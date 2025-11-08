Itt a tökéletes, édes sütőtök receptje: így lesz finom és puha - Ezt rontják el a legtöbben

A hideg, őszi esték egyik kedvenc csemegéje a sütőtök édesre és puhára sütve. A sütőtök nemcsak melengető és finom, hanem nagyon egészséges is: kiváló vitaminforrás, tápláló étek akár télen is. A sütőtök sütése nem bonyolult mutatvány, nehéz elrontani, csak néhány alapvető szabályt kell betartani.

A sült sütőtök receptek egy dologban biztosan mind megegyeznek: a tök héját alaposan meg kell tisztítani. Mivel a héjat később sem vágjuk le, azzal együtt sütjük a tököt, nem szabad semmilyen szennyeződésnek maradnia rajta. A tökéletesre sütött tök módszere egyébként nagyon egyszerű.

Így készül a tökéletes, elronthatatlan sült sütőtök

Mint minden receptnél, ebben az esetben is nagyon fontos az alapanyag kiválasztása. Olyan tököt válasszunk, amelynek héja egészséges, fényes: a már száradó, megöregedett tököt a héjától meg lehet ismerni. Ha már eleve felezett, darabolt sütőtökön veszünk, akkor nézzük meg jól a belsejének a színét: élénk narancssárgának kell lennie, akkor biztos friss az áru.

Miután alaposan megtisztítottuk, a tököt hosszában felvágjuk, a magházát egy evőkanállal kikaparjuk. A sütőtököt egyenlő részekre vágjuk, majd enyhén meghintjük sóval: így lesz nagyon édes sütés után. Előmelegített, 190 fokos sütőben, (elektromos sütőkben légkeveréses üzemmódban) nagyjából 1 óra 10 percet sütjük. Legjobb sütőpapíron sütni, úgy nem is kell majd sokat mosogatni.

A sütés ideje viszont attól függően változhat, milyen vastag szeletekre vágtuk a tököt. Ha picit nagyobbak a darabok, tovább is eltarthat, mire megsül. Ezért érdemes időnként ellenőrizni a készülő csemegét, nehogy kemény maradjon, vagy esetleg túlsüljön.

Bár a sütőtök, ha az alapanyag megfelelő, tökéletesre sül egy kis sóval meghintve is, számos fűszer van, amivel lehet tovább bolondítani a csemegét - ez az egyéni ízléstől is függ, kinek hogy lesz tökéletes. A sütőtökhöz nagyon sok fűszer passzol: pácolhatjuk olívaolajjal, tehetünk hozzá oregánót, fokhagymát, sót, borsot, vagy jól passzol hozzá a rozmaring és kakukkfű is. Akár korianderrel is ízesíthetjük, ha szeretjük ezt a fűszert, de a chili is jól passzol a tökhöz.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült a nagy sütőtök-titok: vigyázat, nem minden tök "nagydobosi", ami annak látszik Sok jó dolog van az őszben, de az egyik legfantasztikusabb: nyakunkon a magyar sütőtök szezonja! A legtöbb töknek azonban nagyjából 3-5 hónap kell ahhoz, hogy érett legyen. Miből lehet tudni, hogy melyik a jó tök?

Az édesebb ízek kedvelői pedig fahéjjal, kardamommal, gyömbérrel is fűszerezhetik a sütőtököt. A sütőtök sütése mézzel is lehetséges: vigyázni kell viszont, hogy a méz könnyen ráég a tepsire, mindenképp használjunk sütőpapírt vagy alufóliát. Ízlés szerint csurgathatunk a tökdarabokra mézet, mely a sütés során karamelizálódik.

A sült sütőtököt fogyaszthatjuk magában is, vagy felhasználhatjuk különféle fogásokhoz: krémleveshez, főzelékhez, riottóhoz, gnocchihoz, tésztákhoz, szendvicskrémhez, de akár süteményekhez, sütőtökös pitéhez is. A sütőtök krémleves recept sem bonyolult: a sült tökön túl mindössze hagyma, vaj, tejszín és fűszerek szükségesek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A sütőtök air fryerben is készíthető

A sütőtök sütése air fryer segítségével is lehetséges kisebb adagokban. Nem érdemes megpróbálni az egész tököt belenyomorgatni, inkább tegyünk el egy adatot holnapra is. Hogyha olyan forró levegős sütőd van, aminek van külön alsó tálcája, lehet bele vizet tenni, hogy gőz képződjön sütés közben. Viszont a víz nem érhet a tök aljához! Air fryerben is érdemes sütőpapírt tenni alulra, mert a tökhéj könnyen ráég bárhová.

A megtisztított tököt kisebb darabokra vágjuk feldaraboljuk, ízlés szerint fűszerezzük. Air fryerben sütőtök 30 perc alatt is képes megpuhulni 190 fokon sütve. Érdemes azért 10 percenként átforgatni a darabokat. A végeredmény puha és édes tök lesz, de nem pörkölődik, feketedik meg úgy a tök air fryerben, mint a sütőben.

A sütőtök ch tartalma és kalória tartalma

Akiknek figyelniük kell a szénhidrát, zsír, vagy kalória tartalomra, jobb tudniuk: a sütőtök szénhidráttartalma 100 grammonként átlagosan 9,7 gramm, bár ez fajtától és elkészítési módtól függően változhat (például 6,5-12 gramm is lehet). A sütőtök kalória tartalma is alacsony: kb. 45 kcal/100g. A tök viszont rostban gazdag, vitaminok és ásványi anyagok jó forrása.