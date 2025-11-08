Az átlagos színvonalú ebtartásnak is évi több százezer forintos költségei is lehetnek, de vannak, akik ennek többszörösét is elköltik kedvenceikre.
Itt a tökéletes, édes sütőtök receptje: így lesz finom és puha - Ezt rontják el a legtöbben
A hideg, őszi esték egyik kedvenc csemegéje a sütőtök édesre és puhára sütve. A sütőtök nemcsak melengető és finom, hanem nagyon egészséges is: kiváló vitaminforrás, tápláló étek akár télen is. A sütőtök sütése nem bonyolult mutatvány, nehéz elrontani, csak néhány alapvető szabályt kell betartani.
A sült sütőtök receptek egy dologban biztosan mind megegyeznek: a tök héját alaposan meg kell tisztítani. Mivel a héjat később sem vágjuk le, azzal együtt sütjük a tököt, nem szabad semmilyen szennyeződésnek maradnia rajta. A tökéletesre sütött tök módszere egyébként nagyon egyszerű.
Így készül a tökéletes, elronthatatlan sült sütőtök
Mint minden receptnél, ebben az esetben is nagyon fontos az alapanyag kiválasztása. Olyan tököt válasszunk, amelynek héja egészséges, fényes: a már száradó, megöregedett tököt a héjától meg lehet ismerni. Ha már eleve felezett, darabolt sütőtökön veszünk, akkor nézzük meg jól a belsejének a színét: élénk narancssárgának kell lennie, akkor biztos friss az áru.
Miután alaposan megtisztítottuk, a tököt hosszában felvágjuk, a magházát egy evőkanállal kikaparjuk. A sütőtököt egyenlő részekre vágjuk, majd enyhén meghintjük sóval: így lesz nagyon édes sütés után. Előmelegített, 190 fokos sütőben, (elektromos sütőkben légkeveréses üzemmódban) nagyjából 1 óra 10 percet sütjük. Legjobb sütőpapíron sütni, úgy nem is kell majd sokat mosogatni.
A sütés ideje viszont attól függően változhat, milyen vastag szeletekre vágtuk a tököt. Ha picit nagyobbak a darabok, tovább is eltarthat, mire megsül. Ezért érdemes időnként ellenőrizni a készülő csemegét, nehogy kemény maradjon, vagy esetleg túlsüljön.
Bár a sütőtök, ha az alapanyag megfelelő, tökéletesre sül egy kis sóval meghintve is, számos fűszer van, amivel lehet tovább bolondítani a csemegét - ez az egyéni ízléstől is függ, kinek hogy lesz tökéletes. A sütőtökhöz nagyon sok fűszer passzol: pácolhatjuk olívaolajjal, tehetünk hozzá oregánót, fokhagymát, sót, borsot, vagy jól passzol hozzá a rozmaring és kakukkfű is. Akár korianderrel is ízesíthetjük, ha szeretjük ezt a fűszert, de a chili is jól passzol a tökhöz.
Az édesebb ízek kedvelői pedig fahéjjal, kardamommal, gyömbérrel is fűszerezhetik a sütőtököt. A sütőtök sütése mézzel is lehetséges: vigyázni kell viszont, hogy a méz könnyen ráég a tepsire, mindenképp használjunk sütőpapírt vagy alufóliát. Ízlés szerint csurgathatunk a tökdarabokra mézet, mely a sütés során karamelizálódik.
A sült sütőtököt fogyaszthatjuk magában is, vagy felhasználhatjuk különféle fogásokhoz: krémleveshez, főzelékhez, riottóhoz, gnocchihoz, tésztákhoz, szendvicskrémhez, de akár süteményekhez, sütőtökös pitéhez is. A sütőtök krémleves recept sem bonyolult: a sült tökön túl mindössze hagyma, vaj, tejszín és fűszerek szükségesek.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A sütőtök air fryerben is készíthető
A sütőtök sütése air fryer segítségével is lehetséges kisebb adagokban. Nem érdemes megpróbálni az egész tököt belenyomorgatni, inkább tegyünk el egy adatot holnapra is. Hogyha olyan forró levegős sütőd van, aminek van külön alsó tálcája, lehet bele vizet tenni, hogy gőz képződjön sütés közben. Viszont a víz nem érhet a tök aljához! Air fryerben is érdemes sütőpapírt tenni alulra, mert a tökhéj könnyen ráég bárhová.
