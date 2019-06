1500 gyógyszer hiánycikk Magyarországon: rengetegen érintettek

Nem a K-vitamin készítmény az egyetlen, amely hiánycikk lett: a jelenleg elérhető hiánylistán 1479 tétel szerepel, a média mégis a konakion-ínségtől hangos. A gyógyszerhiány által érintett készítmények közül ugyanis sok csak nagyon szűk réteget érint, vagy a patika fel tud ajánlani helyettesítő készítményt. A Pénzcentrum utánajárt, hogy mit tehetünk, ha egy általunk alkalmazott készítmény esetén lép fel gyógyszerhiány: a kérdéssel a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségét és a Házi Gyermekorvosok Egyesületét is megkerestük.

Az OGYÉI adatbázisa alapján 37602 törzskönyvezett gyógyszerkészítmény van, aminek a 3,9 százaléka a hiánylistán szereplő 1479 tétel. A gyógyszertári tapasztalatok és a napi gyakorlat ismeretében dr. Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója viszont elmondta a Pénzcentrumnak, hogy

ez az adat önmagában semmit nem árul el a hiánycikkek jelentőségéről.

Ugyanis azt, hogy mekkora jelentősége van egy adott készítmény hiánycikké válásának, több tényező is befolyásolja, például hogy a hiány sokakat érint-e, vagy csak a betegek szűk körét.

Szerencsés esetben van helyettesítő készítmény, így akár már a gyógyszertárban orvosolhatjuk a problémát. Az is fontos kérdés, hogy mi az alkalmazási területe a hiánycikké vált gyógyszernek, fenyeget-e közvetlen életveszély, vagy sem, ha nem kapják meg a betegek.

- mondta el Marjai Tamás és hozzátette, hogy ezek alapján nehéz megmondani, hogy mennyire nagy problémát okoznak összességében a betegeknek a nem beszerezhető készítmények:

Értelemszerűen egyéni szinten mindig nagy problémát jelent, ha valaki nem kapja meg a gyógyszerét. A gyógyszertárban dolgozó kollégák tapasztalata alapján az elmúlt pár évben növekedett a hiánycikkek száma, azonban pontos számot erről nem lehet mondani.

Az OGYÉI kétféle módon értesül a hiánycikkeké váló készítményekről:

a gyártóknak kötelező bejelentést tenniük az ellátási hiányról,

illetve egyéb információs csatornákon keresztül (a betegektől, nagykereskedőktől, kórházaktól).

A bejelentések alapján a hatóság a készítményt nyilvántartásba veszi, és szükség esetén intézkedik. Előfordulnak azonban olyan esetek is, amikor egy gyógyszer nem kerül fel a hiánycikk listára, azonban a gyógyszertárak mégsem tudják beszerezni azt. Például, ha egy gyógyszer nem mindegyik nagykereskedőnél szerezhető be, és az adott gyógyszertár egyik partnerétől sem tudja megrendelni.

Mit tehet az a beteg, akinek olyan készítményt ír fel az orvos, ami hiánycikk?

Ennek a helyzetnek a megoldására több lehetőség is van. Marjai Tamás elmondása szerint azoknak a betegeknek, akiknek még van az adott gyógyszerből otthon, és az általuk szedett készítményből csak rövid ideig tart majd a hiány, azt tanácsolják, hogy várjanak. Ilyenkor pár napon vagy héten belül is megérkezhet a megszokott készítmény.

Amennyiben a hiányterméknek van hivatalos helyettesítője, és az orvos nem tiltotta annak alkalmazását, akkor a beteg kérésére a gyógyszerész a készleten lévő helyettesítő készítményt kiadhatja a felírt termék helyett - tájékoztatott Marjai Tamás. Előfordulhat - mint a Konakion esetében is megtörtént - hogy hiány lép fel, és a gyógyszernek nincs hivatalos helyettesítője. Ilyen esetben a kezelőorvos segítségére lesz szükség:

Szóba jöhet a terápiaváltás, azaz a beteget átállíthatják egy másik hatóanyag szedésére. Ha mindenképpen csak a hiánycikké vált gyógyszer a jó, és az külföldön elérhető, akkor az egyedi import engedély is megoldást jelenthet. Előfordul az is, hogy a nagykereskedők ún. kontingens behozatalra kérnek engedélyt, így enyhítve a hiányon

- mondta el lapunknak Marjai Tamás, arra a kérdésünkre, hogy érdemes-e megpróbálni külföldről beszerezni a hiánycikket, az válaszolta:

Természetesen meg lehet próbálni kiváltani a készítményt külföldön is, azonban ilyen esetben figyelembe kell venni, hogy nem feltétlenül lehet minden készítményt átvinni a határon. Arról is meg kell győződni, hogy a magyar vényt elfogadják-e az adott ország gyógyszertáraiban. Ezt megkönnyítheti, ha jelezzük a szándékunkat a kezelőorvosnak, aki így ennek megfelelően fogja kiállítani a vényt.

