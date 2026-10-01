Teljesen átírhatják a benzin- és dízelautók sorsát: hatalmas alku van készülőben

Hónapok óta folynak a tárgyalások Franciaország és Németország között egy átfogó európai autóipari megállapodásról, amely a szén-dioxid-kibocsátási szabályok enyhítésétől a közbeszerzési kedvezményekig számos kérdést rendezne. A megegyezést jelenleg a "Made in Europe" elv pontos meghatározása, valamint az uniós gyártási követelmények körüli éles vita hátráltatja a két vezető gazdaság között - írja a Portfolio.

Az Európai Bizottság nemrégiben olyan jogszabálycsomagot terjesztett elő, amely felülvizsgálná a belső égésű motorok kivezetésének ütemtervét, és bevezetne egy a helyi gyártást védő szabályozást. Utóbbi értelmében kizárólag az Európai Unióban készülő járművek részesülhetnének közpénzből finanszírozott támogatásokban. Az intézkedésekre nagy szükség van, hiszen az európai autóipart egyszerre sújtja a visszaeső kereslet és az egyre erőteljesebb kínai verseny.

A tárgyalások során világosan kirajzolódtak az ellentétes érdekek. A hagyományos meghajtású járművek értékesítésétől továbbra is erősen függő Németország számára a 2030-ra és 2035-re kitűzött kibocsátási célok enyhítése a legfőbb prioritás. Berlin emellett kedvezőbb szabályozást követel az alternatív üzemanyagok és a plug-in hibrid modellek számára, valamint ragaszkodnak ahhoz, hogy a céges flották zöldítése önkéntes maradjon.

Franciaország cserébe azt várja, hogy a tervezett európai ipargyorsítási szabálycsomag keretében a helyi gyártókat részesítsék előnyben a közbeszerzéseknél. Párizs – bár hagyományosan az elektromos átállás elkötelezett támogatója – hajlandó kompromisszumot kötni a kibocsátási normák lazításáról, de csak azzal a feltétellel, ha a kedvezmények kifejezetten a kontinensen beruházó vállalatokat segítik.

A megállapodás legnagyobb akadálya jelenleg a "Made in Europe" szabályozás értelmezése. Míg Németország a szabadkereskedelmi partnerországokból származó termékeket is beszámítaná az európai gyártási követelményekbe, Franciaország szigorúan a 27 tagállamra korlátozná a kedvezményezettek körét. Sébastien Martin francia ipari miniszter a Versenyképességi Tanács legutóbbi ülésén is igyekezett támogatókat szerezni ehhez a határozott álláspontjához.

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Az Európai Bizottság álláspontja szerint az autóipari javaslatok annyira összefonódnak, hogy csak egyben, egy átfogó csomagként lehet róluk megegyezni. Bár a következő hónapokban még megszülethet a kompromisszum, a gyártási eredet kérdésében egyelőre mély a szakadék Berlin és Párizs között.