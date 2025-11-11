Kanadai, hokkaido, muskotályos sütőtök sütése - Itt vannak az ehető sütőtök fajták képpel

A legnépszerűbb, legegészségesebb szezonális zöldségfélék közé tartoznak az őszi/téli tökfélék, melyeknek ma már számos fajtáját termesztjük és fogyasztjuk Magyarországon is. Összegyűjtöttük, melyek azok az ehető sütőtök fajták képpel, amelyeket mindenképp érdemes kipróbálnunk a szezonjában, nem csak azért, mert ízletes ételeket készíthetünk belőlük, hanem a sütőtök élettani hatása miatt is.

Hallottál már a hokkaido tök nevű japán sütőtökről, a kanadai sütőtökről vagy a muskotályos tökről? Mi a helyzet a banántökkel vagy a szürke héjú, de mézédes nagydobosi tökkel? Melyek azok a tökfajták, amelyek a közhiedelmekkel ellentétben nem ehetők? Mutatjuk, hogyan zajlik a sütőtök elkészítése és a sütőtök fagyasztása, melyek azok a népszerű sütőtökös receptek, amelyeket egyszerű és olcsó elkészíteni. A sütőtök jótékony hatása miatt is „kötelező” őszi, téli alapanyag: mutatjuk, mennyi a sütőtök szénhidrát- és kalóriatartalma, milyen hasznos vitaminok vannak benne!

Ehető sütőtök fajták képpel: kóstoltad már ezeket az izgalmas tökféléket?

A tökfélék termesztése és fogyasztása hosszas múltra tekint vissza Magyarországon, ugyanis a legelső amerikai zöldségfélék között érkeztek meg hazánkba, már az 1500-as évek elején. A tökféléket alapvetően két fő csoportra osztjuk, amelyek a nyári, illetve az őszi/téli tökök. A nyári tökök tipikusan zsenge, fiatalon fogyasztandó zöldségek, melyeknek íze semleges, belseje többnyire halványzöld színű, magjuk puha és ehető (ilyen például a cukkini, a patisszon vagy a főzőtök). Ezeket – ha nagyon zsengék -, még csak meg sem kell pucolni. Szezonjuk alapvetően júniustól augusztusig tart, ám a szupermarketekben egész évben kaphatók.

A zsenge nyári tökökkel ellenben az őszi/téli tökféléket érett állapotukban fogyasztjuk: héjuk vastagabb (bár a héj elfogyasztása nem túl élvezetes, semmi bajunk sem lesz tőle), magjaik kemények, az arra alkalmas fajták tökmagját külön fogyasztjuk. Ezeknek az ehető sütőtök fajtáknak szeptemberben indul és egészen februárig tart a szezonja, húsuk a narancssárga különböző árnyalataiban játszik, ízük édes, fogyasztásukhoz hőkezelés szükséges (anélkül túl kemények lennének). Nézzük, melyek a legelterjedtebb ehető sütőtök fajták képpel, mutatjuk, mi mindent érdemes tudni róluk!

Kanadai sütőtök, más néven sonkatök, pézsmatök

A legelterjedtebb sütőtök Magyarországon a kanadai sütőtök, amelyet a legtöbben csak sima „sütőtökként” ismernek – a hivatalos neve egyébként pézsmatök. Ez egy hosszúkás, körte formájú (a magyarokat sonkára is emlékezteti, ezért ragadt rá a „sonkatök” elnevezés is), klasszikus okkersárgás héjú, hamvas réteggel borított tökféle. A magvak az alsó, vastagabb részében találhatók, a tök elvékonyodó részében nincsenek. Ezen az ízletes, ehető sütőtök fajtán belül is több alfajt ismerünk (pl. butternut vagy orange sütőtökök), azonban megjelenésüket, termesztésüket és felhasználásukat tekintve nincs köztük számottevő különbség.

Kanadai sütőtök

Muskotályos sütőtök

Az édes tökfélék kedvelőinek mindenképpen ajánlott a muskotályos sütőtök sütése, ugyanis egy igazán karakteres, muskotályos aromájú, élénk narancs húsú fajtáról van szó. Ez a tökféle az óriástökök közé tartozik, egyes darabok akár a 8 kg-os súlyt is meghaladhatják. Formája jellegzetes, bordázott, lapított gömb alakú, színe okkersárga, az érés során egyre barnább lesz. Jellemzően akkor fogyasztják, amikor a dér már megcsípte, mert a hideg fokozza édességét.

