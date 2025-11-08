2025. november 8. szombat Zsombor
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sült butternut tök, egy melegítő leveshez. Felső nézet a sütőtálcán. sütőtök
Otthon

Itt a tökéletes, édes sütőtök receptje: így lesz finom és puha - Ezt rontják el a legtöbben

Pénzcentrum
2025. november 8. 20:03

A hideg, őszi esték egyik kedvenc csemegéje a sütőtök édesre és puhára sütve. A sütőtök nemcsak melengető és finom, hanem nagyon egészséges is: kiváló vitaminforrás, tápláló étek akár télen is. A sütőtök sütése nem bonyolult mutatvány, nehéz elrontani, csak néhány alapvető szabályt kell betartani.

A sült sütőtök receptek egy dologban biztosan mind megegyeznek: a tök héját alaposan meg kell tisztítani. Mivel a héjat később sem vágjuk le, azzal együtt sütjük a tököt, nem szabad semmilyen szennyeződésnek maradnia rajta. A tökéletesre sütött tök módszere egyébként nagyon egyszerű.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Így készül a tökéletes, elronthatatlan sült sütőtök

Mint minden receptnél, ebben az esetben is nagyon fontos az alapanyag kiválasztása. Olyan tököt válasszunk, amelynek héja egészséges, fényes: a már száradó, megöregedett tököt a héjától meg lehet ismerni. Ha már eleve felezett, darabolt sütőtökön veszünk, akkor nézzük meg jól a belsejének a színét: élénk narancssárgának kell lennie, akkor biztos friss az áru. 

Miután alaposan megtisztítottuk, a tököt hosszában felvágjuk, a magházát egy evőkanállal kikaparjuk. A sütőtököt egyenlő részekre vágjuk, majd enyhén meghintjük sóval: így lesz nagyon édes sütés után. Előmelegített, 190 fokos sütőben, (elektromos sütőkben légkeveréses üzemmódban) nagyjából 1 óra 10 percet sütjük. Legjobb sütőpapíron sütni, úgy nem is kell majd sokat mosogatni.

A sütés ideje viszont attól függően változhat, milyen vastag szeletekre vágtuk a tököt. Ha picit nagyobbak a darabok, tovább is eltarthat, mire megsül. Ezért érdemes időnként ellenőrizni a készülő csemegét, nehogy kemény maradjon, vagy esetleg túlsüljön.

Bár a sütőtök, ha az alapanyag megfelelő, tökéletesre sül egy kis sóval meghintve is, számos fűszer van, amivel lehet tovább bolondítani a csemegét - ez az egyéni ízléstől is függ, kinek hogy lesz tökéletes. A sütőtökhöz nagyon sok fűszer passzol: pácolhatjuk olívaolajjal, tehetünk hozzá oregánót, fokhagymát, sót, borsot, vagy jól passzol hozzá a rozmaring és kakukkfű is. Akár korianderrel is ízesíthetjük, ha szeretjük ezt a fűszert, de a chili is jól passzol a tökhöz.

Kiderült a nagy sütőtök-titok: vigyázat, nem minden tök nagydobosi, ami annak látszik
EZ IS ÉRDEKELHET
Kiderült a nagy sütőtök-titok: vigyázat, nem minden tök "nagydobosi", ami annak látszik
Sok jó dolog van az őszben, de az egyik legfantasztikusabb: nyakunkon a magyar sütőtök szezonja! A legtöbb töknek azonban nagyjából 3-5 hónap kell ahhoz, hogy érett legyen. Miből lehet tudni, hogy melyik a jó tök?

Az édesebb ízek kedvelői pedig fahéjjal, kardamommal, gyömbérrel is fűszerezhetik a sütőtököt. A sütőtök sütése mézzel is lehetséges: vigyázni kell viszont, hogy a méz könnyen ráég a tepsire, mindenképp használjunk sütőpapírt vagy alufóliát. Ízlés szerint csurgathatunk a tökdarabokra mézet, mely a sütés során karamelizálódik.

A sült sütőtököt fogyaszthatjuk magában is, vagy felhasználhatjuk különféle fogásokhoz: krémleveshez, főzelékhez, riottóhoz, gnocchihoz, tésztákhoz, szendvicskrémhez, de akár süteményekhez, sütőtökös pitéhez is. A sütőtök krémleves recept sem bonyolult: a sült tökön túl mindössze hagyma, vaj, tejszín és fűszerek szükségesek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A sütőtök air fryerben is készíthető

A sütőtök sütése air fryer segítségével is lehetséges kisebb adagokban. Nem érdemes megpróbálni az egész tököt belenyomorgatni, inkább tegyünk el egy adatot holnapra is. Hogyha olyan forró levegős sütőd van, aminek van külön alsó tálcája, lehet bele vizet tenni, hogy gőz képződjön sütés közben. Viszont a víz nem érhet a tök aljához! Air fryerben is érdemes sütőpapírt tenni alulra, mert a tökhéj könnyen ráég bárhová.

A megtisztított tököt kisebb darabokra vágjuk feldaraboljuk, ízlés szerint fűszerezzük. Air fryerben sütőtök 30 perc alatt is képes megpuhulni 190 fokon sütve. Érdemes azért 10 percenként átforgatni a darabokat. A végeredmény puha és édes tök lesz, de nem pörkölődik, feketedik meg úgy a tök air fryerben, mint a sütőben. 

A sütőtök ch tartalma és kalória tartalma

Akiknek figyelniük kell a szénhidrát, zsír, vagy kalória tartalomra, jobb tudniuk: a sütőtök szénhidráttartalma 100 grammonként átlagosan 9,7 gramm, bár ez fajtától és elkészítési módtól függően változhat (például 6,5-12 gramm is lehet). A sütőtök kalória tartalma is alacsony: kb. 45 kcal/100g. A tök viszont rostban gazdag, vitaminok és ásványi anyagok jó forrása. 

 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #ősz #recept #vitamin #fűszer #főzés #sütés #egészséges #receptek #sütőtök

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:03
19:19
17:59
17:02
16:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 8.
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
2025. november 7.
Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el
2025. november 8.
Rémdrága hónapok várnak a magyar kutyásokra: nincs mese, ezt kell kifizetni 2025-ben
2025. november 7.
Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták
2025. november 7.
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi
NAPTÁR
Tovább
2025. november 8. szombat
Zsombor
45. hét
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
3 hete
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
3
3 hete
Súlyos, ami kiderült az Otthon Start hitelről: ezzel kevesen számoltak, komoly, ami készül Magyarországon
4
3 hete
Továbbra sem tudják eladni Rubik Ernő budai luxusvilláját: ennyiért hirdetik most az impozáns ingatlant
5
2 hete
Brutális lesz, amikor kidurran a lakáspiaci lufi Magyarországon: már 2025-ben megvan rá az esély?
PÉNZÜGYI KISOKOS
EURIBOR
A frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank vonatkozó szabályzatának mindenkori előírásai szerint megállapított ajánlati kamatlábat jelenti. A különböző futamidejű EURIBOR-ok közül az alkalmazandót az ügyfélszerződés tartalmazza.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 8. 19:19
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
Pénzcentrum  |  2025. november 8. 17:59
Kvíz: Benned is egy profi történész veszett el? Mit tudsz a második világháború brutális eseményeiről?
Agrárszektor  |  2025. november 8. 19:31
Gyakran eszel tojást? Akkor ezzel nem árt tisztában lenned