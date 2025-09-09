Egy új tanulmány szerint a mobiltelefonok használata a mosdóban jelentősen növeli az aranyér kialakulásának kockázatát.
Te is vettél ilyen dezodort? Borzalmas égési sérüléseket okoz, azonnal vidd vissza!
Több nő is fájdalmas bőrirritációt és gombás fertőzést tapasztalt a Mitchum 48 órás golyós dezodorának használata után, ami miatt a gyártó bocsánatot kért és visszatérítést ajánlott a problémás termékekre- írta a DailyMail.
Számos nő számolt be közösségi médiában a Mitchum 48 órás golyós izzadásgátló dezodor használata után kialakult fájdalmas kiütésekről, amelyek kezelése krémet és antibiotikumot igényelt. A TikTokon és más fórumokon megosztott képeken vörös, irritált hónaljak láthatók, néhány felhasználó pedig a bőrükön terjedő dühös vörös duzzanatok miatt könnyekig jutott.
A Mitchum az Instagramon közzétett nyilatkozatában elnézést kért az érintett vásárlóktól, és tisztázta, hogy nem maga a termék, hanem "az egyik alapanyag gyártási folyamatának megváltozása okozta, hogy a termék másképp hat egyes fogyasztók bőrére". A cég közzétette az érintett tételszámokat is, amelyekre visszatérítést biztosítanak.
Egy érintett felhasználó elmondta: "Nagyon fájt, és véletlenszerű használat után jelentkezett. Nem egyetlen alkalmazás után történt, ugyanazt a flakont rendszeresen használtam egy ideig, mielőtt ez megtörtént. Nagyon bosszantó, mert kiválóan szabályozza a szagokat és nem hagy fehér nyomokat."
A TikTokon számos hozzászólás született a problémáról. Egy felhasználó így írt: "Évek óta vásárolom ezeket, de hirtelen egy új flakon vegyi égéseket okozott, és úgy tűnik, nem csak nekem." Egy másik megjegyezte:
Velem is ez történt használat után, végül antibiotikumra volt szükségem.
Egy harmadik hozzátette: "A Canesten krém gyógyította meg az enyémet. Gombás fertőzéssé fejlődött, nagyon fájdalmas volt." Penny Ward professzor a King's College Londonból elmondta, hogy az új összetételben található acetil-cedrén és vanillin bőrirritációt okozhat egyes egyéneknél. "Általában a legvalószínűbb irritáló vegyi anyagok az adalékolt illatanyagok. Ha valaki reakciót tapasztal egy helyi termékre, jó ötlet abbahagyni annak használatát és másra váltani."
A szakértő szerint a legtöbb bőrgyulladásos kiütés inkább viszkető, mint fájdalmas; a fájdalom fertőzésre utalhat, és antibiotikumos/gombaellenes krémmel történő kezelést igényelhet. Egyes esetekben antihisztamin/kortikoszteroid krémmel lehet csillapítani, amely gyógyszerészi tanácsadással beszerezhető.
Az illatanyagok a dezodorok leggyakoribb allergénjei. Egy dán tanulmány szerint a dezodorok az illatanyag-allergia vezető okai, különösen férfiaknál. Az irritatív kontakt dermatitisz a leggyakoribb típus, amely akkor jelentkezik, amikor egy anyag károsítja vagy gyulladásba hozza a bőrt, míg az allergiás kontakt dermatitisz egy késleltetett allergiás reakció, amely az allergénnel való érintkezés után egy-két nappal jelentkezik kiütés formájában.
