Október 26-án lesz az őszi óraátállítás 2025-ben. Mutatjuk, mit érdemes ennek kapcsán tudni.
Őszi levesek a hideg napokra: ezek az őszi receptek a legjobbak didergés ellen
Amint beköszönt a hűvös, didergős őszi időjárás, egyre jobban kívánjuk a meleg ételeket és a gazdag leveseket, amelyek segítenek pillanatok alatt átmelegedni. Na de mégis, milyen levest főzzek egy átlagos hétköznapra, ami gyorsan elkészül, olcsó, ráadásul laktató is? Utánajártunk, milyen őszi levesek léteznek és hogyan készülnek ezek a pofonegyszerű, spórolós fogások: mutatjuk, melyek azok az őszi receptek, amelyekkel biztosan nem foghatsz mellé!
Cikkünkben az őszi receptek között keresgélve olyan laktató levesekre bukkantunk, amelyeket kár lenne kihagyni éppen akkor, amikor dübörög a hozzávalók szezonja. Máris mutatjuk, hogyan készül a sütőtök krémleves, a beregszászi céklagulyás, a birsalmaleves, a hajdinás vargányaleves, a habart bableves, a laktató korhelyleves, a kerekrépaleves és a brokkoli krémleves. Ezek az őszi levesek tuti tippek bármelyik sikerős hétköznapra és garantáltan repetázni fog belőlük a család.
Filléres őszi levesek: milyen levest főzzek őszi hétköznapokra?
Míg nyáron sokan rá sem tudunk nézni a gőzölgő, kalóriadús, laktató levesekre, ez a tendencia azonnal megfordul, amint beköszöntenek az első szürke, hideg őszi napok. Ilyenkor nemcsak az időjárás változik, hanem a szezonális alapanyagok kínálata is: a szupermarketekben és piacokon már szeptembertől kaphatók az őszi levesek közkedvelt alapanyagai.
Az őszi receptekhez leggyakrabban szezonális zöldségeket használunk: ilyenek a különböző répafélék, a káposztafélék és a gumósok, de nem szabad megfeledkeznünk a gombákról és a sütőtökről sem, amelyekből rengeteg izgalmas őszies ételt készíthetünk. Ősszel indul továbbá a száraz hüvelyesek valódi szezonja is: érdemes minél több fehérjedús, babból, sárgaborsóból, lencséből készült ételt fogyasztani. Az őszi gyümölcsökről se feledkezzünk meg: ilyenkor kapható a legfinomabb körte, szilva, birsalma.
Míg nyáron inkább a könnyű leveseket részesítjük előnyben, az őszi levesek gyakran jóval nehezebbek, gazdagabbak – nem véletlenül alakult ez így, hiszen a novemberi hideg beálltával máris kezdődik a disznótor szezonja. Használjunk az őszi receptekhez bátran jó sok húst, kolbászt, szalonnát, ugyanis ilyenkor jó időre szegre akaszthatjuk a fürdőruhát. Nézzük, hogyan készülnek a magyarok kedvenc őszi levesei, amelyeket bárki be tud illeszteni hétköznapi rutinjába!
Beregszászi céklagulyás
A beregszászi céklagulyás receptje Kárpátaljától származik, elkészítésében keveredik a térségben élő különböző népcsoportok ízlésvilága. Az orosz borscshoz hasonlóan a főszerep a cékláé, azonban az étel összetételében mégis a magyar gulyásra emlékeztet minket, egy kis izgalmas, savanykás csavarral, amit a savanyú káposztának köszönhetünk (nem csak itthon, hanem Ukrajnában és más szláv országokban is előszeretettel fogyasztják).
Hozzávalók
- 500 g sertés- vagy marhahús (pl. sertéscomb vagy -lapocka, marhanyak vagy lábszár)
- 300 g savanyú káposzta
- 300 g sárgarépa
- 300 g cékla
- 150 g fehérrépa
- 150 g krumpli
- 1 db citrom leve
- 1 kis db zeller
- 1 db kosszarv paprika
- 7,5 dl paradicsomlé
- 70 g sűrített paradicsom
- 2 db babérlevél
- 2 dl tejföl
- 3-4 ek étolaj
- só, bors ízlés szerint
Elkészítése
Receptünk alapja egy hagyományos húsleves: a választott sertés- vagy marhahúst aprítsuk falatnyi kockákra; a zöldségeket a cékla kivételével (répa, fehérrépa, zeller, krumpli, paprika) mossuk meg, tisztítsuk meg és kockázzuk falatnyi méretűre. A savanyú káposztát öblítsük le alaposan, hogy megszabaduljunk a savanyú lé többségétől. A megmosott céklákat külön, héjában főzzük elő, egészben.
