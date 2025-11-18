Így spórolnak vagyonokat a karácsonyi bevásárláson a legélelmesebb magyarok: bármelyik hazai boltláncál működik a trükk

A karácsony előtti hetekben hagyományosan megugrik az élelmiszerek iránti kereslet, ami szinte minden kategóriában áremelkedést hoz. November közepe azonban még ideális időszak arra, hogy olcsóbban szerezzük be a húsokat, tejtermékeket és a sütéshez szükséges alapanyagokat, amelyek jól fagyaszthatók vagy hosszabb ideig eltarthatók. Megnéztük, mit kínálnak az áruházak az aktuális akciós újságban, amit érdemes karácsonyra betárazni.

A karácsonyi időszak közeledtével minden évben megugrik az élelmiszerek iránti kereslet, ami szinte törvényszerűen magával hozza az árak emelkedését is. A decemberi roham előtt azonban van egy időszak – nagyjából november közepe –, amikor még kedvezőbb áron lehet beszerezni a karácsonyi fogások alapanyagait. Ráadásul sok, az ünnepi menühöz szükséges élelmiszer jól fagyasztható vagy hosszú ideig eltartható, így az előrelátó vásárlás nemcsak pénzt spórol, de a karácsony előtti tömeget is elkerülhetővé teszi.

A legnagyobb áremelkedés hagyományosan a húsféléket érinti. A pulyka, kacsa és liba ilyenkor különösen keresett, és az év utolsó heteiben gyakran jelentősen drágulnak. Ugyanez igaz a sertésszűzre, a tarjára és több marhafélére is, amelyek sok klasszikus ünnepi recept alapjai. Ezek a húsok kiválóan tűrik a mélyhűtést, így aki novemberben beszerzi őket, akár több ezret is spórolhat, miközben a minőségből sem kell engedni.

Hasonló a helyzet a halakkal: a ponty, a lazac vagy éppen a harcsa ára szintén megugrik decemberben. A halászlé és a sült hal sok családban elengedhetetlen része az ünnepi menünek, így ezek iránt az ünnepek előtt rendkívüli kereslet jelentkezik. A halak és a tenger gyümölcsei tökéletesen fagyaszthatók, így akár hetekre előre biztosítható az alapanyagok megfelelő mennyisége.

Nem szabad megfeledkezni a sütéshez szükséges termékekről sem, hiszen az ünnepi időszak a konyhákban is a legmozgalmasabb. A vaj és a tejszín decemberben látványos drágulást mutat, akárcsak a mascarpone és egyéb krémsajtok. Ezek hűtőben is viszonylag sokáig eltarthatók, bizonyos esetekben pedig fagyaszthatók is. A dió és a mák szintén tipikus karácsonyi alapanyagok, amelyek ára a szezon előtt hajlamos megugrani. Ezeket fagyasztva érdemes tárolni, így nem avasodnak, és sokáig megőrzik a minőségüket.

A karácsonyi készülődéshez tartozik az ünnepi fűszerek beszerzése is: fahéj, szegfűszeg, gyömbér, szerecsendió – ezek ugyan nem romlanak, de decemberben sok helyen áremelkedésre lehet számítani. Ugyanez igaz az aszalt gyümölcsökre, a csokoládéra, a kakaóporra és más desszert-alapanyagokra, amelyek hosszú ideig eltarthatók, így érdemes őket időben megvásárolni.

Összességében a tudatos, előre tervezett vásárlás nemcsak pénzügyi előnyt jelent, hanem az ünnepi hajrá ideges kapkodását is csökkenti. Sok karácsonyi alapanyag hónapokig megőrzi minőségét, ha megfelelően tárolják vagy fagyasztják. Éppen ezért november közepe ideális időszak arra, hogy a legfontosabb hozzávalókat beszerezzük – így decemberben már csak a főzés örömére kell koncentrálni.

Mit kínálnak a boltok?

Az Interspar november 20-tól érvényes akciós újsága alapján több olyan élelmiszer is szerepel a kínálatban, amelyet érdemes már most beszerezni, mielőtt decemberben megindul az ünnepi drágulás. A húsfélék között kiemelkedően jó ajánlat a darált sertéshús, amely 1449 Ft/kg, a sertésdagadó 1949 Ft/kg, a sertésszűzpecsenye pedig 2990 Ft/kg áron kapható. A Regnum sertéscomb csomagolt változata 899 Ft/200 g, ami kedvező egységárnak számít a szezonhoz közeledve. Szintén jó áron érhető el a pulykafelsőcomb 2089 Ft/kg, valamint a csirkecombfilé 1689 Ft/kg áron.