Arra a kérdésünkre, hogy hol érdemes a betegeknek tájékozódni a hiánycikké vált gyógyszerekről, azt a választ kaptuk, hogy elsődlegesen a gyógyszerhatóság honlapján, ugyanis a hiánycikk lista segítségével hiteles információhoz juthatnak. Kérhetünk továbbá a gyógyszertári dolgozóktól is felvilágosítást, ha lehet tudni, hogy mikor érkezik új tétel a hiányzó gyógyszerből, és emellett a gyártókhoz is lehet fordulni tájékoztatásért, azonban nem feltétlenül rajta múlik, hogy mikor lesz elérhető az adott készítmény a gyógyszertárban.

Miért válik hiánycikké egy gyógyszer?

A HGYSZ elnöke szerint számtalan oka lehet annak, hogy egy adott gyógyszer hiánycikké válik. A problémák egy része a gyártással és szállítással függ össze: egyes alapanyagokat nem lehet beszerezni, adódhatnak gondok a gyártás közben is, vagy szükség lehet a gyártósor átállítására, cseréjére.

Volt rá példa, hogy az elkészült készítmények megsemmisültek szállítás közben balesetben vagy raktártűzben

- mondta el Marjai Tamás, és hozzátette, hogy a már elkészült gyógyszerek utólagos vizsgálata következtében is kiderülhet, hogy egy adott gyártási tétel nem kerülhet forgalomba. Szerencsés esetben ez már a gyárban kiderül, máskor a forgalomból kell kivonni a készítményeket, mint például a tavalyi sajnálatos Valsartan ügyben.

A hirtelen megnövekedett piaci igények is kiválthatnak hiányállapotokat. Például, ha egy járvány felbukkanása miatt a vakcinák iránti lakossági igény megnövekszik, akkor azt a gyártók nem tudják azonnal lekövetni

- ismertette Marjai Tamás, ráadásul elmondása szerint a hiánycikkek is generálhatnak további hiányokat:

Képzeljük el, hogy egy népszerű készítmény valami miatt hiánycikké válik, és minden beteget a helyettesítő készítményére állítanak át. Ha a gyártó, a nagykerek és a gyógyszertárak nincsenek felkészülve arra, hogy a helyettesítő készítmény forgalma rövid idő alatt a szokásos többszörösére ugrik fel, akkor bizony hamarosan azt sem fogják tudni beszerezni a betegek a gyógyszertárból.

Mit mond a háziorvos?

Dr. Muzsay Géza, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének alelnöke nyilatkozott a Pénzcentrumnak arról, hogy mi a háziorvosok álláspontja a hiánycikké vált gyógyszerekkel kapcsolatban. A jelenleg is problémákat okozó Konakion-hiányról elmondása szerint először a betegtől, majd a médiából értesültek a háziorvosok. Az OGYÉI döntését a K-vitamin külföldi forrásokból történő pótlásáról az ellátás szereplői is üdvözölték.

Az egyesület alelnöke szerint abban az esetben, ha egy gyógyszer hiánycikké válik, legtöbbször van helyettesítő termék. Ha mégsincs, ahogy a Konakion esetében, elmondása szerint külföldről megpróbálható a beszerzése, ami a határhoz közelebb élőknek egyszerűbb, de másnak is megoldható:

A normál magyar vényre külföldön kiválthatók a gyógyszerek, de léteznek olyan cégek, amelyek behozzák egyedi kérésre is az itthon hiánycikk készítményt. Ezen cégeknél lehet érdeklődni, biztosan utána tudnak nézni külföldi adatbázisban.

Muzsay Géza azt is elmondta, hogy a gyógyszereknél elsősorban a megnövekedett kereslet vagy gyártási, előre nem kiszámítható probléma a felelős a hiányért és azonnali pótlásuk nem is egyszerű. Léteznek olyan készítmények, elsősorban védőoltások, amelynek előállítása több évig is eltarthat.

Vannak gyógyszerek, amelyek így válnak tartós hiánycikké, de vannak súlyosabb esetek is, ugyanis rendszeresen előfordul olyan eset, amikor egyes gyógyszereket különböző okok miatt, sokszor gyártói kérésre a törzskönyvből törlik, így azt beszerezni bizonyos idő után már nem lehet. Ebben az esetben Muzsay Géza szerint a helyettesítő termékről a kezelő orvosnál kell tájékozódni, aki ismeri a beteg kórtörténetét.