Brutális fordulat az energiapiacon: Európa gyakorlatilag nonstop gázkereskedésre áll át

Az európai energiapiac jelentős átalakulás előtt áll: február végétől radikálisan meghosszabbodik a földgáz- és áramszerződésekkel folytatott kereskedés időtartama, így az európai piac szorosabban kapcsolódik a globális nyersanyagpiacokhoz.

Oroszország 2022-es ukrajnai támadása alapjaiban formálta át az európai energiapiac szerkezetét. A háború következtében nemzetközi befektetők, kereskedőházak és fedezeti alapok tömegei jelentek meg a kontinensen, ami példátlan mértékben növelte a forgalmat, és jelentősen javította a piac likviditását. Az átalakulásban fontos szerepet játszik az Egyesült Államok térnyerése is, amely mára az egyik legmeghatározóbb energiaszállítóvá vált Európa számára - írja a Bloomberg.

Az Intercontinental Exchange tőzsde keddi közlése szerint a brit és az uniós gáz-, valamint áramszerződésekkel február 23-tól napi 22 órán keresztül lehet majd kereskedni, feltéve hogy addigra lezárulnak a szükséges szabályozási és irányítási folyamatok. A platform tájékoztatása alapján az új kereskedési rend az európai piacot a globális árupiacokhoz igazítja.

A kereskedési idő drasztikus bővítése lehetővé teszi, hogy a piaci szereplők jóval rugalmasabban reagáljanak a nemzetközi árfolyammozgásokra. Az európai gáz- és árampiaci pozíciókat könnyebben lehet majd összehangolni az amerikai Henry Hub jegyzésáraival, illetve az ázsiai referenciaárak alakulásával, ami mérsékli az időzónákból fakadó hátrányokat.

Jelenleg az európai földgázzal az amszterdami időzóna szerint naponta mindössze tíz órán át, reggel 8 órától este 6 óráig folyhat kereskedés. Az új struktúrában a kereskedési ablak hajnali 1 óra 50 perctől éjfélig lesz nyitva. Ez a változás közelebb hozza az európai gázpiac működését más energiahordozók, például a Brent típusú nyersolaj piacához, ahol már ma is gyakorlatilag folyamatos a kereskedés.