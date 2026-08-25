Egyre nagyobb bajban az európai autóipar: Kína olyan előnyre tett szert, amit nagyon nehéz lesz ledolgozni

A kínai autógyártók már nemcsak az alacsonyabb áraikkal, hanem a technológiai fejlesztések tempójával is komoly kihívást jelentenek az európai autóiparnak. Prof. Andreas Herrmann autóipari szakértő szerint Kína az automatizált gyártásban, a szoftverekben és az önvezető technológiákban is egyre nagyobb előnyre tesz szert, miközben Európa túl széttagoltan próbál lépést tartani. A szakértő szerint ha az európai gyártók nem gyorsítanak és nem működnek szorosabban együtt, a kontinens tartósan elveszítheti technológiai vezető szerepét.

A kínai autógyártók egyre gyorsabban zárkóznak fel az európai és amerikai konkurensekhez, miközben az automatizált gyártás, a mesterséges intelligencia, a szoftver és az önvezető technológiák területén is komoly előnyöket szereznek. Prof. Andreas Herrmann autóipari szakértő szerint Európának egyszerre kellene ledolgoznia költség- és technológiai hátrányát, miközben az önvezető autózásban az adatok hiánya és az európai fejlesztések széttagoltsága is komoly problémát jelent.

A szakértő az ADAC szerkesztőségének adott interjúban arról beszélt, hogy Kína tudatos és hosszú távú stratégiát követ az autóiparban.

Kína stratégiai megközelítést alkalmaz. Először hatalmas támogatást kapott az elektromobilitás, most pedig a fókusz a mesterséges intelligenciára és a robotikára helyeződik át

- mondta Herrmann. Szerinte ez már a jelenlegi kínai ötéves tervben is egyértelműen látható, és komoly hatással lesz az autóiparra.

Már működnek az ember nélküli kínai gyárak

A kínai autóipar egyik legnagyobb előnye a termelés automatizálása lehet. Herrmann szerint Kínában már most is vannak nagyrészt automatizált, sőt akár ember nélküli gyárak.

Ha ezek a termelési modellek széles körben elterjednek, újabb jelentős költségelőnyt szerezhetnek a kínai gyártók. Ez azért különösen fontos, mert közben technológiai szempontból is egyre közelebb kerülnek a nyugati konkurensekhez.

A kínai gyártók a technológia, az infotainment és a hálózatba kapcsolhatóság terén képesek lépést tartani Európával és az Egyesült Államokkal - bizonyos területeken pedig már előrébb is járnak

- fogalmazott. A szakértő szerint ha ez a technológiai előny jelentősen alacsonyabb árakkal párosul, az európai gyártók számára különösen nehéz helyzet alakulhat ki.

A Volkswagen különösen nagy nyomás alatt van

A német autógyártók közül a Volkswagen helyzete különösen érdekes. Herrmann szerint a vállalat olyan vásárlói réteget céloz, amely érzékenyebb az árakra, mint például a BMW, az Audi vagy a Mercedes ügyfélköre.

A Volkswagen a BMW-vel, az Audival és a Mercedesszel ellentétben olyan vásárlóknak értékesíti modelljeit, akik jobban figyelnek az árakra. A kínai versenytársak pedig különösen sok modellt hoznak a Volkswagen szegmenseibe

- mondta. Európában, különösen Németországban ugyanakkor a Volkswagen elektromos modelljei a kemény konkurencia ellenére is jól teljesítenek. A legnagyobb problémát a kínai piac jelenti, amely az elmúlt évtizedekben komoly árbevételt és profitot biztosított a vállalatnak.

A francia és olasz gyártók kevésbé érintettek a kínai piaci átalakulásban, mivel ott korábban sem játszottak olyan meghatározó szerepet.

Egy ponton túl már nem számít a márka

Az árverseny a jövőben még fontosabbá válhat. Herrmann szerint a márka ereje egy bizonyos mértékig képes ellensúlyozni az árkülönbséget, de ennek van egy határa.

Ha egy jármű műszakilag hasonló, de csak a feleannyiba kerül, sok ügyfél vált

- hangsúlyozta. Szerinte emiatt drámaian kiéleződhet a verseny. Európa emiatt problémás helyzetbe kerül - egyszerre vannak költséghátrányaink és technológiai lemaradásaink.

A kínai autók azonban nem minden szempontból jobbak. A tesztekben is vannak olyan modellek, amelyeknél például a szoftver vagy a kezelhetőség problémákat mutat. Herrmann szerint azonban nem feltétlenül az a döntő, hogy egy adott pillanatban milyen egy kínai autó, hanem az, hogy milyen gyorsan képes a gyártó javítani rajta.

A gyártók rendkívül gyorsan reagálnak a visszajelzésekre és folyamatosan fejlesztik termékeiket. Ez a gyorsaság és tanulási képesség egyértelmű versenyelőnyt jelent.

A külföldre költöztetett gyártás nem old meg mindent

A német autógyártók évek óta próbálják a külföldre telepített termeléssel csökkenteni a költségeiket. Herrmann szerint ez valóban lehetőség, de önmagában nem elegendő. A költségproblémák mögött ugyanis nemcsak a németországi magasabb bérek állnak, hanem jelentős adminisztratív hatékonysági problémák is.

