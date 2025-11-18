2025. november 18. kedd Jenő
Közelkép egy kesztyűs kézről, amint friss sertésszeleteket választ ki a piac húsos pultjánál lévő kijelzőről. A jelenet a rendelkezésre álló húsok változatosságát és minőségét hangsúlyozza, kiemelve a gondos kezelést és az élelmiszerbi
Vásárlás

Friss! Megszavazta a parlement: mostantó tilos ilyen húst árulni Magyarországon

Pénzcentrum
2025. november 18. 16:20

A magyar Országgyűlés megszavazta a laboratóriumban előállított hús teljes körű tilalmát: a jövőben sem előállítani, sem forgalmazni nem lehet ilyen termékeket Magyarországon. A döntés kizárólag az orvosi és állatgyógyászati célú felhasználásra enged kivételt, és azonnali hatállyal lép életbe.

A magyar Országgyűlés 2025. november 18-án elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely teljes körűen betiltja a laboratóriumban előállított hús előállítását és forgalmazását. A döntés értelmében kizárólag az orvosi és állatgyógyászati célú felhasználás jelent kivételt.

A szavazás eredménye egyértelmű volt: 140 képviselő igennel voksolt, 10 nemmel szavazott, 18-an pedig tartózkodtak. Az indítványt a kormány nevében Nagy István agrárminiszter nyújtotta be, aki már korábban jelezte, hogy az olasz példát követve kívánja szabályozni a műhús kérdését.

A jogszabály indoklása szerint a laboratóriumi úton előállított hústermékek „veszélyt jelenthetnek alapvető értékeinkre”, és a technológia potenciális negatív hatásai miatt indokolt az általános tilalom. A törvény kimondja: tilos minden olyan termék előállítása és forgalmazása, amely állati sejtekből vagy szövetből, mesterséges körülmények között, élő szervezeten kívül készül.

A jogszabály a kihirdetését követő napon hatályba lép, és megszegése esetén szigorú szankciókra kell számítani. Ez azt jelenti, hogy a magyar piacon sem előállítani, sem árusítani nem lehet majd műhústermékeket.

Az agrárminiszter már a múlt évben jelezte, hogy az olasz szabályozást tekinti mintának. Olaszországban 2023-ban vezettek be hasonló tilalmat, amely nagy visszhangot váltott ki az élelmiszeriparban és a fenntarthatósági vitákban. Magyarország most követi ezt az irányt, és az európai országok közül az elsők között hoz teljes tiltást.

A döntés gyakorlatilag lezárja a lehetőséget arra, hogy a magyar vásárlók a jövőben laboratóriumban előállított húsalternatívákhoz jussanak. A kormány szerint ezzel a hazai élelmiszerbiztonságot és a hagyományos mezőgazdaság értékeit védik. Az ellenzők viszont arra figyelmeztetnek, hogy a tilalom visszavetheti az innovációt és a fenntartható élelmiszeripari megoldások terjedését.