A felvágottak és kolbászok között több attraktív akció is található. A Pick Gömöri szalámi most 5499 Ft/kg, a Pick szeletelt szalámi pedig 349 Ft/70 g. A gyulai kolbász XXL kiszerelése 999 Ft, míg a Wein feketerdő sonka 1299 Ft/200 g. A háromféle frankfurti virsli csomagja 629 Ft, ami kedvező ár a decemberben jellemzően megugró virslikategóriában.

A sajtok között is erős a kedvezményes kínálat. A szeletelt edami sajt nagy kiszerelése most 2799 Ft/kg, a Leerdammer szeletelt sajt pedig 699 Ft/100 g körüli akciós áron szerepel. A Spar toast sajt 499 Ft/200 g, ami szintén a szokásos decemberi árnál kedvezőbb. A trappista sajt kimért változata 249 Ft/10 dkg.

A tejtermékek között is több kedvezményes tétel bukkan fel. A Mizo tej 329 Ft/l, a mascarpone 699 Ft/250 g körüli áron kapható, amely a karácsonyi sütési szezonban különösen értékes, hiszen várhatóan drágább lesz, illetve gyorsan elkapkodják majd. Az alapélelmiszerek közül a 4 tojásos száraztészta XXL kiszerelése 549 Ft/650 g, ami jó ár a tésztaféléket érintő folyamatos drágulás fényében.

A Lidl november 20-26. között érvényes akciós újságjában is kimondottan jó vételeket találni. A húsoknál nagyon kedvező áron szerepel a pulykacomb 1199 Ft/kg, valamint a friss sertés gulyáshús 1099 Ft/500 g (azaz kb. 2198 Ft/kg). Jó ajánlat a friss sertéslapocka is 1499 Ft/kg, amely sütéshez, pörkölthöz vagy darálásra egyaránt használható, és fagyasztva hosszú ideig tárolható. A friss csirke alsó-felsőcomb mix 899 Ft/kg, a füstölt afrikai harcsa pedig 959 Ft/100 g, ami különlegesebb ünnepi fogásokhoz is jó választás lehet.

A Deluxe termékcsaládból több olyan ünnepi finomság található az akciók között, amelyek karácsony előtt rendszerint drágábban kaphatók. A prosciutto crudo 1399 Ft/100 g, a Deluxe bacon 849 Ft/80 g, a Deluxe kabanossi 849 Ft/100 g, valamint a trüffeles Deluxe La Rougelle szelet 899 Ft/100 g.

A tejtermékek között a Carski sajt 699 Ft/250 g, a Szarvasi mini mozzarella 419 Ft/100 g, a Mizo tejföl 20% 1069 Ft, a Mizo túró rögös 759 Ft, valamint a Mizo trappista sajt darabolva 249 Ft/10 dkg számít jó ajánlatnak. A fagyasztott vagy tartós termékek közül a Freshona mexikói zöldségmix 529 Ft (2+1 akcióban), a 8 tojásos Hazánk kincsei száraztészta 261 Ft (3+1 és -25% kedvezménnyel). A friss zöldségek közül több alapanyag szintén jó áron van: a mangó 449 Ft/db, a bio citrom 649 Ft/db, a jégsaláta 399 Ft/db, a cukkini 799 Ft/kg, az avokádó pedig 299 Ft/db (minden második 40 százalékkal olcsóbb). A brokkoli 549 Ft/500 g.

Az Aldiban a friss disznótoros csomag 649 Ft, a friss csirkemellfilé 2125 Ft/kg, a friss marha gulyáshús 1999 Ft/400 g tálca (kb. 4998 Ft/kg), a friss sertéscombból készült szeletek 1579 Ft/kg, míg a friss sertéstarja 1369 Ft/500 g (2738 Ft/kg).

A prémium kategóriás húsoknál is vannak figyelemre méltó ajánlatok. A friss fűszeres lazacfilé 2099 Ft/250 g, a friss angus hamburgerhúspogácsa 1299 Ft/csomag, a friss bárány pörkölthús 679 Ft/100 g, valamint a friss royal tanyasi csirkecsirkecsont 1999 Ft/kg kategóriájukhoz képest kedvező árúak.

A sajtok terén a Talléros darabolt sajt 700 grammos kiszerelése 1999 Ft, a Hajdú füstölt ömlesztett sajt 699 Ft, a Milsani edami sajt 829 Ft, a mozarella csomag 299 Ft, míg a camembert panírozva 999 Ft. Ezek hosszú ideig eltarthatóak, és az ünnepi menü vagy a vendégváró hidegtálak fontos részei lehetnek. A tejszínhab-spray 699 Ft, ami sütéshez és desszertekhez jó kiegészítő – decemberben általában megdrágul vagy hiánycikk lesz.

A tejtermékek és alapélelmiszerek közül több kiemelt akció van. A Mizo kaukázusi kefir 469 Ft, a vörös tejföl 819 Ft, a teavaj 709 Ft, valamint a sűrített tej 999 Ft. Érdemes megemlíteni a burgonyavariációkat is (gratin, sült burgonyás mixek), amelyek 699 Ft-ért kaphatók, és fagyaszthatók vagy sokáig eltarthatók.

A halas és tengeri termékek között a vadlazacfilé leveles tésztában 1199 Ft, a tonhalfilé 849 Ft, és több Golden Seafood termék is akciós. A gomba XXL 750 grammos csomagja 929 Ft, az érett mangó 499 Ft/db, az Idared alma 449 Ft/kg, a Lucas körte 599 Ft/kg, a pomelo pedig 499 Ft/kg.

Az Auchan akciós újságjában főként a húsok, a fagyasztott halak, a sütési alapanyagok és a zöldségek kategóriájában érdemes nézelődni. A friss húsok közül a sertéslapocka 1379 Ft/kg, a kockázott sertés zsírszalonna 1159 Ft/kg, a csirkeszárny 859 Ft/kg, a Gallo pulykamellfilé 1319 Ft, a friss egész csirkecombfilé pedig 1549 Ft/kg. A marhahúsok között szintén találni kedvezményes tételeket: a vaddisznó gulyáshús 4599 Ft/kg, a marha darált hús pedig 3999 Ft/kg. A prémium halak közül ajánlott választani az afrikai harcsatörzs 3299 Ft/kg, valamint a SEKO bismarck ruszli 2159 Ft áron — mindkettő jól eltartható és alkalmas ünnepi fogásokhoz.

A boltlánc fagyasztott termékkínálata különösen erős idén novemberben, és sok termék kifejezetten a karácsonyi menühöz illik. A fagyasztott, szeletelt keszeg vagy kárász 2299 Ft, a River Fish sügérfilé és harcsafilé 2299 Ft, míg a fagyasztott rákfarkak panírban 1889 Ft. A balatoni haltermékek között a pontyszelet 1999 Ft, a fogassüllő szelet 2299 Ft áron érhető el. A polip, kagyló és tintahal alapú Rozmár seafood termékek is kedvezményesek, például a garnéla 4999 Ft/kg, a kagyló 2999 Ft, a polipszelet pedig 2499 Ft.

A sajtok és tejtermékek szintén jó áron vásárolhatók meg. Az Ammerländer edami vagy gouda sajt 2399 Ft/kg, a Medve vagy Karaván kördobozos sajt 489 Ft, a Bord’s Eve margarin pedig 589 Ft. Több prémium sajt is akciós: az Auchan Collection vajas-kecske sajtkrém 999 Ft, a parmezános rizottó rizs 599 Ft, valamint a Pick Rákóczi szalámi 2179 Ft.

A zöldségek és gyümölcsök közül több termék most különösen jó választás. A brokkoli 479 Ft, a fehér csiperkegomba 699 Ft, a petrezselyemgyökér 499 Ft, a pomelo 647 Ft, az avokádó pedig 249 Ft. A piros burgonya 5 kg-os zsákban 899 Ft (180 Ft/kg), ez kiváló alapanyag karácsonyi köretekhez és előre megvásárolható. A BIO citrom 479 Ft csomagára is kedvező, és elengedhetetlen halételekhez, süteményekhez.

A Tescóban a húsok között akciós a friss magyar csontos lapocka (1599 Ft/kg), a friss magyar sertésdarálthús (1199 Ft/500 g), míg a friss magyar csirkemellfilé 1599 Ft/kg-ba kerül csomagolt változatban. A friss magyar csirkeszárny 869 Ft/kg, ami kiváló alapanyag ünnepi levesekhez vagy sültekhez, és bőven eláll a fagyasztóban. A friss magyar kockázott lapocka 1299 Ft/kg, a Master Good csirkecombfilé pedig 269 Ft/100 g, ami már most olcsóbb, mint amire decemberben számíthatnánk. A füstölt-főtt császárszalonna 269 Ft/10 dkg.

