekedésre vagy az iparra. Egy külön egészségügyi tanulmány rámutatott, hogy kevés kutatás foglalkozik a légszennyezés hatásaival a repülőtereken dolgozó több mint 2 millió civil és katonai alkalmazott esetében.
A Charles de Gaulle repülőtérről származó ultrafinom részecskéket nemcsak a repülőtéren tartózkodók lélegzik be, hanem a környező közösségek is. A repülőtértől 1 km-re mért koncentráció hasonló volt a párizsi körgyűrű közelében mérthez. A London Gatwick repülőtér kerítésétől mintegy 500 méterre mért értékek meghaladták a londoni belváros legforgalmasabb útjai mellett mérteket.
A Charles de Gaulle repülőtérről származó ultrafinom részecskéket több mint 5 km távolságban is ki lehetett mutatni. Londonban a Heathrow-ról származó részecskék Nyugat- és Közép-London területén is kimutathatók voltak, ami azt jelenti, hogy emberek milliói lélegzik be ezeket.
A Pénzcentrum 2025. december 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A külügyminisztérium legfrissebb figyelmeztetése szerint több tucat ország és térség került a legszigorúbb, piros biztonsági kategóriába.
Elképesztő akciókat robbantottak az utazási irodák: most potom pénzért foglalhatsz nyaralás 2026-ra
A történelmi fürdőkben lesz a legnagyobb áremelés, de az új árakat ezúttal is differenciáltan vezetik be.
A Pénzcentrum 2025. december 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Sűrű köd ereszkedett az ország nagy részére, több térségben órákon át alig néhány száz méterre csökken a látótávolság.
A nyugdíjasok nemcsak hétvégén, hanem hétköznap is utaznak, aktívan keresik a kulturális és gasztronómiai élményeket, és gyakran az unokákat is magukkal viszik.
A novemberi hidegfront és a kedvező hóágyúzási feltételek hatására korán indult a síszezon Alsó-Ausztriában.
Egyes országok állampolgárainak, ötéves közösségi média előzményeiket is meg kellene osztaniuk az országba való belépés feltételeként.
Hatalmas kedvezményt hirdetett a MÁV annak, aki mostantól így vesz jegyet: már a héten életbe lép az akció
A vasúttársaság közleménye szerint az új rendszer igazságosabb az eddiginél, hiszen a korábbi kedvezménytípust csak kevesen tudták igénybe venni.
A Pénzcentrum 2025. december 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadta a riasztást a HungaroMet: brutál köd száll le Magyarországra, ezeken a helyeken pokol lesz a közlekedés
Szerdán az ország nyugati felén sűrű köd várható.
Kutatók szerint a rendszerváltás környéki „mindig havasabb volt” kép részben igaz, de a teljes kép ennél összetettebb.
Vigyázz, mit veszel karácsonyra! Komoly veszélybe sodorhatja a légiközlekedést ez a közkedvelt kütyü
A HungaroControl és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közösen hívja fel a fogyasztók figyelmét a felelős vásárlás és használat fontosságára.
Szeptemberben igazán kedvező áron lehet eljutni Budapestről Korfura: most oda-vissza 27 980 forintért foglalhatók jegyek.
A Pénzcentrum 2025. december 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony, de igazi decemberi időjásra számíthatunk a keddi napon - derül ki az országos előrejelzésből.
Balatonfüreden december elsejétől szigorú dohányzási tilalmat vezettek be két közterületen.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.