Helyezzük a fazékba a húst, sózzuk, borsozzuk, majd sűrű kevergetés mellett az olajon süssük kifehéredésig. Adjuk hozzá a zöldségeket és öntsük fel annyi lével, amennyi ellepi, mintha egy gazdag húslevest készítenénk. Sózzuk, borsozzuk, adjuk hozzá a babérlevelet és főzzük addig, míg a hús félkemény nem lesz.
Amikor elértük a megfelelő állagot (félkemény hús, aránylag roppanós zöldségek), adjuk hozzá a levesünkhöz a savanyú káposztát és az előfőzött céklát, amit a többi zöldséghez hasonlóan megpucoltunk és felkockáztunk. Ekkor ízesítsük a levest a paradicsomlével és a paradicsomsűrítménnyel (ha túl sűrűnek találjuk, egy kevés vízzel húzzuk fel), majd főzzük addig, míg a hús teljesen puha nem lesz.
Amikor a levesünk készen van, kóstoljunk: igény szerint, ha kifejezetten savanykásan szeretjük az ilyen leveseket, hozzáadhatjuk a citrom kifacsart levét. Vegyük elő a tejfölünket és egy merőkanálnyi levessel keverjük simára, hogy kiegyenlítsük a hőt – ennek köszönhetően a tejföl a levesben nem fog kicsapódni. A simára kevert tejfölt öntsük a fazék tartalmához, forraljuk össze, majd tálalhatjuk is. Kínáljunk a kiadós fogás mellé pár szelet friss kenyeret.
Birsalmaleves
Ennek az őszi levesnek az alapja a minden kamrában fellelhető birsalmakompót: a birsalmaleves receptjéhez nincs is másra szükség, mint 1-2 üveg kompótra, vízre és fűszerekre, végül pedig habarással gazdagítjuk. A birsalma egy klasszikus őszi gyümölcs, szezonja szeptember végétől november végéig tart – ha nincs otthon kompótunk, nyugodtan főzzük meg friss birsalmából, azonban ebben az esetben cukrot is kell hozzá adni (ízlés szerinti mennyiségben).
Hozzávalók
- 2 üveg gyümölcskompót
- 2 ek liszt
- 1 kis pohár tejföl
- kb. 1 l víz
- ízlés szerint szegfűszeg, fahéj
Elkészítése
Öntsük a gyümölcskompót tartalmát egy kisebb fazékba (ha a gyümölcsdarabok nagyok, kockázzuk fel őket), adjuk hozzá a vizet (hígítsuk ízlés szerint) és a fűszereket, majd forraljuk föl. A lisztből és a tejfölből készítsünk habarást, húzzuk fel fokozatosan a lével, majd öntsük vissza a gyümölcsökhöz.
Hajdinás vargányaleves
Az egyszerű, de nagyszerű hajdinás vargányaleves receptje az Őrséghez kötődik, ahol az autentikus helyi alapanyagok közé tartozik mind a vargánya – és természetesen rengeteg más őszi erdei gomba is -, mind a hajdina. Ebben az időszakban mindenképp érdemes kipróbálni néhány hasonló őszi receptet, ugyanis a gombák frissen kizárólag a szezonjukban kaphatók.
Hozzávalók
- 150 g friss vagy 100 g szárított vargánya
- 100 g hajdina (vagy hajdinakása)
- 1 fej vöröshagyma
- 2 gerezd fokhagyma
- 1 db sárgarépa
- 1 db zöldpaprika
- 1 kis db zeller
- 1 csokor friss petrezselyemzöld
- 1-2 szál friss lestyán
- 1-2 szál friss tárkony
- 1 tk őrölt pirospaprika
- 1 db babérlevél
- só, bors ízlés szerint
- tejföl a tálaláshoz
Elkészítése
Mossuk meg alaposan a hajdinát és áztassuk be a főzés előtt 3-4 órával; ha kemény szárított vargányával dolgozunk, azt szintén áztassuk elő. Olvasszuk fel a zsírt egy kisebb fazékban, majd kezdjük el benne megdinsztelni a finomra aprított hagymát, fokhagymát és a zöldpaprikát, ezután adjuk hozzá a felkarikázott répát, zellert is. Sózzuk, borsozzuk, paprikázzuk ízlés szerint, majd adjuk hozzá a vargányát és a hajdinát.
