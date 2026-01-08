A Lidl Franciaországban több száz reklámja miatt kapott hatalmas bírságot, mostantól nem sugározhat tévés hirdetéseket.
Brutális fordulat az energiapiacon: Európa gyakorlatilag nonstop gázkereskedésre áll át
Az európai energiapiac jelentős átalakulás előtt áll: február végétől radikálisan meghosszabbodik a földgáz- és áramszerződésekkel folytatott kereskedés időtartama, így az európai piac szorosabban kapcsolódik a globális nyersanyagpiacokhoz.
Oroszország 2022-es ukrajnai támadása alapjaiban formálta át az európai energiapiac szerkezetét. A háború következtében nemzetközi befektetők, kereskedőházak és fedezeti alapok tömegei jelentek meg a kontinensen, ami példátlan mértékben növelte a forgalmat, és jelentősen javította a piac likviditását. Az átalakulásban fontos szerepet játszik az Egyesült Államok térnyerése is, amely mára az egyik legmeghatározóbb energiaszállítóvá vált Európa számára - írja a Bloomberg.
Az Intercontinental Exchange tőzsde keddi közlése szerint a brit és az uniós gáz-, valamint áramszerződésekkel február 23-tól napi 22 órán keresztül lehet majd kereskedni, feltéve hogy addigra lezárulnak a szükséges szabályozási és irányítási folyamatok. A platform tájékoztatása alapján az új kereskedési rend az európai piacot a globális árupiacokhoz igazítja.
A kereskedési idő drasztikus bővítése lehetővé teszi, hogy a piaci szereplők jóval rugalmasabban reagáljanak a nemzetközi árfolyammozgásokra. Az európai gáz- és árampiaci pozíciókat könnyebben lehet majd összehangolni az amerikai Henry Hub jegyzésáraival, illetve az ázsiai referenciaárak alakulásával, ami mérsékli az időzónákból fakadó hátrányokat.
Jelenleg az európai földgázzal az amszterdami időzóna szerint naponta mindössze tíz órán át, reggel 8 órától este 6 óráig folyhat kereskedés. Az új struktúrában a kereskedési ablak hajnali 1 óra 50 perctől éjfélig lesz nyitva. Ez a változás közelebb hozza az európai gázpiac működését más energiahordozók, például a Brent típusú nyersolaj piacához, ahol már ma is gyakorlatilag folyamatos a kereskedés.
Olyan lépésre szánta el magát Donald Trump, amibe beleremeg a világ: sokkban az országok, óriási lavina indulhat el
Az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből, köztük az ENSZ legtöbb szakosított szervezetéből, bizottságából.
Óriási botrány az Egyesült Államokban: fegyveres összetűzés miatt kell magyarázkodnia Donald Trumpnak
Az eset nyílt politikai konfliktussá eszkalálódott a szövetségi kormányzat és a városvezetés között.
Donald Trump unokája, a 18 éves Kai Trump első podcastinterjújában őszintén beszélt arról, milyen kihívásokkal jár a titkosszolgálat állandó jelenléte a magánéletében.
A CIA egykori kémelhárítási vezetőjét 1994-ben ítélték el a Szovjetunió, majd Oroszország javára csaknem egy évtizeden át folytatott kémtevékenysége miatt.
Maduro uralma a kínai kapcsolatok is meggyengültek Venezuelában, ennek viszont az Egyesült Államok örül a legjobban.
Egy nyomozás derítette ki, hogy Oroszország az Egyesült Arab Emírségeken keresztül, hamisított dokumentumok segítségével jutott hozzá az amerikai Starlink műholdhálózathoz.
Esik a nyersolaj ára, és visszaestek az ázsiai részvénypiacok is: a befektetők a venezuelai politikai fordulat és az ország óriási kőolajtartalékainak sorsa miatt aggódnak.
Óriási fordulat Grönland ügyében: nagy bejelentést tett Marco Rubio - de vajon mit mond erről Trump?
Marco Rubio külügyminiszter a kongresszus tagjainak t.artott zárt ajtós tájékoztatón kijelentette, hogy a kormány Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései nem egy küszöbön álló inváziót jeleznek
Az olajat piaci áron adják tovább, a bevétel felhasználását Donald Trump felügyeli.
Az Egyesült Államok katonai akcióban letartóztatta és New Yorkba szállította a venezuelai államfőt szombaton, ennek viszont hatása lehet az energiaszektorra.
Mette Frederiksen figyelmeztetett, hogy ha az Egyesült Államok megtámadná Grönlandot, az a NATO és a második világháború utáni biztonsági rendszer végét jelentené.
Björk posztjában áldását adta "minden grönlandinak a függetlenségért vívott harcukhoz".
Meglepő vallomást tett Friedrich Merz a német gazdaság állapotáról: súlyosabb a helyzet, mint gondolták
Az eddigi intézkedések nem voltak elegendőek Németország gazdasági versenyképességének javításához.
Valószínűtlen, hogy Trump megáll Venezuelánál: ezek az országok retteghetnek az amerikai elnök terveitől
Kuba segítsége létfontosságú volt Maduro hatalmon tartásában, biztosítva közvetlen védelmét és tanácsadókat a biztonsági államapparátus működtetéséhez.
Nincs több TikTok, Insta, Snapchat a fiataloknak: itt az új törvényjavaslat, ami minden közösségi mediát bekorlátozna
A tervezett rendszer a fiók létrehozásakor nem csupán az életkor megadását követelné meg, hanem egy ellenőrző mechanizmust is alkalmazna.
Egyelőre fájó gyengeséget mutat Európa a Grönland-ügyben: így Trump akár még meg is szerezheti a szigetet
Európa óvatos kommunikációja mélyebb valóságot takar: amikor egy amerikai elnök nyíltan fenyegeti egy NATO-szövetséges területét, Európa ösztöne nem lehet a Washingtonnal való konfrontálódás.
Az orosz tisztek teljesen demotiváltak, rosszul tájékozódnak a helyi körülményekben, és a pokrovszki frontot veszélyes szolgálati helynek tekintik.
Miközben Maduro New Yorkban áll bíróság előtt, hűséges embere vette át a hatalmat Venezuelában.