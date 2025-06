Nyaralási lista 2025: itt a lista mit pakolj a nyaralásra, mit ne hagyj otthon idén

A nyár közepén már javában dübörög a nyaralószezon: mindegy, hogy a Balatonra vagy a tengerpartra utazunk, egy jól összerakott bőrönd, amiből semmi sem hiányzik, kincset érhet. Mivel az utazási lista nyaraláshoz elengedhetetlen, most összegyűjtöttük, melyek azok a ruhák és más használati tárgyak, amelyek minden tengerparti nyaralás lista elengedhetetlen kellékei, így a nyaralás 2025 évében biztosan hibátlan lesz!

A nyaralás 2025 során is számtalan magyar család életében jelent kihagyhatatlan kalandot – ehhez nyújt segítséget a Pénzcentrum utazási listája. Az utazási lista nyaraláshoz minden esetben elengedhetetlen lehet, azonban a nyaralási lista kisgyerekkel induló családok számára extra tételeket is magában kell, hogy foglaljon. Nézzük, hogyan készíthető utazási lista nyaraláshoz, miben más a nyaralási lista gyerekkel vagy anélkül utazó családok számára! A nyaralási lista PDF formátumban is letölthető – nyomtasd ki, használd sajátodként a pakoláshoz!

Nyaralás 2025: így néz ki a tökéletes tengerparti nyaralás lista

A legnépszerűbb nyári baráti és családi programok közé soroljuk a tengerparti nyaralást, amelyhez nem szükséges repülőgépre szállnunk: akár autóval is eljuthatunk a legnépszerűbb európai partokra. Ahhoz azonban, hogy minden zökkenőmentesen történhessen, elengedhetetlen egy részletes utazási lista elkészítése. Amennyiben tengerpartra utazunk, vagy ha olyan más úti célt választunk, ahol főszerepet játszik a strandolás, a következő tételeket semmi esetre se felejtsük ki a bőröndből:

1. A nyaralási lista ruhái

réteges ruházat: fehérnemű, zokni, nadrág/szoknya, póló, pulóver, opcionálisan kabát

papucs, szandál, cipő (legyen legalább 1 db váltócipő!)

fürdőruhák, strandruhák

fürdőpapucs, vízicipő

kalap

napszemüveg

sportruházat (pl. UV-szűrő réteggel ellátott felső a vízi sportokhoz), sportcipő

hátizsák, táska, strandtáska, szatyor

2. Az utazási lista strandkellékei

felfújható úszógumi, matrac

hűtőtáska

napernyő vagy napvédő sátor

pléd vagy más fekvőalkalmatosság

törölközők

könyv, újság

3. Tisztálkodás és egészség

naptej (4 főre napi 1 üveggel)

fogkefe, fogkrém, szájvíz, fogselyem

sampon és tusfürdő

dezodor

szemüvegtok, szemüvegtörlő

napégésre való spray, testápoló

ragtapasz és sebfertőtlenítő

gyógyszerek (pl. krónikus betegségre rendszeresen szedett gyógyszerek, fogamzásgátló, fájdalomcsillapító, savlekötő, széntabletta)

szúnyogriasztó spray

hajkefe, hajgumi, hajszárító (és egyéb hajápoló eszközök)

nőknek tisztasági betét, tampon

varrókészlet

papír zsebkendő, wc papír

4. Az utazási lista élelmiszerei

hűtött ásványvíz

szendvicsek

kávé, üdítők

gyümölcsök

tartós élelmiszer, nassolni való

5. Elektronika, pénzügyek és iratok

külföldi valuta

bankkártya

tartalék készpénz forintban

személyi igazolvány és lakcímkártya

jogosítvány és forgalmi engedély

pót kocsikulcs

fényképezőgép, telefont, tablet, laptop és ezek töltői

útlevél (Európai Unión kívülre)

Európai Egészségbiztosítási Kártya

utasbiztosítás

Utazási lista gyerekkel: íme a legjobb nyaralási lista kisgyerekkel, kisbabával

A fentiekben említett ruhákon, strandeszközökön és más használati tárgyakon kívül, amennyiben az utazási lista gyerekkel történő nyaralásra készül, a következő kellékekről se feledkezzünk meg:

pelenka, pelenkázási kellékek (pl. nedves törlőkendő, popsikrém)

cumisüveg, tápszer vagy bébiétel, előke

gyermeknaptej (50+ faktor)

karúszó és más gyermek strandkellékek

etetőszék

babakocsi, babaágy

babafürdető kád

gyermekülés

gyermekjátékok

orrszívó, gyermekgyógyszerek

Nyaralási lista PDF: töltsd le, tervezd meg utazásod tudatosan!

A nyaralási lista PDF formátumban is letölthető, így extra segítséget nyújthatunk a bepakoláshoz. Utazás előtt ne felejtsük ellenőrizni az úti célt és a foglalást, illetve győződjünk meg mind a magyarországi autópálya matrica, mind a külföldi (pl. Ausztria, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Csehország) autópálya matricák megvásárlásáról. Fizetőkapus rendszer (pl. Horvátország, Olaszország) esetén gondoskodjunk az útdíjak kifizetésére elegendő készpénzről is.

Nyaralás előtt mindig kössünk utasbiztosítást és – amennyiben uniós tagállamba utazunk – váltsuk ki az Európai Egészségbiztosítási Kártyát. Ne feledkezzünk meg a személyi okmányokról és az útlevélről, amelyeket a határellenőrzésnél, illetve a szálláshelyek elfoglalása során is kérhetnek tőlünk. Egzotikus úti célok látogatása esetén tájékozódjunk az adott ország hivatalos konzuli oldalán a beutazás egyéb feltételeiről, az esetleges vízumról és az ajánlott védőoltások beadatásáról.