Húzzuk fel vízzel és tegyük bele a zöldfűszereket - kivéve a tárkonyt, azt csak a legvégén adjuk hozzá, mert veszít a hőkezelés hatására az ízéből. Főzzük addig, míg a hajdina és a zöldségek meg nem puhulnak, majd tálaljuk friss zöldfűszerekkel, ízlés szerint berántva, behabarva vagy egyszerűen csak extra tejföllel (egy kevés citromlével is savanyítható).
Sütőtök krémleves
Az őszi receptek ikonikus alapanyaga az édes, élénksárga húsú sütőtök, amiből kiváló sütőtök krémlevest készíthetünk. Megéri minél többet fogyasztanunk belőle, amíg csak tart a szezonja, ugyanis rengeteg hasznos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Nézzük, hogyan készül a mi verziónk!
Hozzávalók
- 1 közepes sütőtök
- 2 fej vöröshagyma
- 4 gerezd fokhagyma
- 50 g vaj vagy margarin
- 0,5 dl olívaolaj
- 1 konzerv kókusztej
- 3-4 szál friss kakukkfű
- 2 narancs leve
- 1 db burgonya
- 1 mk őrölt fahéj
- 1 mk őrölt szerecsendió
- kb. 1,5 l alaplé
- só, bors ízlés szerint
- reszelt cheddar sajt és pirítós a tálaláshoz
Elkészítése
Vágjuk szeletekre, magozzuk ki, majd úgy, ahogy van, helyezzük a tökszeleteket sütőpapírra téve a 180°C-ra előmelegített sütőbe és süssük (alul-felül sütéssel) teljesen puhára kb. 1,5 óra alatt. Amíg sütjük a tököt, készítsük el a leves alapját: aprítsuk finomra a hagymát és a fokhagymát, majd egy kevés sóval ízesítve dinszteljük meg a vaj és az olívaolaj keverékén.
Hámozzuk meg és kockázzuk fel a krumplit, adjuk hozzá a hagymás alaphoz, majd öntsük fel az alaplével (bármilyen alaplevet használhatunk hozzá nyugodtan, legrosszabb esetben azonban a húsleveskockával ízesített víz is szóba jöhet) és főzzük benne puhára. Fűszerezzük fahéjjal, szerecsendióval, kakukkfűvel, sóval és borssal, illetve facsarjuk bele a narancsok levét.
Miután megpuhult a krumpli, keverjük hozzá a héjából kikapart sült sütőtököt, öntsük bele a kókusztejszínt és botmixerrel dolgozzuk simára, végül javítsunk a fűszerezésén, ha szükséges. Tálaljuk a krémlevest frissen sült pirítóssal és valamilyen aromatikus reszelt sajttal – a cheddar kiváló választás, de remekül illik hozzá a márványsajt, a kéksajt, a feta vagy a fűszeres kecskesajtok is.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Korhelyleves
A korhelyleves egy klasszikus magyar étel, amit valamikor a 19. században kezdtek el így nevezni, de már Csokonai is említette a „korhel-levest”, mint a másnaposság ellenszerét. A magyar étkezési szokásokat ismerve nem újdonság, hogy már nagyszüleink, sőt, ük-ükszüleink idejében is misztikus gyógyerőt tulajdonítottak egy jó nagy tányér zsíros, fűszeres levesnek. A korhelylevest igazi gyógyszerként ajánlották a különféle betegségektől, illetve a másnaposság kellemetlen tüneteitől szenvedőknek.
Hozzávalók
- 200 g füstölt császárszalonna
- 50 g kenyérszalonna
- 200 g füstölt szárazkolbász
- 250 g sertéstarja (nem füstölt)
- 2 fej vöröshagyma
- 2 gerezd fokhagyma
- 2 db babérlevél
- 400 g savanyú káposzta
- 1 ek paradicsomsűrítmény
- 1 db csípős paprika ízlés szerint
- 2 ek őrölt fűszerpaprika
- 2 ek liszt
- 1 kis pohár tejföl
- 1 mk őrölt kömény
- só, bors ízlés szerint
- 4 db tojás, 1 db citrom, 4 kanál tejföl a tálaláshoz
Elkészítése
Vágjuk le a szalonnák bőrét, majd kockázzuk fel őket (a kenyérszalonnál minél finomabbra, a császárt vékony csíkokra. Indítsunk a kevés kenyérszalonnával, majd, amikor üvegesedni kezdett, adjuk hozzá a füstölt császárt és a finomra aprított vöröshagymát; sózzuk, borsozzuk. Dinszteljük őket addig, míg a szalonnák ki nem adták a zsírt és a hagyma meg nem puhult. Ezután jöhet a levesalaphoz a felkarikázott kolbász és a falatnyi darabokra felkockázott sertéstarja.
Főzzük addig, míg a tarja ki nem fehéredik és a kolbász ki nem ereszti paprikás zsírját, majd adjuk hozzá a húsokhoz a kevés lisztet, a piros fűszerpaprikát, a sót (bánjunk vele csínján, mert eleve sós alapanyagokkal dolgozunk!), a borsot, az áttört fokhagymát, a köményt, a babérlevelet és ízlés szerint a csípős paprikát. Pirítsuk kevergetve, majd öntsük fel annyi vízzel, amennyi bőségesen ellepi és főzzük kb. 30 percen keresztül, míg a tarja félig meg nem puhul. Öblítsük le a savanyú levet a káposztáról, majd adjuk hozzá azt is a leveshez és főzzük az egészet együtt tovább, míg a hús teljesen puha nem lesz.
Amikor késznek ítéljük a levest, vegyük elő a tejfölt és egy kevés liszt hozzáadásával készítsünk belőle habarást, amit a korhelyleves forró levével fokozatosan felengedünk, majd visszaöntünk a fazékba. Forraljuk össze, zárjuk el a lángot, majd tálaljuk egy-egy szelet főtt tojással, egy kis extra tejföllel, illetve – ha valaki kifejezetten savanykásan szereti a korhelylevest – kínáljunk hozzá egy-egy szelet citromot is. Ne feledkezzünk meg a kenyérről sem!
Füstölt csülkös habart bableves
Ősszel és télen jön el az ideje annak, hogy előkapjuk a konyhaszekrény hátuljában lapuló száraz babot és laktató leveseket, főzelékeket készítsünk belőle. Újabb kiadós, nehéz leves következik: a füstölt csülkös habart bableves receptje egy igazi magyaros klasszikus, amit bármilyen hétköznapi vagy akár ünnepi alkalomra is elkészíthetünk – a gyakorlatban sokkal egyszerűbb, mint azt gondolnánk.
Hozzávalók
- 500 g száraz bab
- 500 g füstölt sertéscsülök
- 100 g húsos szalonna
- 1 csokor friss petrezselyemzöld
- 2 db sárgarépa
- 1 db fehérrépa
- 1 db hagyma
- 1 kis darab zeller
- 2 db babérlevél
- 4 gerezd fokhagyma
- 2 ek liszt
- 4 ek tejföl
- 2 ek ecet
- 2 ek őrölt pirospaprika
- só, bors ízlés szerint
Elkészítése
Előkészület gyanánt áztassuk be a babot bő vízben előző éjszaka. A füstölt csülköt mindenképpen elő kell főzni egy külön edényben, annyi vízben, amennyi bőséggel ellepi – ebből a főzővízből tegyünk félre egy litert alaplé gyanánt, hogy kellően füstös legyen a levesünk, de mégse tegyük túlzottan sóssá, hiszen a csülök íze nagyon intenzív.
Ha sikerült kiviteleznünk az előkészületeket, kockázzuk fel a szalonnát és olvasszuk ki a zsírját egy lábasban. Amikor a szalonna elkezd megüvegesedni, adjuk hozzá a finomra aprított hagymát és a fokhagymát, egy kevés sót, majd dinszteljük meg őket. Ekkor szórjuk hozzá az őrölt pirospaprikát is, keverjük a zsírban simára, mint a rántást, majd húzzuk föl a csülök félretett főzőlevével és adjuk hozzá a beáztatott babot. Pótoljuk annyi vízzel, amennyi bőségesen ellepi, ízesítsük borssal és babérlevével, majd főzzük addig, míg a bab félkész nem lesz (kb. 30 perc).
Ha a bab félig megfőtt, adjuk hozzá a leveshez a zellert, a felkarikázott répát, fehérrépát és főzzük készre. A felkockázott, főtt füstölt csülköt a legvégén adjuk hozzá, végül a lisztből és a tejfölből készítsünk habarást, amit apránként felhúzunk a bableves levével, végül visszaöntünk a fazékba. Levesbetét gyanánt készíthetünk csipetkét is.
