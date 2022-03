Súlyos a helyzet a magyar patikákban: ezért nem jut most gyógyszerhez rengeteg beteg

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nem kérdés, hogy a koronavírus járvány óriási hatással volt a gyógyszerek gyártására- és kereskedelmére, melyet a mai napig tapasztalni lehet a patikákban is. A gyártási gondok továbbra is fennállnak, a szállítási, raktározási problémák ugyanakkor már sokat enyhültek. A megváltozott gyógyszervásárlási szokások is kihívások elé állítják a kereskedelmet és gyakrabban előfordultak termékhiányok a megnövekedett igény miatt, mikor egy-egy készítmény pánikszerűen kezdett felvásárolni a lakosság. Az Ukrajnában kitört háború hatása is már látszik a hiánygyógyszer listán: amellett, hogy a menekültek érkezése miatt is sok fogy az alapvető gyógyszerekből, elkezdték a magyarok felvásárolni a jódtablettákat is. A Pénzcentrum most megvizsgálta, hogyan alakultak a termékhiányok a patikákban a háború, illetve a járvány kitörése óta. Mutatjuk, mit tehet egy beteg, ha egy általa szedett készítmény esetén gyógyszerhiány lép fel.

A járvány alatt is több alkalommal okozott gyógyszerhiányt egy-egy hír felröppenése, általában azzal kapcsolatban, milyen hatóanyagú szerek lehetnek hatásosak a koronavírussal szemben. Az orosz-ukrán háború bő egy hónapja tört ki, viszont máris érezteti hatását a gyógyszertárakban: a nukleáris veszélyekkel kapcsolatos aggasztó hírek miatt pedig fellendült a jódtabletták iránti kereslet annak ellenére, hogy szakértők véleménye egyértelműen az, hogy felesleges, sőt veszélyes lehet elkezdeni szedni ezeket. Azonban nem csak a jód lett hiánycikk az utóbbi időben, több készítmény gyártási gondok érintenek, és úgy tűnik az influenzajárvány felfutása és a tavszi idővel megérkező allergiaszezon hatására megnőtt az igény bizonyos szerekre. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) adatbázisa alapján 37 808 törzskönyvezett gyógyszerkészítmény van jelenleg - 2021 augusztusában még 23 091 volt a számuk(!) - a termékhiány listán pedig 1396 tétel szerepel. A járvány első magyarországi hullámát követően 2020 júniusban 1483 termék szerepelt a hiánycikk listán, 2021. januárban számuk 1367-re csökkent vissza, augusztusra már csak 1323 tétel volt rajta. Úgy tűnik ez a csökkenő tendencia azóta megfordult, most ismét több a gyógyszerhiány, mint tavaly év elején. Ezekkel a számokkal kapcsolatban viszont érdemes tudni, hogy az OGYÉI aktuális hiányokat gyűjtő adatbázisában köztudottan nem egy olyan termék szerepel, amelyet csak papíron érint a hiány és valójában más miatt került a listára (pl. a termék sosem került forgalomban az engedélyeztetés után). Vannak olyan termékek is, amelyek hivatalosan hiányzóként szerepelnek - akár már több mint 10 éve - a listán, valójában már nem fogja keresni azokat senki a gyógyszertárakban. Ráadásul a hiánylista számai azért is adnak kevés információt önmagában a hazai hiányállapotról, mert az sem mindegy, milyen típusú gyógyszer lesz hiánycikk. Hogyha egy megfázás elleni italpor kifogy egy időre szállítási problémák miatt, nem jelent akkora gondot, mivel rengeteg más termékkel lehet azt pótolni. A járvány alatt - a vakcinák okozta vérrögképződés miatti aggodalmak folyományaként - egy időre több patikában kifogyott a készlet a 28 szemes Aspirin Protectből, de nem volt gond, mert volt más kiszerelés. Viszont ha egy olyan szer válik hiánycikké, amelyet nem lehet helyettesíteni akkor kezdődnek a gondok. Dr. Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója korábban elmondta a Pénzcentrumnak, hogy szerencsés esetben van helyettesítő készítmény, így akár már a gyógyszertárban orvosolhatjuk a problémát. Az is fontos kérdés, hogy mi az alkalmazási területe a hiánycikké vált gyógyszernek, fenyeget-e közvetlen életveszély, vagy sem, ha nem kapják meg a betegek. Értelemszerűen egyéni szinten mindig nagy problémát jelent, ha valaki nem kapja meg a gyógyszerét, viszont a járvány alatt a lakosság jelentős részét is érintő gyógyszerhiányok léptek fel hosszabb-rövidebb időre. Ha pedig nem lehetett helyettesíteni a termékeket, maradt az import lehetősége. Több mint 450 termék hiánycikk a járvány óta Jelenleg az 1396 termékhiányból 462 olyan gyógyszerkészítmény van a listában, amely március 11-e, a veszélyhelyzet kihirdetése óta hiánycikk (33,1%). Tavaly augusztusban, amikor legutoljára vizsgáltuk a hiánylistát, még 1323 készítményből 279 ilyen tétel volt (21,1%) rajta. Természetesen ezek a gyógyszerhiányok nem feltétlenül a járvány egyenes következményei, viszont a hatásuk elvitathatatlan. A mostani hiánylistán pedig mutatkoznak az ötödik hullám, az egyre terjedő influenza, az allergiaszezon és a háború jelei is. Olyan készítmények találhatók rajta a teljesség igénye nélkül, mint az ALGOFLEX BABY 20 mg/ml, az ALGOPYRIN 500 mg tabletta, ASPIRIN PROTECT 300 mg és ASPIRIN ULTRA 500 mg tabletták, az AUGMENTIN DUO 400 mg/57 mg/5 ml vegyes gyümölcsízű por, BEN-U-RON 40 mg/ml szirup és BEN-U-RON 500 mg tabletta, BEPANTHEN krém, CETIRIZIN HEXAL 10 mg/ml belsőleges oldatos cseppek, CLARITINE 10 mg tabletta, COLDREX CITROM ÍZŰ por belsőleges oldathoz és egyéb Coldrex-termékek, JODID 100 és 200 mg tabletta, NASIVIN orrsrayk, NEO CITRÁN italpor, OTRIVIN orrcsepp, RENNIE tabletták többféle kiszerelése, RHINATHIOL köptető 20 mg/ml szirup gyermekeknek, ROBITUSSIN szirupok, vagy a SUPRADYN drazsé. Ezek az elmúlt fél évben kerültek a listára. A legtöbb gyógyszernek van helyettesítője, vagy más kiszerelésben kapható ugyanaz a termék, viszont ritkább esetben szükség lehet egyedi importra külföldről. Mint ahogy például az EPIPEN JUNIOR oldatos injekció esetében, amely a megnövekedett igény miatt hiánycikk lett. Az ellátás azonban biztosított kell legyen, hiszen ez a készítmény rovarcsípések vagy rovarmarások, ételek, gyógyszerek vagy egyéb allergének által kiváltott súlyos allergiás reakciók (anafilaxia) valamint fizikai terhelés hatására fellépő vagy ismeretlen eredetű anafilaxia sürgősségi kezelésére alkalmazható - tehát nem csak egy megfázás elleni italpor, ami könnyen pótolható. Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Hatóanyag vagy más alapanyag ellátási probléma miatt jelenleg 50 termék hiánycikk, a megnövekedett igény miatt pedig 69 gyógyszer nem kapható. 31 készítmény esetén szállítási vagy raktározási gondok okozzák a hiányt, gyártási gond pedig 340 esetben áll fenn. Vannak olyan készítmények is, amelyek "adminisztratív okokból" kifolyólag nem kaphatók (44), a leggyakoribb viszon a piaci megfontolás (854): Láthatóan a gyártási gondok és megnövekedett igények jelenleg nagyobb gondot okoznak, mint valaha, a hatóanyagok hiánya, vagy szállítási problémák viszont már nem olyan súlyosak, mint a járvány második hullámát követően. A piaci megfontolások jóval kisebb súllyal esnek a latba, mint 2020 júniusában. Mit tehet az a beteg, akinek olyan készítményt ír fel az orvos, ami hiánycikk? Ennek a helyzetnek a megoldására több lehetőség is van. Azoknak a betegeknek, akiknek még van az adott gyógyszerből otthon, és az általuk szedett készítményből csak rövid ideig tart majd a hiány, azt szokták tanácsolni, hogy várjanak. Ilyenkor pár napon vagy héten belül is megérkezhet a megszokott készítmény. Amennyiben a hiányterméknek van hivatalos helyettesítője, és az orvos nem tiltotta annak alkalmazását, akkor a beteg kérésére a gyógyszerész a készleten lévő helyettesítő készítményt kiadhatja a felírt termék helyett. Előfordulhat, hogy hiány lép fel, és a gyógyszernek nincs hivatalos helyettesítője. Ilyen esetben a kezelőorvos segítségére lesz szükség: Szóba jöhet a terápiaváltás, azaz a beteget átállíthatják egy másik hatóanyag szedésére. Ha mindenképpen csak a hiánycikké vált gyógyszer a jó, és az külföldön elérhető, akkor az egyedi import engedély is megoldást jelenthet. Előfordul az is, hogy a nagykereskedők ún. kontingens behozatalra kérnek engedélyt, így enyhítve a hiányon - mondta el korábban lapunknak Marjai Tamás. Nem csak a hiány miatt nehéz a gyógyszerek vásárlása Egy idén hatályba lépő törvénymódosítás gyakorlatilag ellehetetlenítette a betegek számára, hogy gyógyszernek minősülő készítményeket rendelhessenek az internetről házhozszállítással. A patikák számára is jelentős kiesést jelent a változás, nemcsak a jövőbeli forgalom tekintetében, hanem az eddig webfejlesztésre fordított összegeket érintően is. Ráadásul a gyógyszerek magyarországi e-kereskedelmének utóbbi időben történt fejlődését, amelyhez a koronavírus járvány hatásai is hozzájárultak, is nagyban visszavetheti a törvénymódosítás.Erről bővebben ebben a cikkben írtunk. EZ IS ÉRDEKELHET Megrohanták a magyarok a patikákat: ezeket a gyógyszereket keresi most mindenki Mivel a felső légúti megbetegedések száma tovább emelkedett, októberben több mint 665 ezer vényköteles, támogatott antibiotikumot váltottak ki a betegek.

Címlapkép: Getty Images