A tartós és fagyasztható húskészítmények közül a Nádudvari téliszalámi 799 Ft, a Nádudvari májas 899 Ft, a Nádudvari debreceni 999 Ft, valamint a Privát hízott libamáj pástétom 1999 Ft mind jó áron kapható – ezek decemberben szinte biztosan többe kerülnek majd. A Bajai gesztenyepüré 579 Ft-ba kerül, különösen érdemes betárazni belőle.

A konyhai alapanyagok közül most olcsón vásárolható a Vénusz sütőmargarin 321 Ft, ami decemberben rendszerint megdrágul. A Riceland jázmin rizs 1199 Ft/kg, a Delikát ételízesítő pedig 2399 Ft/kg, mindkettő nagy kiszerelésben, hosszú eltarthatósággal. A gesztenyepüréhez, süteményekhez vagy szószokhoz gyakran használt tejtermékek is kedvező áron találhatók: az I Love Tej UHT tej 259 Ft/l, ami hosszú hónapokig eláll bontatlanul.

Az Aviko fokhagymás–vajkrémes burgonyaköret 949 Ft, ami gyors, praktikus ünnepi köret lehet, és jól tárolható a fagyasztóban. A télre szánt édességek között a Milka mikulás 479 Ft, ami szintén kedvezőbb most, mint december közepén várhatóan lesz. Az Aviko sült krumpli termékei 949 Ft áron tovább könnyítik az ünnepi sütés-főzést.

A PENNY november 20–26. közötti akciós újságjában a húsok között kifejezetten jó ajánlat a családi csirkecsomag 1099 Ft/kg, illetve a csirkemellfilé 2125 Ft/kg. A sertés darálthús 799 Ft/500 g, a csíkokra vágott marha pacal pedig 1999 Ft/900 g, ami 25 százalékos kedvezményt jelent. A bőrös lazacfilé 5890 Ft/kg ugyan prémium kategória, de az ünnepi időszakban még ennél is drágább szokott lenni, így már most érdemes beszerezni. A sütni való kolbász 899 Ft, ami 30 százalékos árengedménnyel kapható, kiváló alapanyag a karácsonyi töltött káposztához vagy hidegtálakra.

A sajtok terén is erős a kínálat: a Hajdú szeletelt sajt 499 Ft, a Hajdú mozzarella 2799 Ft, a Talléros félkemény sajt 1699 Ft, a Hajdú füstölt ömlesztett sajt 2499 Ft, illetve a Hajdú Kashkawan sajt 799 Ft áron érhető el. Aki nagyobb kiszerelésben gondolkodik, annak a Magyar trappista sajt 2490 Ft/kg jó alternatíva; ez hosszabb ideig eltartható, és rendszerint drágul decemberben. Az edami sajt 250 grammos kiszerelése 549 Ft, ami szintén kifejezetten jó ár.

A zöldségek közül a vöröshagyma 149 Ft/kg, a sárga burgonya 149 Ft/kg, valamint a brokkoli 499 Ft/500 g különösen kedvező – ezek az ünnepi főzések alapvető hozzávalói, jól tárolhatók, és várhatóan drágulnak majd. A savanyított káposzta 800 grammos kiszerelése 599 Ft, ami kötelező elem a karácsonyi káposztás ételekhez, és most 33 százalékkal olcsóbb.

A csemegeuborka 560 grammos üvege 649 Ft, ami jó választás hidegtálakhoz vagy köretekhez. A sertés húsos csont 649 Ft/kg kedvező árú alapanyag levesekhez vagy alapléhez. A savanyításhoz, töltött káposztához vagy húsételek mellé gyakran használt fejes káposzta most 119 Ft/kg, ami 40 százalékos árcsökkentést jelent a korábbi 199 Ft-hoz képest. Szintén jó előre gondolkodó választás a sertés lapocka, ami az egyik legkeresettebb hús karácsony előtt: ebből készülhet töltelék, sült lapocka vagy akár pörkölt is. A Penny Kártyával most 1479 Ft/kg, ami 100 forinttal olcsóbb az eredeti 1579 Ft-os árnál.