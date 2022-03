Ne ülj fel a pánikvonatra: veszélyes is lehet marékszám szedni ezeket a méregdrága tablettákat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az orosz-ukrán háború miatt egyre többet hallunk a nukleáris fenyegetésről, hiszen atomerőműveket is támadnak, valamint nukleáris fegyverekkel is fenyegetnek. Az aggasztó hírek miatt pedig fellendült a jódtabletták iránti kereslet - sokan a fukushimai katasztrófa utáni tanácsok miatt hiszik, hogy ezeket kell szedni sugárveszély esetén. Azonban a szakértő óvva int a jódkészítmények ésszerűtlen szedésétől. Ráadásul a legtöbb termék nem is alkalmas a sugárzó jódizotópok megkötésére - ellenben károsíthatják az egészségünket.

Egyre többen érdeklődnek a sugárszennyezés hatásaitől védő szerek után, a boltokban, patikákban is egyre több fogy a jódkészítményekből. Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója ennek kapcsán elmondta, hogy sokan azért szednek jódot, mivel emlékeznek arra, hogy a fukushimai atomerőmű katasztrófájánál is azt tanácsolták a lakosságnak, hogy szedjenek ilyen készítményeket, így szervezetük nem tudja majd lekötni a sugárzó jódizotópokat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Jód készítmény tekintetében persze széles a választék, a a Jutavit jódtablettához már 990 forintért hozzájuthatunk, ez 100 darabos kiszerelést jelent, napi egy tablettával. Azonban az árskála igen széles, a Vitaking jód tablettáját 1350 forintért vásárolhatjuk meg, de van a boltokban akár 9 ezer, sőt 10 ezer forintos készítmény is. A jód egyike az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen nyomelemeknek, szerepe alapvető fontosságú a pajzsmirigy működésében. A táplálékkal és az ivóvízzel felvett jódból pajzsmirigyhormon keletkezik, mely az emberi szervezet anyagcseréjét szabályozza. Jódhiány esetén nem termelődik elegendő pajzsmirigyhormon, aminek következtében anyagcserezavarok alakulhatnak ki - magyarázta a szakértő. Ha a táplálékban és az ivóvízben nincs elegendő jód, akkor érdemes jódtartalmú készítményekkel pótolni a szükséges mennyiséget, ezzel megelőzve a pajzsmirigyhormon hiányát. A szakmai igazgató aláhúzta: orvosi vizsgálat nélkül senki ne kezdjen bele jód szedésébe, mert a hiányállapothoz hasonlóan a fokozott bevitel is ugyanúgy felboríthatja a hormonháztartást. A hosszú távon szedett nagyobb mennyiségű jód felboríthatja a pajzsmirigyhormon háztartást, ami egészségügyi problémákat okozhat. A rosszul adagolt, egyszerre nagy mennyiségű jód bevétele pedig mérgezéses tünetekhez vezethet. Emellett szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy a fertőtlenítés céljára készült, jódtartalmú külsőleges készítmények nem alkalmasak a jód bevitelére, ezért ezeket semmiképpen se fogyasszuk - fejtette ki a Pénzcentrumnak Marjai Tamás, aki azt is elmondta, hogy sokan azért gondolják ezt biztonságosnak, mivel a nukleáris balesetek során radioaktív jód szabadulhat fel, amely a pajzsmirigybe jutva egészségügyi problémákat okozhat. Ezt megelőzendő lehet nagyobb mennyiségű nem radioaktív jóddal telíteni a pajzsmirigyet, így az nem tudja felvenni a radioaktív változatot. Azonban nagyon fontos kiemelni, hogy a megelőzés céljára készült jódkészítmények alkalmazásának is megvannak a maga speciális szabályai, ezeket mindenképpen be kell tartani a biztonság érdekében - tette hozzá Marjai Tamás. Amivel mindenkinek tisztában kell lennie, hogy a nukleáris baleseteknél használt jódkészítmények több nagyságrenddel nagyobb mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak, mint a hiánypótlásra alkalmazott készítményekben. Ez azt jelenti, hogy a gyógyszertárakból jelenleg beszerezhető készítmények a radioaktív jód elleni védekezésben teljesen használhatatlanok - folytatta Marjai Tamás. Abban az esetben, ha szükség lesz rá, a védekezéshez szükséges készítményeket a megfelelő állami szervezetek fogják kiosztani a lakosság részére egészségügyi szakemberek felügyelete mellett a kellő időpontban - emelte ki a szakértő. Mint kifejtette: ilyen esetekben figyelni kell a gyógyszer bevételének időpontja, a megfelelő adagolásra és a kockázatok mérlegelésére. Vannak ugyanis olyan betegek is, akiknél ellenjavallt ezeknek a gyógyszereknek a szedése, így ők nem is kaphatnak belőle. Összességében kevesebb gyógyszert veszünk Bár összességében a januári teljesítmény gyógyszerforgalom tekintetében a növekedési trend alatt teljesített, azonban az érték 2021 egészéhez viszonyítva átlagosnak mondható. A januári teljesítmény 3,3 milliárd forinttal gyengébb forgalmat mutat, mint a decemberi, és 3,7 milliárd forinttal volt alacsonyabb, mint a novemberi érték. Jelentősen lassult az év elején a gyógyszerforgalom, csaknem 6,6 százalékkal, tehát mintegy 47,3 milliárd forintra esett a költés a vényköteles termékekre januárban, az előző hónap óta. A január 3,3 milliárd forinttal gyengébb forgalmat mutat, mint a december, és 3,7 milliárd forinttal gyengébbet novembernél, amiről mi is írtunk. A csökkenéshez legnagyobb értékben a tápcsatorna-anyagcsere és a központi idegrendszer gyógyszerei járultak hozzá, emelte ki Farsang Bence, a Hiflylabs adatelemzője. Az előbbi csoportban a vércukorszintet csökkentő szerek és az inzulinok mutattak jelentős visszaesést. Lassult a nyugtatók, altatók és a Parkinson-kór gyógyszereinek eladása is.A visszaeséshez hozzájárult, hogy a tb támogatotti körből kikerült egy, a sclerosis multiplex kezelésére szolgáló gyógyszer is, amely 600 millió forint értékben fogyott havonta, és a támogatott, vényköteles idegrendszergyógyszerek körülbelül 12 százalékát tette ki.

