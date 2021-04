Óriási a roham a patikákban: zsákszámra veszik a magyarok ezt gyógyszert

Több gyógyszertárhálózat megerősítette lapunk kérdésére, hogy hatalmas az Aspirin Protect iránti kereslet. Főként a legkisebb, 28 szemes kiszerelést viszik, de a nagyobb kiszerelések forgalma is nagyot nőtt. Mindennek hátterében az AstraZeneca oltásokkal kapcsolatos híresztelések állnak: a legtöbben azért szedik ezt a gyógyszert, mert úgy hiszik, ezzel megelőzhetik a vakcina - igen-igen ritka - mellékhatását, a vérrögképződést. A szakértők azonban nem ajánlják az Aspirint erre a célra.

A Pénzcentrum megkeresésére a Kígyó Patika megerősítette, hogy náluk is jobban keresik a betegek a vérrögképződés gátlására szolgáló tablettákat, az Aspirin Protect minden kiszerelésének a forgalma (28x, 56x, 98x) háromszorosára nőtt patikájukban. A Pingvin Patika szintén keresletnövekedésről számolt be az Aspirin Protect 28 szemes kiszerelése kapcsán, az ő hálózatukban 41 százalékkal nőtt az eladás márciusban, és ez a tendencia folytatódik, illetve fokozódni látszik április hónapra is.

Miért kezdték el ennyien keresni az Aspirin Protectet?

Az Aspirin Protect népszerűsége - patikusok, háziorvosok elmondása szerint is - az AstraZeneca oltások körüli hírverésnek köszönhető. Az oltások után 7-14 nappal ugyanis egyes ritka esetekben előfordult, hogy a beoltottaknál, vérrög alakult ki, amely tüdőembóliához, stroke-hoz, trombózishoz vezetett. Ahogy egyre több országból jelentettek ilyen eseteket, több helyen leállították az oltások beadását további kivizsgálásig.

Ezek után azonban felszólalt a gyártó, a WHO (Egészségügyi Világszervezet) és az EMA (Európai Gyógyszerügynökség) is az AstraZeneca oltások mellett. Azonban a terjedő rémhírek és a félelem miatt sokan visszautasították az AstraZeneca vakcinát, tartva a mellékhatásoktól, illetve kérték azt, viszont elővigyázatosságból elkezdtek egy Aspirin Protect kúrát is szedni az oltást követően.

Valójában a vérrögképződés igen ritka mellékhatás, a tényleges kockázat elenyésző (250 ezer oltott közül legfeljebb 1-nél fordult elő). A KOVIDők Facebookon közölt tájékoztatójából kiderült, hogy a vérrögképződés mindenféle oltási kampányon túl sem kifejezetten ritka jelenség az átlagpopulációban: számos egyéni jellemző – köztük bizonyos génmutációk, a nagyobb műtétek, a tartós mozgáshiány (pl. hosszú utazás), nőknél a terhesség és a gyermekágyi időszak alatti hormonális változások, illetve mindkét nemnél az elhízás, a dohányzás – növelik az esélyét.

Az európai lakosság körében átlagosan évi 800 000 ilyen eset fordul elő, ami az összlakosságra vetítve azt jelenti, hogy 10 000 európai lakos közül átlagosan 11-nél alakul ki trombózis/tüdőembólia évente, ehhez képest a 250 ezer oltottból 1 sokkal jobb arány. A WHO és az EMA is azt hangsúlyozza, hogy az AstraZeneca oltás kockázata szinte elenyésző.

Mikor érdemes Aspirin Protectet szedni?

Az Aspirin Protect gátolja a vérlemezkék összetapadását, így megelőzi a vérrögök képződését - írja a betegtájékoztató, és felsorolja, milyen szív-érrendszeri kórképek esetén alkalmazható a tabletta (mint heveny szívizomelhalás, egy újabb szívinfarktus kialakulásának megelőzése, szövetelhalás, a szívizom csökkent vérellátása miatt fellépő mellkasi fájdalom, érsebészeti beavatkozások, heveny szívizomelhalás kockázatának csökkentése esetén).