Muskotályos sütőtök

Nagydobosi sütőtök

A legelismertebb magyar termesztésű sütőtök fajta a nagydobosi tök, amelyet jókora, 4-10 kg közötti méretéről és ezüstszürke héjáról ismerhetünk fel a legkönnyebben. Lapított gömb alakú, bordázott, belül vastag okkersárga húsú fajta, magháza a tök közepén található. Fenti társaihoz hasonló módon édes, aromatikus tökféle, amelyet hűvös kamrában, vagy a teraszon akár hónapokig eltarthatunk.

Nagydobosi sütőtök

Hokkaido tök, a híres japán sütőtök

Évről évre egyre elterjedtebb Magyarországon egy japán tökféle, a hokkaido tök is, ami a nevével ellentétben eredetileg az amerikai New Englandből származik (innen terjedt el Japánban, majd az egész világon). Ez egy jellegzetes, kisebb méretű (kb. 1,5 kg), csepp alakú sütőtök (formájából adódóan alkalmas a töltésre is), héja élénk pirosas-narancssárga, de zöld változatokban is kapható. Bár a kérdés megosztó, gyakran nevezik a hokkaido tököt a legédesebb sütőtöknek is.

Hokkaido tök (japán sütőtök)

Különleges őszi tökfélék: kiszombori, óvári és cukorgombóc

A fentiek mellett több kevésbé ismert őszi tökfélével, tökkülönlegességgel is találkozhatunk a hazai kertészetekben. Ilyen például a magyar eredetű kiszombori tök, melynek formája nyújtott gömb alakú, héja szürkésfehér, húsa vastag és narancssárga, 4-6 kg nagyságúra nő meg. Íze ugyanolyan kellemesen édes, mint a nagydobosié vagy a pézsmatöké.

Szintén kevésbé ismert magyar tökféle az óvári tök, avagy az „óvári hengeres” is (sokan csak banántöknek nevezik), ami egy 2-6 kg tömegű, hosszúkás (akár 60-90 cm-re is megnőhet), hengeres formájú, sötét narancs héjú, hamvas bevonatú fajta. Magjai a papajához hasonló módon, egy nagyobb, ovális üregben találhatók a tök közepén. A sült óvári tök illata banánra emlékeztet, íze édeskés, a pézsmatökhöz hasonló. Rózsaszínesebb, hasonló megjelenésű rokona a rózsatök.

A cukorgombóc tököt is érdemes megemlítenünk: ez egy aprócska, már-már alma méretű téli tökféle, ami akár dísztöknek is beillik – ez a fajta azonban a dísztökökkel ellenben ehető, sőt mi több, mézédes. A cukorgombóc tökök körülbelül fél kilósak, színük elefántcsont fehér, sötétzöld csíkokkal, de narancsos foltok is boríthatják. Belülről a húsa élénk narancssárga, illata gesztenyére emlékeztető.

Vigyázat: nem minden tökféle ehető!

Fontos, hogy különbséget tegyünk az ehető tök fajták, illetve a dísztökök között – utóbbi dekoratív zöldségeket ugyanis nem ajánlott megenni, mert ízük rossz, érésük során több típus is megfásodik, elfogyasztásuknak súlyos gyomorrontás, akár mérgezés is lehet a vége. A legismertebb, egyben legnagyobb itthon is kapható dísztök az amerikai halloween tök, amelyet könnyű felismerni élénk sötét narancs héjáról és finoman bordázott, gömbölyded alakjáról. Méretes, az 5 kg-ot gyakran meghaladó példányai tökfaragásra kiválóak, emberi fogyasztásra azonban nem alkalmasak.

Halloween tök

Szintén nem ehető tökfélék a kisebb dísztökök sem (pl. kolbásztökök, kabaktökök, turbántök), amelyek jellemzően kisebb méretű, változatos formájú és színű tököcskék. Ezeket a dísztököket beltéri és kültéri díszítésre lehet használni, a hűvös időben akár hónapokon keresztül romlás nélkül eltarthatók – azonban semmi esetre se kísérletezzünk elfogyasztásukkal.