Brokkoli krémleves
Az őszi receptekben gyakran szerepel a brokkoli is: ez a nyári-őszi zöldség egy igazi vitaminbomba, érdemes belőle is minél többet fogyasztanunk, esetünkben brokkoli krémleves formájában. A krémlevesekre jellemző egyszerűség ebben az esetben is megjelenik: megéri feldobni egy kis sajtropogóssal vagy fűszeres krutonnal.
Hozzávalók
- 1 nagy fej brokkoli
- 1 fej vöröshagyma
- 4 gerezd fokhagyma
- 1 ek vaj
- kb. 750 ml víz vagy alaplé
- 2 dl főzőtejszín
- só, bors ízlés szerint
- 150 g sajt (pl. cheddar, gouda, trappista, parmezán)
Elkészítése
Egy fazékban olvasszuk fel a vajat, majd dinszteljük meg rajta a megtisztított, finomra aprított és sózott vöröshagymát és fokhagymát. A brokkolit mossuk meg, szedjük rózsáira és adjuk a hagymához, majd öntsük fel annyi vízzel vagy alaplével, ami ellepi a zöldséget. Ízesítsük sóval, borssal. Amíg a leves készül, reszeljük le a sajtot, helyezzük kis kupacokban sütőpapírral bélelt tepsibe és süssük 180°-on addig, míg ropogós nem lesz. Ha a brokkolik puhára főttek, botmixerrel dolgozzuk simára, végül keverjük el benne a tejszínt. Tálaljuk a levest a sajtropogóssal a tetején.
Kerekrépaleves
Autentikus magyar alapanyagaink egyik elfeledett képviselője a kerekrépa, amelyet a Dunántúlon, különösen Zala vármegye térségében még ma is előszeretettel fogyasztanak. A növénynek a levele és a gumója is ehető, mindkét rész gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban, így remek immunerősítőként szolgál a hideg félévben. A kerekrépa leves készítésének nincs kőbe vésett szabálya, párosítsuk az alapanyagot bátran különféle húsokkal, alternatív gabonafélékkel – esetünkben hajdinával – és fűszerezzük gazdagon.
A leves hozzávalói
- 250 g sertéscomb
- 500 g nyers (vagy savanyított) kerekrépa
- 1 db vöröshagyma
- 1 db paradicsom
- 1 db tv paprika
- 2 gerezd fokhagyma
- 2 ek őrölt pirospaprika
- 2 db babérlevél
- 2 ek sertészsír
- 4 ek olaj
- 1 ek liszt
- só, bors ízlés szerint
A gombóc hozzávalói
- 250 g darált sertéscomb
- 1 db vöröshagyma
- 2 gerezd fokhagyma
- 150 g hajdina
- 2 db tojás
- 2 ek liszt
- só, bors ízlés szerint
A hajdinagombóc elkészítése
Előkészület gyanánt mossuk át a hajdinát alaposan (akár többször is, mert így szabadítjuk meg a kesernyés ízektől és a szennyeződésektől), majd enyhén sós vízzel leforrázzuk és pár perc alatt készre pároljuk. Dinszteljük meg az egyik hagymát egy kevés olajon, ízesítsük sóval, majd keverjük hozzá az elkészített hajdinát. Ehhez az alaphoz – ha kihűlt - hozzáadjuk a tojásokat és a darált húst, ízlés szerint sóval, borssal és fűszerpaprikával ízesítjük, illetve egy kevés lisztet adunk hozzá, ami felfogja a nedvességet. A gombócunk alapját gyúrjuk össze jó alaposan, majd tegyük a hűtőbe pihenni, amíg a levest elkészítjük.
A leves elkészítése
A másik hagymából, a paradicsomból és a paprikából lecsós alapot készítünk a zsírral, majd hozzáadjuk a felkockázott sertéshúst, sóval, borssal, fokhagymával és paprikával fűszerezzük és fehéredésig pároljuk, sűrű kevergetés mellett (gyakorlatilag egy félkész pörköltet készítünk). Adjuk hozzá az előzőleg meghámozott vékonyra csíkozott (zöldséggyalut érdemes használni hozzá) kerekrépát (mi friss zöldséget használtunk, nem savanyúságot – utóbbi esetben felhasználás előtt mossuk át az alapanyagot), öntsük fel annyi vízzel, amennyi bőven ellepi, adjunk hozzá babérlevelet és főzzük addig, míg a hús meg nem puhul.
