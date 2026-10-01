Munkacsoportot hozott létre a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a ferihegyi repülőtér éjszakai forgalmának felülvizsgálatára
Teljesen átírhatják a benzin- és dízelautók sorsát: hatalmas alku van készülőben
Hónapok óta folynak a tárgyalások Franciaország és Németország között egy átfogó európai autóipari megállapodásról, amely a szén-dioxid-kibocsátási szabályok enyhítésétől a közbeszerzési kedvezményekig számos kérdést rendezne. A megegyezést jelenleg a "Made in Europe" elv pontos meghatározása, valamint az uniós gyártási követelmények körüli éles vita hátráltatja a két vezető gazdaság között - írja a Portfolio.
Az Európai Bizottság nemrégiben olyan jogszabálycsomagot terjesztett elő, amely felülvizsgálná a belső égésű motorok kivezetésének ütemtervét, és bevezetne egy a helyi gyártást védő szabályozást. Utóbbi értelmében kizárólag az Európai Unióban készülő járművek részesülhetnének közpénzből finanszírozott támogatásokban. Az intézkedésekre nagy szükség van, hiszen az európai autóipart egyszerre sújtja a visszaeső kereslet és az egyre erőteljesebb kínai verseny.
A tárgyalások során világosan kirajzolódtak az ellentétes érdekek. A hagyományos meghajtású járművek értékesítésétől továbbra is erősen függő Németország számára a 2030-ra és 2035-re kitűzött kibocsátási célok enyhítése a legfőbb prioritás. Berlin emellett kedvezőbb szabályozást követel az alternatív üzemanyagok és a plug-in hibrid modellek számára, valamint ragaszkodnak ahhoz, hogy a céges flották zöldítése önkéntes maradjon.
Franciaország cserébe azt várja, hogy a tervezett európai ipargyorsítási szabálycsomag keretében a helyi gyártókat részesítsék előnyben a közbeszerzéseknél. Párizs – bár hagyományosan az elektromos átállás elkötelezett támogatója – hajlandó kompromisszumot kötni a kibocsátási normák lazításáról, de csak azzal a feltétellel, ha a kedvezmények kifejezetten a kontinensen beruházó vállalatokat segítik.
A megállapodás legnagyobb akadálya jelenleg a "Made in Europe" szabályozás értelmezése. Míg Németország a szabadkereskedelmi partnerországokból származó termékeket is beszámítaná az európai gyártási követelményekbe, Franciaország szigorúan a 27 tagállamra korlátozná a kedvezményezettek körét. Sébastien Martin francia ipari miniszter a Versenyképességi Tanács legutóbbi ülésén is igyekezett támogatókat szerezni ehhez a határozott álláspontjához.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az Európai Bizottság álláspontja szerint az autóipari javaslatok annyira összefonódnak, hogy csak egyben, egy átfogó csomagként lehet róluk megegyezni. Bár a következő hónapokban még megszülethet a kompromisszum, a gyártási eredet kérdésében egyelőre mély a szakadék Berlin és Párizs között.
Kongatja a vészharangot a Ford vezére: Európának már befellegzett, brutális kínai autóinvázió tarolja le a piacot
A Ford vezérigazgatója, Jim Farley óvatosságra intett a kínai autógyártók amerikai piacra lépésével kapcsolatban, és Európa példájára hivatkozott, ahol szerinte már elkéstek a védekezéssel.
Itt a lista, ezeken az autópályákon már mérik az átlagsebességet: 430 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
Magyarországon is vizsgálják a rendszer bevezetését és a szankciók felülvizsgálatát.
Az autópark fiatalítását segítheti, hogy közben élénkül a személyikölcsön-piac
A tartósan magas gázolajárak miatt a magyar kormány mozgástere a minimálisra szűkült az üzemanyagpiacon.
A Fővárosi Közgyűlés pénteken módosította a jövő januártól életbe lépő parkolási rendeletet, így megszűnik az elektromos járművek ingyenes parkolása, ám 2028 közepéig 50 százalékos kedvezményben...
Tönkretette az abroncsokat az idei nyár: rengeteg magyar autósnak kell most mélyen a zsebébe nyúlnia
Az idei nyár extrém hősége jelentősen felgyorsította a gumiabroncsok kopását, ami növelte a környezetbe jutó mikroműanyagok mennyiségét.
Folytatódik az M49-es gyorsforgalmi út építése a román határig, így 2029 közepére közvetlen közúti kapcsolat jön létre az M3-as autópálya és Szatmárnémeti között.
A lépés ugyan jelentős megkönnyebbülést hoz az autósoknak, de komoly piaci feszültséget, átmeneti ellátási akadásokat és akár egy országos fuvarozói sztrájkot is kiválthat.
A 11 legfontosabb kérdés és válasz a dízeltámogatás összegét tartalmazó kifizetési utalványok postai kézbesítésével kapcsolatban
Összegyűjtöttük a dízeltámogatás összegét tartalmazó kifizetési utalványok postai kézbesítésével összefüggő legfontosabb kérdéseket és válaszokat.
Majdnem 3 millió autót hív vissza az Audi, a Volkswagen és a Ford: azonnal keress szervizt, ha ilyen kocsid van
Világszerte több mint 2,1 millió autót hív vissza az Audi és a Volkswagen, a Fordnál pedig majdnem 800 ezer autót érint egy új visszahívás.
Külön igénylés nélkül, automatikusan kapják meg az érintettek a 20 000 forintos dízeltámogatást, amelynek első részletét 2026. szeptember 30-án utalják ki. Íme a legfontosabb tudnivalók.
Az üzemanyagárak emelkedése növelte a használt elektromos autók iránti keresletet, ami a járművek maradványértékének emelkedésében, értékesítési idejük csökkenésében is látszik.
Milliós kiadástól menthet meg ez a 375 forintos auchanos kütyü: valóban működik az autós vadriasztó síp?
Fillérekért, 375 forintért adja most az Auchan az autós vadriasztót. Az viszont kérdéses, hogy valóban elriasztják-e ezek az eszközök az út szélén kószáló vadakat.
Rendkívüli bejelentés a magyar autósoknak: automatikusan utalja a tízezreket az állam, mutatjuk a feltételeket
A dízeltámogatás első részletét 2026. szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár automatikusan
Ledobta a bombát a Tesla: 800 kilométert megy egyetlen töltéssel az új csodafegyver, máris viszik, mint a cukrot
A Tesla megkezdte a Semi névre keresztelt elektromos kamionjainak kiszállítását az első vásárlóknak.
A német autóipari óriás, a Volkswagen pénteken megerősítette, hogy világszerte mintegy 2,86 millió járművet visszahív kormánymű-problémák miatt.
Elárulta Vitézy Dávid, miért van lezárva az M1-es autópálya Budapest és Győr között valójában: nagyot kaszáltak Mészárosék a dühítő koncesszión
A koncessziós szerződés módosítása állhat az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszán tapasztalható kiterjedt lezárások hátterében.
Jelentős, mintegy 800 millió eurós bérköltség-csökkentést hajt végre Németországban a Mercedes
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank