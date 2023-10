Kiderült a nagy sütőtök-titok: tényleg veszélyes így fogyasztani a magyarok őszi kedvencét?

Ahogy elkezdődik az ősz, rögtön beindul a sütőtökszezon is. Ahol csak jár az ember, dekorációként ott vannak a tökök a kirakatokban, vendéglátóhelyek bejáratánál, bevásárlóközpontokban, diszkontokban. Az étlapokra felkerül a sütőtök krémleves és más sütőtökös fogások, a kávézókban megjelenik a szezonális pumpkin spice latte, az internetet ellepik a sütőtökös sütik, ételek receptjei. Ezzel nem is lenne probléma, csakhogy az utóbbi években rengetegféle, korábban Magyarországon nem ismert tökfajta lepte el a boltokat, hogy nehéz kiigazodni közöttük. Ráadásul nem mind ehető, és nem mindet lehet ugyanúgy készíteni, mint a magyar fajtákat - valamelyiknek a héjától kifejezetten célszerű megválni, más fajták akár mérgezést is okozhatnak.

A sütőtök nem véletlenül népszerű étel az őszi-téli szezonban: laktató, finom, nagyon egészséges és még viszonylag olcsó is. Már most is sok helyen lehet kapni az úgynevezett kanadai sütőtököt (más néven pézsmatököt vagy sonkatököt): alakja hosszúkás, héja és húsa narancssárga. Ezeket a tököket jellemzően Magyarországon termesztik. A Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) adatai szerint kilója 400-500 forint körül mozog a piacokon a 40. héten, akárcsak tavaly, de a boltláncoknál akciósan akár 200 forint/kilóért is ki lehet fogni a héten. Több bolt kínálatában megjelentek már a Halloween-tökök, és más dekorációs tökök is, illetve a fogyasztásra alkalmas külföldi fajták. Ezekkel azonban jobb vigyázni.

Nem minden tök ehető

A hazánkban forgalmazott sütőtökök közül a nagydobosi, kiszombori és kanadai fajták ehetők. Az újabban megjelent japán, vagy hokkaidó tök szintén ehető. Ezeket dekorációs célra is fel szokták használni. A Halloween-tököt más országokban fogyasztják, azonban éretlen formában kisebb méretben szedik. A Magyarországon kapható formájában már érett, kemény, így nem ehető, viszont nem is mérgező.

A kisebb, mindenféle formájú és alakú dísztökök azonban nem feltétlenül ehetők, mérgező is akad köztük.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara korábbi közlése szerint az úgynevezett Halloween-tök nagy, narancssárga színű, és alapvetően díszítési célra szánt, nem étkezésire. Többféle Halloween-tök kapható hazánkban, a 2-3 kilós fajtáktól (Gomez F1 - élénk narancssárga) a 9-18 kilósakig (Cronus F1 - enyhén lapos, bordázott termésű). Érdemes tudni, hogy különösen a kisméretű, dekoratív fajták sok keserűanyagot (Cucurbitacin) tartalmaznak. Ezek a keserű ízű tökök mérgezőek lehetnek, de az ízük jellemzően elég kellemetlen, ami jó esetben elveszi a kedvet az elfogyasztásuktól - írták.

Főként a kisgyermekekre érdemes figyelni, amikor tököt faragunk, dekorálunk. A kisebb dísztököket sokszor mixekben árulják, előfordulhat köztük mérgező fajta, melyek fogyasztása már kis mennyiségben is kellemetlen tüneteket okoz. A kukurbitacinok rendkívül keserűek, és gyomorgörcsöt, hányást, hasmenést, így kiszáradást is okozhatnak.

Az örök kérdés: meg lehet enni a tök héját?

A téli tökfajtáknál elméletileg mindegyik típus héja fogyasztható, a felsorolásban mi most az ősszel és télen kapható tököket gyűjtöttük össze. Természetesen az, hogy mennyire jó a héjástól enni a tököt, attól is függ, mennyire vastag az általunk választott zöldség héja. Az is számít, mennyire fiatal tököt vásárolunk, ugyanis idővel vastagabb és keményebb lesz a zöldségek héja. Attól, hogy a héjával együtt készítjük el a tököt, nem lesz baja az itthon kapható, ehető fajtáknak, később pedig kikanalazhatjuk a megsült tökbelsőt, hogyha a héja túl kemény, ehetetlen lenne.