Gigaper indul az élelmiszeripari óriások ellen: tényleg betegségeket okoznak ezek a slágertermékek?

San Francisco beperelte a legnagyobb élelmiszergyártókat az ultrafeldolgozott termékeik miatt, azzal vádolva őket, hogy tudatosan árulnak olyan élelmiszereket, amelyeket súlyos betegségek növekvő előfordulásával hoznak összefüggésbe.
A városi tisztviselők szerint a vállalatok taktikái a dohányipar módszereire emlékeztetnek, miközben az egészségügyi költségeket a helyi önkormányzatoknak kell viselniük. A kereset szerint olyan cégek, mint a Kraft Heinz, a Mondelez és a Coca-Cola szándékosan forgalmaznak függőséget okozó, egészségtelen termékeket, megsértve ezzel a kaliforniai közérdekű ártalom és tisztességtelen verseny elleni törvényeket - írja a BBC.
A bepanaszolt vállalatok termékei között kekszek, édességek, gabonapelyhek és müzliszeletek is szerepelnek. David Chiu, San Francisco város ügyésze közleményében kijelentette: "Ezek a vállalatok közegészségügyi válságot idéztek elő, jelentős haszonra tettek szert, és most felelősséget kell vállalniuk az általuk okozott károkért."
A Fogyasztói Márkák Szövetségének vezető alelnöke, Sarah Gallo szerint nem létezik "elfogadott tudományos definíció" az ultrafeldolgozott élelmiszerekre. Véleménye szerint az élelmiszerek egészségtelenként való besorolása pusztán a feldolgozottság alapján félrevezeti a fogyasztókat és súlyosbítja az egészségügyi egyenlőtlenségeket.
A San Francisco-i Felsőbíróságon benyújtott kereset, amely az első ilyen jellegű perek egyike, azzal érvel, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek növekvő elérhetősége egybeesik az elhízás, cukorbetegség, szívbetegségek, rákos megbetegedések és egyéb krónikus betegségek "drámai növekedésével".
A város pénzbüntetést és olyan kaliforniai szintű rendelkezést kér, amely arra kényszerítené az élelmiszeripari óriásokat, hogy változtassanak "megtévesztő" marketingtaktikáikon.
Az ultrafeldolgozott élelmiszerekkel kapcsolatos aggodalmak konszenzust teremtettek egyes baloldali tisztviselők és a Trump-adminisztráció között. Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter áprilisban bejelentette, hogy az USA betiltja a nyolc leggyakrabban használt mesterséges élelmiszerszínezéket.
San Francisco keresete az első, amelyet kormányzati szerv nyújtott be élelmiszeripari vállalatok ellen az ultrafeldolgozott élelmiszerek szándékos marketingje miatt. Korábban idén egy pennsylvaniai bíró elutasított egy magánszemély által benyújtott panaszt, aki azt állította, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek hozzájárultak cukorbetegségéhez és májbetegségéhez.
Magyarországon sokak számára egyre húsbavágóbb élmény a drogfogyasztás, amely számos gócponton növeli a társadalmi feszültségeket.
Csádban civil betegeket és sérülteket kell ellátniuk azoknak a magyar mentősöknek, akiket egy toborzólevéllel kerestek meg.
Az intézkedések célja a betegek és az egészségügyi dolgozók védelme.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kötelezővé teszi a várandós nők szifilisz-szűrését az emelkedő veleszületett fertőzések miatt.
Egy budapesti fogászati rendelő ügyvédi felszólítással és büntetőjogi következményekkel fenyegette meg egy páciensét negatív Google-értékelése miatt.
Európában évente több ezer ember kap HIV-diagnózist, és ezek mintegy fele túl későn történik, ami növeli a súlyosabb megbetegedések kockázatát.
A hatóság ugyan konkrét utazási állásfoglalást nem adott, de megerősítette: a karácsonyi vásárok fokozott kockázatot jelentenek.
Magyarország a legsúlyosabb európai régiók között a keringési halálozásban. Miért ilyen rossz a helyzet, és mi emeli ennyire a kockázatot? A CHART most megmutatja.
Mostantól bárki számára térítésmentesen elérhető a Moderna által gyártott, mRNS-alapú Spikevax oltóanyag - írja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
Az őszi koronavírus-járvány lassan véget ér, és Magyarország már elkésett a Covid-19 elleni oltási kampánnyal.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal összehangolt akcióban lépett fel egy külföldi áruszállítói hálózattal szemben.
Aggasztóan kevés gyermek születik Magyarországon, ez azonban nem egyedi: régiós, európai és globális szinten is hasonló demográfiai problémakkal néznek szembe.
Az Európai Parlament elfogadta a játékok biztonságáról szóló új szabályokat, amelyek szigorúbb vegyi anyag korlátozásokat és digitális termékútleveleket vezetnek be.
A tüdőrákban szenvedők 5 éves életkor-standardizált nettó túlélési aránya jelenleg 18,4%, azaz a diagnózist követő öt év elteltével ötből csak egy beteg van életben.
Egy új kutatás szerint a műtét alatt lejátszott zene csökkentheti az altatószerek szükséges mennyiségét és javíthatja a betegek felépülését.
Megkezdődött a Covid elleni vakcinák kiszállítása a háziorvosi rendelőkbe, szakértők szerint pedig az idősek különösen veszélyeztetettek lehetnek az idei influenzaszezonban.
A kezelés előtt a betegeknek teljesen abba kell hagyniuk a drog használatát.
