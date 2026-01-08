2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
-5 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Brutális fordulat az energiapiacon: Európa gyakorlatilag nonstop gázkereskedésre áll át
Világ

Brutális fordulat az energiapiacon: Európa gyakorlatilag nonstop gázkereskedésre áll át

Pénzcentrum
2026. január 8. 14:12

Az európai energiapiac jelentős átalakulás előtt áll: február végétől radikálisan meghosszabbodik a földgáz- és áramszerződésekkel folytatott kereskedés időtartama, így az európai piac szorosabban kapcsolódik a globális nyersanyagpiacokhoz. 

Oroszország 2022-es ukrajnai támadása alapjaiban formálta át az európai energiapiac szerkezetét. A háború következtében nemzetközi befektetők, kereskedőházak és fedezeti alapok tömegei jelentek meg a kontinensen, ami példátlan mértékben növelte a forgalmat, és jelentősen javította a piac likviditását. Az átalakulásban fontos szerepet játszik az Egyesült Államok térnyerése is, amely mára az egyik legmeghatározóbb energiaszállítóvá vált Európa számára  - írja a Bloomberg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Intercontinental Exchange tőzsde keddi közlése szerint a brit és az uniós gáz-, valamint áramszerződésekkel február 23-tól napi 22 órán keresztül lehet majd kereskedni, feltéve hogy addigra lezárulnak a szükséges szabályozási és irányítási folyamatok. A platform tájékoztatása alapján az új kereskedési rend az európai piacot a globális árupiacokhoz igazítja.

A kereskedési idő drasztikus bővítése lehetővé teszi, hogy a piaci szereplők jóval rugalmasabban reagáljanak a nemzetközi árfolyammozgásokra. Az európai gáz- és árampiaci pozíciókat könnyebben lehet majd összehangolni az amerikai Henry Hub jegyzésáraival, illetve az ázsiai referenciaárak alakulásával, ami mérsékli az időzónákból fakadó hátrányokat.

Jelenleg az európai földgázzal az amszterdami időzóna szerint naponta mindössze tíz órán át, reggel 8 órától este 6 óráig folyhat kereskedés. Az új struktúrában a kereskedési ablak hajnali 1 óra 50 perctől éjfélig lesz nyitva. Ez a változás közelebb hozza az európai gázpiac működését más energiahordozók, például a Brent típusú nyersolaj piacához, ahol már ma is gyakorlatilag folyamatos a kereskedés.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#áram #európa #egyesült államok #ukrajna #kereskedelem #oroszország #tőzsde #világ #földgáz #orosz-ukrán háború #energiapiac

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:36
15:13
15:02
14:35
14:12
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 8.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
2026. január 7.
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
2026. január 8.
Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat
2026. január 8.
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
2026. január 8.
Megszólalt a minisztérium: ekkora az esélye, hogy komoly árvíz jön a Dunán, ha elolvad a hó
NAPTÁR
Tovább
2026. január 8. csütörtök
Gyöngyvér
2. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében
2
5 napja
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
3
1 hete
Finnország váratlan lépése: lefoglaltak egy orosz hajót, kiderült, mi történt a tenger alatt
4
2 hete
Kőkemény üzenetet küldött Putyin: komoly következménye lesz, ha Ukrajna nem köt békét
5
1 napja
Az egész világot átverték az oroszok? Durva állítások láttak napvilágot, ez mindent megfordíthat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Eladási opció
Olyan ügylet, amelyben az opció jogosultja az opció gyakorlásának napján, egy előre meghatározott áron vagy árfolyamon az opció tárgyát képező eszközt jogosult egyoldalú nyilatkozattal eladni, az opció kötelezettje pedig köteles azt megvásárolni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 13:03
Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 11:44
Meglepő fordulat az utazások körül: 2026-ban már senki sem úgy nyaral, mint eddig
Agrárszektor  |  2026. január 8. 15:31
Kemény, mennyiért árulják most a zellert rengeteg piacon