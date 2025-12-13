Jason Collins, az NBA korábbi játékosa az első nyíltan meleg férfi volt egy amerikai profi sportligában.
Elképesztő, mekkorát megy ez az "új" sportág: bátorság vagy veszélyes hóbort?
Pusztakezes küzdelmet rendeznek szombaton az angliai Derby-ben, ami az első ilyen jellegű rendezvény a régióban. A vitatott küzdősport egyre növekvő népszerűségnek örvend, miközben szakértők és kritikusok között folyamatos vita zajlik annak biztonságáról - tudósított a BBC.
A puszta öklös boksz a hagyományos, kesztyűs boksz nyers, véres rokona, amely egyszerre a küzdősportok legősibb formája és egy újonnan elismert, szabályozott sport az Egyesült Királyságban. A Derby-i Vaillant Live arénában megrendezésre kerülő BKFC esemény kapcsán újra fellángolt a vita a sportág létjogosultságáról.
A Headway, egy agysérülteket támogató jótékonysági szervezet, megújította felhívását a sportág betiltására, és felelőtlennek nevezte a rendezvényt. Ezzel szemben a promóterek, harcosok és egyes orvosi szakemberek szerint a ringben felmerülő veszélyeket kontextusban kell értelmezni.
Andrew Bakewell, a BKFC UK elnöke szerint a sportággal kapcsolatos aggályok főként a tudáshiányból és a stigmából erednek. A sportág népszerűsége jelentősen nőtt, amióta Conor McGregor MMA harcos részben tulajdonosa lett a BKFC-nek.
Egy a 'The Physician and Sportsmedicine' folyóiratban megjelent tanulmány szerint, amelynek vezető szerzője Dr. Don Muzzi, a BKFC vezető orvosa volt, a vizsgált 282 puszta öklös harcos mindössze 2,8%-a tapasztalt agyrázkódásos tüneteket a mérkőzés után. Ez az arány jóval alacsonyabb, mint a hagyományos bokszban mért értékek.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
Dr. Louis Durkin, sürgősségi orvosi szakértő és a ringside orvosok szövetségének elnöke szerint a puszta öklös boksz biztonsági szempontból jelentősen különbözik a kesztyűs változattól. Bár a csupasz ökölcsapások erősebbek és fájdalmasabbak, a harcosok lényegesen rövidebb ideig vannak kitéve ezeknek az ütéseknek, mivel a mérkőzések jellemzően öt darab kétperces menetből állnak.
"A puszta öklös boksz másik jellemzője, hogy a mérkőzések csak kis része megy végig, nemcsak rövidebb a teljes időtartam, de az átlagos mérkőzés csak 2,7 menetet tart az öt menetből" - mondta Dr. Durkin, aki több mint két évtizede dolgozik ringside orvosként.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A BKFC a "leggyorsabban növekvő küzdősportként" hirdeti magát, miután kilépett az árnyékból, és szabályozott, legális eseményeket rendez az Egyesült Államok egyes részein és világszerte számos helyen. Az első BKFC eseményt Nagy-Britanniában 2022-ben tartották a londoni Wembley Arénában.
A Nagy-Britanniában rendezett BKFC események, mint a szombati derby-i is, a Nemzetközi Sport Karate és Kickbox Szövetség (ISKA) hatáskörébe tartoznak - ez egy globális testület, amely Európában a kevert harcművészeti (MMA) események nagy részét szabályozza. A Brit Boksz Ellenőrző Testület (BBBC) nem vesz részt ezekben az eseményekben.
Luke Griggs, a Headway vezérigazgatója szerint az általa képviselt agysérülés-szövetség a boksz minden formájának betiltását szorgalmazza, és hozzátette, hogy a puszta öklös harcok legitimálása és népszerűsítése "felelőtlen" és "különösen aggasztó".
Bakewell, a BKFC brit vezetője szerint promóterként az a célja - és ez a szabályozott puszta öklös küzdelem minden résztvevőjének vágya -, hogy a sportágat a "profi küzdősportok csúcsaként" ismerjék el. Hozzátette, hogy az eseményeket ennek megfelelően szervezik, a sportolók biztonsága elsődleges - minden harcos mérkőzés előtti és utáni egészségügyi ellenőrzésen esik át, míg három orvos, két mentős és két mentőautó áll készenlétben a küzdőesteken.
Snoop Dogg 'tiszteletbeli edzőként' csatlakozik az amerikai olimpiai csapathoz a 2025-ös téli játékokon, ahol motivációs szerepet tölt majd be a sportolók mellett.
Mohammed Ben Sulayem újabb négy évre a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke marad.
Wayne Rooney-t halálosan megfenyegették, amikor az Evertontól a Manchester Unitedhez igazolt még 2004-ben.
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője szerint nincs ok arra, hogy Mohamed Salah ne maradjon a klubnál, és ma további megbeszéléseket folytat az egyiptomi támadóval a...
A FIFA súlyos kritikákat kap a 2026-os világbajnokság jegyárai miatt, miután kiderült, hogy a döntőre szóló legolcsóbb belépők is több mint 3000 fontba kerülnek.
Luke Littler, a darts legfiatalabb világbajnoka visszatér az Alexandra Palace-ba, hogy megvédje világbajnoki címét - vajon sikerül neki?
Ennyi volt, már a télen távozhat Mo Salah Liverpoolból: komoly kérő jelentkezett, a világ kincsét kifizetnék érte
A szaúdi labdarúgó-bajnokság hivatalosan is megerősítette érdeklődését Mohamed Salah iránt, miután a Liverpool csatára és vezetőedzője között nyilvános konfliktus alakult ki.
Átfogó nyomozás zajlik a török labdarúgásban a fogadási botrány miatt, amely játékosok, klubtulajdonosok és játékvezetők százait érinti.
Egy angol szurkoló számára a 2026-os labdarúgó világbajnokság három csoportmérkőzésének megtekintése közel 10 ezer fontba kerülhet.
Az MLSZ jelentése szerint a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokságban kapták a legkevesebb játékpercet a fiatal játékosok.
Mikel Arteta a sérüléshullám ellenére is határozottan cáfolja, hogy túledzené az Arsenal játékosait.
A Forma-1-es pilóták fizetése jelentősen emelkedett 2025-ben, a tíz legjobban kereső versenyző összesen 363 millió dollárt vitt haza, ami 15%-kal több, mint az előző évben.
Az UEFA megerősítette, hogy továbbra is szigorúan fellép a többklub-tulajdonlás ellen az európai kupasorozatokban.
Az NHL-játékosok nem vesznek részt a 2026-os téli olimpián, ha a jégpálya minősége nem lesz megfelelő.
Paul Pogba, a Monaco középpályása befektetett egy szaúd-arábiai tevefuttatási csapatba, ahol részvényes és nagykövet is lett.
A sérülésekkel küzdő Indianapolis Colts azt tervezi, hogy próbajátékra hívja a 44 éves Philip Rivers irányítót, aki 2020 óta nem játszott az NFL-ben
Százmillókat vehetett ki a kasszából a súlyemelők egykori elnöke: leesik az állad, mekkora pénzekről van szó
A vádak szerint több mint 247 millió forinttal károsította meg a szervezetet a volt elnök.
Nagyon fontos döntést hozott a FIFA a nyári vébé kapcsán: ezt mindenképp bevezetik a játékosok miatt
A 2026-os világbajnokság minden mérkőzésén három perces frissítő szüneteket tartanak majd a játékosok egészségének védelme érdekében, függetlenül az időjárási körülményektől.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.