A megtisztított tököt kisebb darabokra vágjuk feldaraboljuk, ízlés szerint fűszerezzük. Air fryerben sütőtök 30 perc alatt is képes megpuhulni 190 fokon sütve. Érdemes azért 10 percenként átforgatni a darabokat. A végeredmény puha és édes tök lesz, de nem pörkölődik, feketedik meg úgy a tök air fryerben, mint a sütőben.
A sütőtök ch tartalma és kalória tartalma
Akiknek figyelniük kell a szénhidrát, zsír, vagy kalória tartalomra, jobb tudniuk: a sütőtök szénhidráttartalma 100 grammonként átlagosan 9,7 gramm, bár ez fajtától és elkészítési módtól függően változhat (például 6,5-12 gramm is lehet). A sütőtök kalória tartalma is alacsony: kb. 45 kcal/100g. A tök viszont rostban gazdag, vitaminok és ásványi anyagok jó forrása.
A fejlesztések több kerületben is megvalósulhatnak, köztük a hagyományosan drágább XI. és XV. kerületben is.
Bár Budapesten továbbra is magasabb az árszint, a vidéki nagyvárosokban is egyre többet kell fizetni egy lakásért. Debrecen minden kategóriában rekorder lett.
8,5 éve nem adtak ki olyan kevés lakásra használatba vételi engedélyt Magyarországon, mint az idei harmadik negyedévben.
Októberben jelentősen lassult a lakásárak növekedése Magyarországon.
Beköltözési korlátozások Budapesten: újabb önkormányzat vallott terveiről, ezt jobb tudni, ha itt vennél lakást
A Pénzcentrum több budapesti kerületnél is rákérdezett, hogy terveznek-e élni ezzel a korlátozással. Most a VIII. kerület is elküldte álláspontját.
Megszólalt Törökbálint polgármestere: égető szükség van a beköltözési korlátra, nem bírják az emberáradatot
Törökbálint gyakorlatilag megtelt, a város víz- és szennyvízhálózata elérte a kapacitása határát - mondta Szőke Péter polgármester.
Ennyi volt, nagy lakáskedvezményt vezet ki a magyar kormány 2026-tól? Megszólalt Nagy Márton minisztériuma, erre készülhet a lakosság
2025 végéig egészen biztosan él az a lehetőség, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítását lakáscélra lehet fordítani. De mi lesz jövőre?
Mikor van Márton-nap és a libanapok 2025-ben? Mit ünneplünk Márton napján? - A Szent Márton-nap története, legendája, népszokások, hagyományok
Cikkünkből kiderül többek között, mi a Márton-nap története, honnan ered a Márton-napi lámpás szokása és az is, hogy mikor lesznek a Márton-napi libanapok 2025-ben.
Egyre inkább elavultak a lakások, házak energetikai térképe, ráadásul a legtöbbször ez hátrányos helyzetű családokat érint.
Októberben ismét a lélektani 250 ezer forintos szint alá süllyedtek Budapesten a kínálati bérleti díjak, amire utoljára januárban volt példa
2 millió magyar család várja gyomorideggel a hóvégét: nincs mit tenni, egyszerűen ezt nem képesek megugrani
A magyar háztartások 49 százaléka valamilyen nehézséggel nézett szembe 2024-ben, ezzel pedig az EU-s átlag fölé kerültünk.
Az év első kilenc hónapjában 7490 lakás épült, ami 14 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest.
Beköltözési stop jöhet a pesti agglomeráció sztártelepülésén: 5 milliót fizethet, aki lakást, házat vesz
Akár 5 millió forintos hozzájárulást is fizetniük kellene azoknak, akik Törökbálintra költöznek.
Agyrém, ami a fővárosi ingatlanpiacon folyik: lassan annyiba kerül egy panel, mint egy újépítésű lakás
A felújítandó panellakásoknál most már 1,5 millió forint közelébe kúszó négyzetméterárakkal lehet találkozni.
2025 I–III. negyedévében 7490 új lakás épült, 14%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban.
A várakozásokkal ellentétben nem megugrott, hanem visszaesett szeptemberben a lakáshitelezés Magyarországon.
Az alternatív ingatlanpiac egy kevésbé ismert szegmens, amely gyakran bonyolultabb ügyleteket takar, cserébe viszont jelentős kedvezményt jelent.
Úgy látszik, Budapesten lecsengett az Otthon Start Program első nagy hulláma, de a vidéki városokban még mindig nagyon pörög a kereslet.