Ez a hatás, felhasználás széles körben ismert a gyógyszerről, ezért nem csoda ha a lakosság úgy gondolja, az oltás után is megfelelő védelmet biztosít. Mit mond viszont a gyógyszerész, háziorvos? Az általunk megkérdezett, név nélkül nyilatkozó szakemberek véleménye, hogy az Aspirin Protect ártani nem árt, ezért nem szokták a pácienseket lebeszélni róla.

Jobb, mintha nyugtatót szednének

- mondta egy fővárosi gyógyszerész, akinek véleménye szerint megnyugtatja a beoltottakat, ha úgy érzik, tehetnek valamit a mellékhatások ellen. Nemcsak az AstraZeneca, hanem más oltást kapók közül is van, aki megvásárolja.

A KOVIDők három elismert hazai professzort, Merkely Bélát, Jakab Ferencet és Szekanecz Zoltánt is megkérdezte arról, hogy mi a véleményük az AstraZeneca vakcinája körül kirobbant nemzetközi botrányról és van-e értelme például aspirint szedni. A beszélgetésben elhangzott, hogy az "AstraZeneca-botrány"

sokkal inkább egy gyógyszer- és vakcinafejlesztő cégek között kialakult kisebb háború eredménye, nem pedig bármilyen vérrögképződési probléma

- mondta Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője, a PTE Természettudományi Karának tudományos dékánhelyettese, a Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője. Abban egyetértettek a szakértők, hogy sokkal inkább a gyógyszerlobbi hatása, hogy az egyik oltás ezáltal kiesett sok országban a pikszisből, még ha csak rövid időre is.

Jakab Ferenc beszélt arról is, hogy van-e értelme vérhigítót, véralvadásgátló tablettákat szedni az AstraZeneca felvételét követően. Véleménye szerint ártani biztos nem árt, ezért ha valaki Aspirin Protectet akar szedni, akkor szedje nyugodtan. A vérhígító injekció alkalmazását viszont feleslegesnek tartja a professzor, mert nem lát szignifikáns összefüggést az AstraZeneca vakcina és a vérrögképződések között.

A beszélgetésen az is elhangzott, hogy 40 év feletti férfiaknak nem csak hogy nem árt, hanem még ajánlott is lehet az Aspirin Protect, hogy megelőzhessen például egy agyvérzést. Viszont orvos, vagy gyógyszerész megkérdezése nélkül nem érdemes elkezdeni semmilyen gyógyszert rendszeresen szedni! A magyar páciensek rendkívül hajlamosak az "öngyógyításra", azaz szakember megkérdezése nélkül otthon házilag, vagy a házipatikában található vény nélkül kapható gyógyszerekkel kezelgetni magukat.

Az öngyógyszerezés kapcsán Dr. Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója korábban elmondta a Pénzcentrumnak, hogy a vény nélkül kapható gyógyszerek biztonságos alkalmazásához is elengedhetetlenül szükséges, hogy tisztában legyünk testünk működésével és rendelkezzünk a megfelelő egészségügyi alapismeretekkel. Ennek birtokában tudjuk eldönteni ugyanis, hogy mi az, amit a házipatikában található szerekkel is tudunk kezelni, és mikor van szükségünk orvosi segítségre.

Ezért aki bizonytalan a gyógyszerek alkalmazásának szükségeségével kapcsolatban, az mindenképp kérje gyógyszerész, háziorvos javaslatát, tanácsát. Nem feltétlenül kell személyesen, akár telefonon is meg lehet győződni róla, kell-e alkalmazni bizonyos gyógyszereket. Az adagolást illetően pedig mindig a szakember javaslata, vagy a betegtájékoztatóban leírtak szerint járjon el, aki öngyógyszerezésbe fog.