Amikor a levesünket késznek ítéljük meg, az olajból és egy kevés lisztből készítsünk rántást, majd keverjük a fazék tartalmához. Ezután vegyük elő a hűtőből a hajdinás húsgombócok masszáját. Formázzuk meg a gombócokat (kb. golflabdányi méret), majd egyesével tegyük bele őket a forró levesbe. Főzzük a kerekrépa levest további kb. 10 percen keresztül (kóstoljunk a biztonság kedvéért!), míg a gombócok is el nem készülnek, majd tálalhatjuk az ételünket néhány szelet friss kenyér társaságában.
Fotók: Tóth Viktória
Az MVM két hétig tartó akciót hirdet, amelynek keretében a lakossági ügyfelek akár 50% kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas klímaberendezésekhez.
Úgy tűnik, kitart a roham, és az előttünk álló hónapokban is nagyon sokan fognak lakást vásárolni az Otthon Start programmal.
Kiderült az utolsó előtti lomtalanítási dátum Budapesten: ez a kerület még november végéig sorra kerül
Lassan végéhez ér idén a budapesti lomtalanítás, a 7. kerület területén november 21. és 22 között viszik a lomokat. A nem a megjelölt időpontban kitett...
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
A lakócéllal vásárlók érzékenyebben reagálnak a közbiztonsággal kapcsolatos negatív hírekre, míg a befektetők inkább a hozamokra figyelnek, és csak tartós változás esetén lépnek.
Váratlan fordulat állt be a magyar ingatlanpiacon: mi lesz így a lakáskeresőkkel, ezt is elintézte az Otthon Start
Az elmúlt három negyedévben alig változott a forgalom a magyar lakáspiacon, gyakorlatilag befagytak az eladások a magasba szökött árak miatt.
Az Otthon Start Program (OSP) hatására a nyár végén és ősz elején látványosan élénkült a lakáspiac - de gyorsan jött is a visszarendeződés első jele.
Az Otthon Start Program (OSP) bejelentése után megtorpant az első lakásvásárlók kedvenceinek számító fővárosi garzonok drágulása elsősorban a 1,5 milliós négyzetméterár-korlát miatt.
Életet mentett a néma segélykiáltás: bajba került nőt mentettek a rendőrök, miután jelzett a pincéreknek
Néma segélykérés mentett meg egy nőt Balatonbogláron, amikor a pincérnek jelezte, hogy veszélyben van.
Továbbra sem tudják eladni Rubik Ernő budai luxusvilláját: ennyiért hirdetik most az impozáns ingatlant
Ismét felbukkant Rubik Ernő budai luxusvillájának hirdetése a legnagyobb hazai ingatlanportálon. 3,3 millió eurót, azaz 1,3 milliárd forintot kérnek érte.
Mérséklődött az új építésű lakások áremelkedési üteme a fővárosban, éves viszonylatban azonban továbbra is 16 százalékot meghaladó drágulás tapasztalható.
Súlyos, ami kiderült az Otthon Start hitelről: ezzel kevesen számoltak, komoly, ami készül Magyarországon
Az építőipari kereslet látványosan élénkül: a lakossági beruházási kedv visszatérőben van, amit több támogatási program is ösztönöz.
A Kossuth- és Balázs Béla-díjas alkotó, az MMA rendes tagja életének 83. évében szerdán halt meg - közölte a Magyar Művészeti Akadémia (MMA).
Szeptemberben országos szinten rekordmagas, közel 40%-os arányt értek el az első lakásvásárlók.
Kiderült az egyik legutolsó lomtalanítás dátum Budapesten: ez a kerület készülhet - Novemberben viszik a lomot mind a 10 körzetben
Folytatódik a budapesti lomtalanítás, a 17. kerület területén november 9. és 20. között viszik a lomokat 10 körzetre bontva. A nem a megjelölt időpontban kitett...
Lakásfelújítók, figyelem! Változtak a feltételek: már több millió forinttal segítik a tulajdonosokat
Jelentősen kedvezőbbé váltak az energetikai otthonfelújítási program feltételei: 10 millió forintra emelkedett a maximálisan igényelhető összeg.
A fix 3 százalékos lakáshitel és az Otthon Start program bevezetése jelentős túlterheltséget okozott a földhivataloknál
Ennyit az Otthon Startról? Hiába az új társasházi projektek, nem tud kikecmeregni a gödörből a magyar építőipar
Az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke, Juhász Attila kommentálta a friss augusztusi építőipari adatokat.
A júliusi hónaphoz viszonyítva sem volt jobb a helyzet – 11,4%-os csökkenést mért a statisztika.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.