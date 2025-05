Újabb üzletekben lett olcsóbb a tusfürdő, sampon, pelenka: rengeteget tudnak spórolni a családok

Újabb kiskereskedelmi szereplő csatlakozott az árversenyhez: több mint 60 háztartási és higiéniai termék ára csökken május 23-tól, egyes esetekben akár 35%-kal is. A lépés jól illeszkedik a kormányzati árrésstopp nyomán kialakult piaci versenybe, amelyben már a Lidl és az Auchan is jelentős kedvezményeket hirdetett.

Mint arról korábban beszámoltunk, a magyar kormány árrésstoppal kívánja mérsékelni a szépségápolási termékek árát, amely a várakozások szerint 16–18 százalékos csökkenést eredményezhet a drogériák polcain. Az intézkedés hatására több nagy kiskereskedelmi lánc, köztük a Lidl és az Auchan is jelentős árcsökkentéseket jelentett be május közepétől.

A verseny most újabb fordulóhoz érkezett: május 23-tól egy másik lánc, az Aldi is kiterjesztette akcióját, több mint 60 háztartási és higiéniai termék árát csökkentve. A tartós árleszállítás többféle termékkört érint, a tisztítószerektől és mosószerektől kezdve a fogkeféken és tusfürdőkön át egészen a borotvákig és testápolókig. Egyes cikkek akár 35%-kal olcsóbban is elérhetők, és több tétel esetén több száz forintos megtakarítás érhető el.

Az érintett termékek között egyaránt megtalálhatóak saját márkás és ismert gyártói árucikkek is. Például az All in One mosogatógép-tabletta ára 1070 forinttal csökken (28%-os megtakarítás), míg egyes Lacura termékek – például borotva, testápoló vagy golyós dezodor – 20–35%-kal kerülnek kevesebbe.

A bejelentés jól illeszkedik abba a piaci trendbe, amelyben a legnagyobb kiskereskedelmi szereplők igyekeznek reagálni a fogyasztói nyomásra és az inflációs hatásokra – egyre komolyabb árversenyt generálva a háztartási és szépségápolási szegmensben.