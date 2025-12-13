Sherrone Moore, a Michigan Egyetem pár napja menesztett vezetőedzője ellen lakásbetörés, valamint zaklatás vétségének vádjával emeltek vádat.
Halálos betegségéről vallott a korábbi kosaras-sztár: "egy évem van hátra..."
Jason Collins, az NBA korábbi játékosa, aki az első nyíltan meleg férfi volt egy amerikai profi sportligában, bejelentette, hogy az egyik leghalálosabb agydaganat-típussal küzd - számolt be a The Guardian.
A 47 éves Collins, aki szeptemberben rövid közleményben tudatta, hogy agydaganat miatt kezelés alatt áll, az ESPN-nek adott csütörtöki interjújában elmondta, hogy negyedik stádiumú glioblasztómával diagnosztizálták.
"Hihetetlenül gyorsan jött" - nyilatkozta a sportoló, aki az emlékezetkiesés és koncentrációs nehézségek korai tüneteit augusztus környékén kezdte tapasztalni. "Egy-két hétig voltak furcsa tüneteim, de sportolóként úgy voltam vele, hogy amíg nincs komoly baj, addig kitartok."
A CT-vizsgálat azonban feltárta betegsége súlyosságát. Collins elmondása szerint egy "multiform" glioblasztómáról van szó, amely olyan gyorsan növekszik, hogy kezelés nélkül heteken belül halálos lehet. A sportoló férje, Brunson Green, valamint barátai és családja támogatásával gyógyszeres kezelést kezdett, amit sugárterápia és kemoterápia követett. Jelenleg egy szingapúri klinikán részesül innovatív kezelésben.
Collins párhuzamot vont jelenlegi helyzete és coming outja között: "Úgy érzem, most is hasonló helyzetben vagyok, amikor talán én leszek az első, aki átjut ezen a falon. Nem fogunk hátradőlni és hagyni, hogy ez a rák megöljön anélkül, hogy keményen harcolnánk ellene."
"Olyan módokon próbáljuk megtámadni, ahogy még soha: sugárterápiával, kemoterápiával és immunoterápiával, amit még kutatnak, de a legígéretesebb kezelési lehetőséget kínálja erre a ráktípusra" - tette hozzá.
Collins felidézte, hogy amikor nagymamáját negyedik stádiumú gyomorrákkal diagnosztizálták, az idős hölgy nem szerette, ha kimondták a "rák" szót. "Engem nem zavar, ha kimondod. Rákos vagyok, de ahogy a nagymamám is harcolt ellene, én is harcolni fogok."
