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Egy nő, aki autót vezet az autópályán erős forgalomban
Autó

Itt a bejelentés: fontos autópálya-matrica szűnik meg december 1-től

MTI
2026. október 30. 12:15 1 perc

December 1-jétől megszűnik a kiragasztható autópálya-matricák árusítása Ausztriában, az autósok kizárólag digitálisan rendezhetik az útdíjfizetést.

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Michaela Gold, az állami cég helyettes marketing- és kommunikációs vezetője arról adott tájékoztatást, hogy az addig párhuzamosan működő rendszer helyett januártól már kizárólag a digitális matricák lesznek érvényesek az osztrák autópályákon és gyorsforgalmi utakon.

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Az ASFINAG - magyarul is elérhető - hivatalos oldalán (https://shop.asfinag.at/) vagy a társaság ingyenesen letölthető applikációján keresztül lehet megvásárolni a matricákat. Továbbra is lehetőség lesz a több mint 6 ezer ausztriai vagy külföldi értékesítési partnernél, vagyis az osztrák autókluboknál, egyes trafikokban és benzinkutakon, valamint az ASFINAG útdíjfizető pontjain és a pihenőhelyeken működő automatáinál kifizetni az útdíjat.

A tájékoztatás arra is kitér, hogy január 1-jétől 2 százalékkal emelkedik az osztrák autópálya-matricák ára. Az egész évre szóló útdíj 108,90 euróra változik, de aki még az idei év végéig megvásárolja a jövő évi, már digitális matricát, a jelenlegi, 106,80 eurós áron teheti meg. Az értékesítés novemberben indul.
Címlapkép: Getty Images
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