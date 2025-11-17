2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
Vészharangot kongatnak az élelmiszergyártók: ez durván megdobhatja az inflációt Magyarországon

Pénzcentrum
2025. november 17. 11:32

A hazai gyártó, forgalmazó és kereskedő vállalkozások arra hívják fel a figyelmet, hogy a legkésőbb november 30-ig kihirdetendő 2026. évi, csomagolásokat és termékeket terhelő kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak esetleges újabb emelésének érezhető inflációnövelő hatása lehet.

A gyártó, forgalmazó és kereskedő vállalkozásokat képviselő szakmai szervezetek együttesen hívják fel a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyeket az élelmiszerek és fogyasztási cikkek csomagolását terhelő, már most indokolatlanul magas kiterjesztett gyártói felelősségi díjak, röviden EPR-díjak esetleges jövő évi emelkedése jelentenének.

A díjakat legutóbb 2025. októberében emelték meg, ugyanis egy nemrég elfogadott jogszabályi módosítás alapján a díjak év közben is megváltozhatnak, ami kiszámíthatatlanná tette a cégek számára az üzleti tervezést.

A szakmai szövetségek és gazdasági szereplők egyöntetű álláspontja, hogy a 2023-ban bevezetett koncessziós hulladékgazdálkodási modell keretein belül Európa egyik legdrágább EPR-rendszere működik Magyarországon, amely kedvezőtlen a hazai gyártók versenyképességére nézve. Uniós szabályok szerint az EPR-díj bizonyos piacra helyezett termékek és csomagolások hulladékká válása után fedezi azok szelektív gyűjtésének és hasznosításának valódi indokolt költségeit.

A 2026. évi EPR-díjakat a jogszabályi előírások értelmében 2025. november 30. napjáig kellene kihirdetni. Ha ez mégsem történne meg, abban az esetben a díjak automatikusan a 2026-ra tervezett infláció mértékével emelkednének. A díjemelkedést az érintett vállalkozások a kiélezett gazdálkodási környezetben minden bizonnyal nem tudnák kigazdálkodni. A jövő évi EPR-díjak emelkedése így – termékenként és cégenként eltérő mértékben – az áremelkedés veszélyét hordozza magában elsősorban az élelmiszerekre és háztartási cikkekre nézve.

A szakmai szervezetek prioritásként tekintenek a díjak további emelkedésének megelőzésére, miközben felhívják a figyelmet arra, hogy az évközi díjmódosítások lehetőségének eltörlése, a hulladékgazdálkodási rendszer átláthatóvá tétele, valamint működésének optimalizálása tovább segíthetné a hazai vállalkozások versenyképességét.

A hazai gyártók, forgalmazók és kereskedők együttesen kérik, hogy a Kormány a jövő évi EPR-díjakat csökkentse legalább a 2024. évi mértékűre, és mindezt hirdesse ki a november 30-i határidőig, ezzel is segítve az infláció mérséklését és a magyarországi, főként KKV vállalkozások versenyképességét.
Címlapkép: Getty Images
