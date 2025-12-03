2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
6 °C Budapest
Szupermarket pénztárosa burgonyát szkennel a pénztárnál, miközben a vásárló a háttérben várakozik. A nyüzsgő élelmiszerbolt hangulata a napi bevásárlási rutinok nyüzsgését érzékelteti.
Egészség

Gigaper indul az élelmiszeripari óriások ellen: tényleg betegségeket okoznak ezek a slágertermékek?

Pénzcentrum
2025. december 3. 14:42

San Francisco beperelte a legnagyobb élelmiszergyártókat az ultrafeldolgozott termékeik miatt, azzal vádolva őket, hogy tudatosan árulnak olyan élelmiszereket, amelyeket súlyos betegségek növekvő előfordulásával hoznak összefüggésbe.  

A városi tisztviselők szerint a vállalatok taktikái a dohányipar módszereire emlékeztetnek, miközben az egészségügyi költségeket a helyi önkormányzatoknak kell viselniük. A kereset szerint olyan cégek, mint a Kraft Heinz, a Mondelez és a Coca-Cola szándékosan forgalmaznak függőséget okozó, egészségtelen termékeket, megsértve ezzel a kaliforniai közérdekű ártalom és tisztességtelen verseny elleni törvényeket - írja a BBC.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bepanaszolt vállalatok termékei között kekszek, édességek, gabonapelyhek és müzliszeletek is szerepelnek. David Chiu, San Francisco város ügyésze közleményében kijelentette: "Ezek a vállalatok közegészségügyi válságot idéztek elő, jelentős haszonra tettek szert, és most felelősséget kell vállalniuk az általuk okozott károkért."

A Fogyasztói Márkák Szövetségének vezető alelnöke, Sarah Gallo szerint nem létezik "elfogadott tudományos definíció" az ultrafeldolgozott élelmiszerekre. Véleménye szerint az élelmiszerek egészségtelenként való besorolása pusztán a feldolgozottság alapján félrevezeti a fogyasztókat és súlyosbítja az egészségügyi egyenlőtlenségeket.

Kapcsolódó cikkeink:

A San Francisco-i Felsőbíróságon benyújtott kereset, amely az első ilyen jellegű perek egyike, azzal érvel, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek növekvő elérhetősége egybeesik az elhízás, cukorbetegség, szívbetegségek, rákos megbetegedések és egyéb krónikus betegségek "drámai növekedésével".

A város pénzbüntetést és olyan kaliforniai szintű rendelkezést kér, amely arra kényszerítené az élelmiszeripari óriásokat, hogy változtassanak "megtévesztő" marketingtaktikáikon.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az ultrafeldolgozott élelmiszerekkel kapcsolatos aggodalmak konszenzust teremtettek egyes baloldali tisztviselők és a Trump-adminisztráció között. Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter áprilisban bejelentette, hogy az USA betiltja a nyolc leggyakrabban használt mesterséges élelmiszerszínezéket.

San Francisco keresete az első, amelyet kormányzati szerv nyújtott be élelmiszeripari vállalatok ellen az ultrafeldolgozott élelmiszerek szándékos marketingje miatt. Korábban idén egy pennsylvaniai bíró elutasított egy magánszemély által benyújtott panaszt, aki azt állította, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek hozzájárultak cukorbetegségéhez és májbetegségéhez.
Címlapkép: Getty Images