Hatalmas apparátusokat építettünk ki, amelyeket most fájdalmas módon kell leépíteni

- fogalmazott. Szerinte közép- és hosszú távon ennél sokkal többre van szükség: a német autóiparnak újra a technológiai fejlődés élére kell állnia. Kifejtette, négy olyan terület van, amely alapvetően meghatározhatja az európai autóipar jövőjét: a hálózatba kapcsolhatóság, az akkumulátortechnológia, az elektromotor és a szoftver. Ezeket a területeket kell meghódítani - mondta.

A legrosszabb forgatókönyv szerinte az lenne, ha Európában csak a járművek hardveres része készülne, miközben az akkumulátorokat és a szoftvereket Kínából importálnák.

Ha csak a hardver készül nálunk Európában, miközben az akkumulátort és a szoftvert Kínából szállítják, még több munkahelyet és hozzáadott értéket veszítünk

- tette hozzá. Így szerinte az európai autóiparnak nem egyszerűen költséget kell csökkentenie, hanem előre kell ugrania technológiai szempontból.

Az amerikai piac még lehetőséget jelenthet

Az Egyesült Államokban a szakértő szerint még lehet növekedési lehetőség az európai gyártók számára, különösen akkor, ha enyhülnek a kereskedelmi konfliktusok.

Az Egyesült Államokban jelentős a szkepticizmus a kínai járművekkel és különösen az azokban található szoftverekkel szemben

- emlékeztetett. Ez szerinte jó lehetőséget jelenthet az európai vállalatoknak, különösen azért, mert az amerikai piac nem áll át olyan gyorsan elektromos járművekre, mint egyes más piacok.

Az önvezető autózásban még nagyobb a lemaradás

Az autóipar egyik legfontosabb jövőbeli területén, az önvezető autózásban azonban Európa még komolyabb problémával szembesül.

Az önvezető autózás magja a szoftver és az adatok. Ezen a területen az olyan vállalatok, mint a Waymo, a Mobileye vagy a kínai szolgáltatók, jelentősen előrébb járnak

- magyarázta. Ennek egyik legfontosabb oka, hogy ezek a vállalatok hatalmas mennyiségű adatot képesek összegyűjteni és feldolgozni. Az önvezető rendszereknek milliárd kilométernyi valós és szimulált vezetési adatra van szükségük ahhoz, hogy megbízhatóan kezeljék a ritka és kritikus közlekedési helyzeteket, az úgynevezett edge case-eket.

Ezt kis kutatócsoportok vagy egyes nemzeti projektek egyszerűen nem képesek megvalósítani. Ezen a területen globálisan, teljesen más léptékben gondolkodnak és fektetnek be

- tette hozzá.

Európa túl sok különálló projektet futtat

Mint elmondta, Európában nem feltétlenül a fejlesztési források teljes hiánya a probléma, hanem az, hogy a kezdeményezések túlságosan széttagoltak.

Európában sok támogatott projekt van, de ezek gyakran kicsik és rosszul koordináltak. Több tucat különálló kezdeményezésünk van, de nincs közös, ütőképes stratégiánk. Ez különösen problémás a szoftveres fejlesztések esetében. A hagyományos autógyártásban ugyanis viszonylag kis darabszámmal is lehetett sikeresnek lenni, a szoftverpiacon azonban néhány nagy platform képes dominálni.

A szakértő szerint ezért sürgősen szükség lenne egy közös európai szoftverstratégiára.

Véleményem szerint sürgősen szükség van egy közös szoftverstratégiára - egy valódi szövetségre.

Ehelyett számos európai gyártó továbbra is egymással verseng, párhuzamos rendszereket fejleszt, és ezzel értékes időt veszít.

Az önvezető autózás elterjedésének szerinte nem elsősorban a szabályozás szab gátat. Az európai jogszabályi környezet mára viszonylag korszerű, és a 4-es szintű autonóm vezetési funkciók alapvetően lehetségesek. A probléma sokkal inkább az üzleti modell, mert még nem világos, hogy az önvezető autózás valójában hol lehet gazdaságosan fenntartható.

Konkrét példa azonban már van, a zágrábi önvezető-szolgáltatást említette. A platform az Ubertől érkezik, a technológia Kínából, a járművek szintén Kínából származnak, a projektet pedig európai forrásokból finanszírozzák. A szakértő szerint ez jól szemlélteti a jelenlegi nemzetközi erőviszonyokat.

Herrmann szerint ugyanakkor nem kérdés, hogy az önvezető autózás el fog terjedni, csak az nem világos, hogy hol és milyen gyorsan.

A siker kulcsa az lesz, hogy a vállalatok milyen gyorsan képesek felfuttatni rendszereiket és nagy hálózatokat kialakítani. Az amerikai és kínai cégek már most tudatosan terjeszkednek új városokba, hogy további adatokat gyűjtsenek, betanítsák és fejlesszék rendszereiket.

Európa elveszítheti hagyományos technológiai előnyét

A professzor összességében meglehetősen borús képet festett az európai autóipar előtt álló kihívásokról.

Európa elveszíti hagyományos technológiai előnyét, miközben új versenytársak nagy sebességgel zárkóznak fel vagy haladnak el mellettünk

- magyarázta. A következő időszakban ezért gyorsabb és összehangoltabb európai fellépésre lenne szükség.

Ugyanis szerinte ha nem cselekszünk gyorsabban, bátrabban és mindenekelőtt nagyobb összefogással, akkor a jövő szempontjából kulcsfontosságú területeken tartósan lemaradásba kerülünk.