A sütőtök élettani hatásai, vitamin-, kalória- és szénhidráttartalma

Az ehető sütőtök fajtákra visszatérve: a fentiekben részletezett édes tökfélék a sütőtök jótékony hatásai szempontjából azonos módon kezelendők, a sült tökhús kalória- vagy vitamintartalma tekintetében nincs közöttük számottevő különbség. A sütőtök kalória tartalma rendkívül alacsony, mindössze kb. 45 kcal/100g magas cukortartalma ellenére is (a sütőtök szénhidráttartalma kb. 9,7 g/100g), éppen ezért bőséggel fogyaszthatjuk még a legszigorúbb fogyókúra idején is.

A sütőtök élettani hatása kedvező, ugyanis rengeteg különféle ásványi anyag (foszfor, kalcium, kálium, magnézium, mangán, réz, nátrium, vas és szelén) és vitamin (B-vitaminok, A-, C-, D-, E-, és K-vitamin) található benne. Érdemes külön kiemelnünk a sütőtökben található értékes A-vitamint is, ami erősíti az immunrendszert, támogatja a szemek, a bőr és a nyálkahártya egészségét. A tökben található rostok elősegítik a bélrendszer normál működését.

A sütőtök elkészítése: meddig tart a sütőtök sütése?

A sárga húsú őszi tökfélék sütési ideje között nincs jelentős különbség: a kanadai sütőtök sütése vagy például a muskotályos sütőtök sütése során – ha az adott recept nem említi, pontosan melyik tökfélét célszerű használni - nyugodtan alkalmazzuk ugyanazokat az instrukciókat. Egyedül a sütni kívánt tök mérete befolyásolhatja a sütés idejét: a nagyobb tökszeletek lassabban, a kisebb tökszeletek, kockák gyorsabban elkészülnek. A sütőtök elkészítése sütőben a következőképp történik:

tisztítsuk meg a tök héját a szennyeződésektől; vágjuk a tököt nagyobb (vagy ízlés szerint kisebb szeletekre), a magokat kaparjuk ki; helyezzük a tökszeleteket sütőpapírral kibélelt tepsibe (ízlés szerint fűszerezzük); helyezzük 180°C-ra előmelegített sütőbe és süssük puhára hagyományos (alul-felül) sütési módban kb. 1,5 órán keresztül (kisebb szeleteket, kockákat rövidebb ideig is elég hőkezelni); a kész sütőtököt kanalazzuk ki a héjából és fogyasszuk frissiben, vagy használjuk bármilyen recepthez.

Abban az esetben, ha jóval több tököt sütöttünk, mint amennyit a tökös étel receptje előírt, vagy ha szimplán csak szeretnénk eltenni a tököt későbbre, remek maradékmentő megoldás a sütőtök fagyasztása. A sütőtököt a sütést követően hagyjuk kihűlni (nem nyersen, hanem már hőkezelt, puha formában kell eltenni), majd egyszerűen kanalazzuk bele egy simítózáras zacskóba és tegyük el a fagyasztóba. Ebben a formában 6-8 hónapig, sőt, akár tovább is problémamentesen eltartható.

A legjobb sütőtökös receptek: mit készítsünk sütőtökből?

A sütőtök – legyen szó japán sütőtökről, kanadai sütőtökről, muskotályos tökről vagy bármelyik más édes, narancssárga húsú fajtáról - egyike a legsokoldalúbban használható zöldségeknek, ugyanis édeskés alapíze lehetővé teszi, hogy sós és édes fogásokhoz egyaránt használhassuk. A legnépszerűbb receptek közé tartozik a sütőtök krémleves, de különböző főételekhez is használhatjuk: készíthetünk belőle rakott ételeket, tésztafeltéteket, sütőtökös rizottót, de tálalhatjuk köretként is, akár fűszeres ízesítéssel megsütve, akár pürésítve.

A desszertekről és sós süteményekről sem szabad megfeledkeznünk, ugyanis megannyi izgalmas tésztaféléhez használhatjuk - ilyen például a sütőtökös muffin, a tökös rétes, az amerikai stílusú sütőtökös pite vagy a sütőtökös pogácsa. A sütőtököt befőzésre is lehet használni: készíthetünk belőle ínycsiklandó sütőtöklekvárt, vagy „pumpkin spice” szirupot kávéhoz, forró csokihoz. A sütőtököt leginkább karácsonyi fűszerekkel érdemes párosítani: illik hozzá a fahéj, a szegfűszeg, a méz, a kardamom, a szerecsendió, a gyömbér vagy az ánizs. Sós ételekhez fokhagymás, zöldfűszeres ízesítéssel is készíthetjük.