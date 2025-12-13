2025. december 13. szombat Luca, Otília
ketrecharc, mma, oktagon, aréna, harcművészet, ring
Sport

Elképesztő, mekkorát megy ez az "új" sportág: bátorság vagy veszélyes hóbort?

Pénzcentrum
2025. december 13. 15:24

Pusztakezes küzdelmet rendeznek szombaton az angliai Derby-ben, ami az első ilyen jellegű rendezvény a régióban. A vitatott küzdősport egyre növekvő népszerűségnek örvend, miközben szakértők és kritikusok között folyamatos vita zajlik annak biztonságáról - tudósított a BBC.

A puszta öklös boksz a hagyományos, kesztyűs boksz nyers, véres rokona, amely egyszerre a küzdősportok legősibb formája és egy újonnan elismert, szabályozott sport az Egyesült Királyságban. A Derby-i Vaillant Live arénában megrendezésre kerülő BKFC esemény kapcsán újra fellángolt a vita a sportág létjogosultságáról.

A Headway, egy agysérülteket támogató jótékonysági szervezet, megújította felhívását a sportág betiltására, és felelőtlennek nevezte a rendezvényt. Ezzel szemben a promóterek, harcosok és egyes orvosi szakemberek szerint a ringben felmerülő veszélyeket kontextusban kell értelmezni.

Andrew Bakewell, a BKFC UK elnöke szerint a sportággal kapcsolatos aggályok főként a tudáshiányból és a stigmából erednek. A sportág népszerűsége jelentősen nőtt, amióta Conor McGregor MMA harcos részben tulajdonosa lett a BKFC-nek.

Egy a 'The Physician and Sportsmedicine' folyóiratban megjelent tanulmány szerint, amelynek vezető szerzője Dr. Don Muzzi, a BKFC vezető orvosa volt, a vizsgált 282 puszta öklös harcos mindössze 2,8%-a tapasztalt agyrázkódásos tüneteket a mérkőzés után. Ez az arány jóval alacsonyabb, mint a hagyományos bokszban mért értékek.

Dr. Louis Durkin, sürgősségi orvosi szakértő és a ringside orvosok szövetségének elnöke szerint a puszta öklös boksz biztonsági szempontból jelentősen különbözik a kesztyűs változattól. Bár a csupasz ökölcsapások erősebbek és fájdalmasabbak, a harcosok lényegesen rövidebb ideig vannak kitéve ezeknek az ütéseknek, mivel a mérkőzések jellemzően öt darab kétperces menetből állnak.

"A puszta öklös boksz másik jellemzője, hogy a mérkőzések csak kis része megy végig, nemcsak rövidebb a teljes időtartam, de az átlagos mérkőzés csak 2,7 menetet tart az öt menetből" - mondta Dr. Durkin, aki több mint két évtizede dolgozik ringside orvosként.

A BKFC a "leggyorsabban növekvő küzdősportként" hirdeti magát, miután kilépett az árnyékból, és szabályozott, legális eseményeket rendez az Egyesült Államok egyes részein és világszerte számos helyen. Az első BKFC eseményt Nagy-Britanniában 2022-ben tartották a londoni Wembley Arénában.

A Nagy-Britanniában rendezett BKFC események, mint a szombati derby-i is, a Nemzetközi Sport Karate és Kickbox Szövetség (ISKA) hatáskörébe tartoznak - ez egy globális testület, amely Európában a kevert harcművészeti (MMA) események nagy részét szabályozza. A Brit Boksz Ellenőrző Testület (BBBC) nem vesz részt ezekben az eseményekben.

Luke Griggs, a Headway vezérigazgatója szerint az általa képviselt agysérülés-szövetség a boksz minden formájának betiltását szorgalmazza, és hozzátette, hogy a puszta öklös harcok legitimálása és népszerűsítése "felelőtlen" és "különösen aggasztó".

Bakewell, a BKFC brit vezetője szerint promóterként az a célja - és ez a szabályozott puszta öklös küzdelem minden résztvevőjének vágya -, hogy a sportágat a "profi küzdősportok csúcsaként" ismerjék el. Hozzátette, hogy az eseményeket ennek megfelelően szervezik, a sportolók biztonsága elsődleges - minden harcos mérkőzés előtti és utáni egészségügyi ellenőrzésen esik át, míg három orvos, két mentős és két mentőautó áll készenlétben a küzdőesteken.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #orvos #biztonság #sport #anglia #egyesült királyság #sérülés #boksz #harcművészet

