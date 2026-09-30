2026. szeptember 30. szerda Jeromos
24 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Frankfurt, Hessen/Németország - 2019. november 01.: Ford logó egy autókereskedés üveghomlokzatán
Autó

Kongatja a vészharangot a Ford vezére: Európának már befellegzett, brutális kínai autóinvázió tarolja le a piacot

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 12:41

A Ford vezérigazgatója, Jim Farley óvatosságra intett a kínai autógyártók amerikai piacra lépésével kapcsolatban, és Európa példájára hivatkozott, ahol szerinte már elkéstek a védekezéssel.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Farley egy iparági konferencián kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak rendkívül körültekintően kell mérlegelnie, miként és egyáltalán beengedje-e a kínai gyártókat a piacára. Európában a kínai import gyorsan növeli piaci részesedését, ami egyre nagyobb nyomás alá helyezi a helyi ipart – a Ford első embere szerint ott már túl késő a fellépés.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A cégvezető ugyanakkor nem zárkózik el a kínai együttműködésektől. Elmondta, hogy a Ford ott lép partnerségre kínai vállalatokkal, ahol az tőkehatékony megoldást jelent, vagy ahol a cég saját szakértelme hiányos. A Ford például a kínai CATL akkumulátorgyártóval közösen állít elő olcsóbb akkumulátorokat egy michigani üzemben. "Ugyanakkor közvetlenül is versenyezni fogunk velük. A kettő nem zárja ki egymást" – tette hozzá.

Kapcsolódó cikkeink:

A Fordot az elmúlt években többször bírálták a kínai cégekkel kötött megállapodásai miatt. Ezek közé tartozik a kínai Geelyvel közösen bejelentett együttműködés is, amelynek keretében az európai piacra fejlesztenek elektromos autókat. Sean Duffy közlekedési miniszter nemrég levélben fejezte ki aggodalmát amiatt, hogy a Ford ezekkel az üzletekkel összefonódik a kínai állami hátterű vállalatokkal.

Kína autóipari exportja az utóbbi években drámaian megugrott, a 2022-es mintegy hárommillióról az idén várhatóan tizenkétmillió autóra bővül a külföldre – Európába, Latin-Amerikába és más piacokra – szállított járművek száma. Az Egyesült Államokat egyelőre a száz százalékot meghaladó vámok és a kínai gyártású járműszoftverek tilalma gyakorlatilag elzárja a kínai autóktól, ám az iparági szereplők attól tartanak, hogy ez hosszú távon nem tartható fenn. Az autógyártók, a kereskedők és az alkatrész-beszállítók lobbistái ezért állandó importtilalmat szorgalmaznak a törvényhozóknál.
Címlapkép: Getty Images
#autó #európa #egyesült államok #export #autóipar #autógyártás #ford #kína #védővámok #kínai autók #catl
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:44
14:30
14:17
13:58
13:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 30.
Sokan már fiatalon búcsút mondhatnak a gondtalan nyugdíjas éveknek: rengeteg pénzt buknak el, itt hibáznak
2026. szeptember 29.
Tényleg megadóztatják az üresen álló lakásokat? Rengeteg ingatlantulaj izgulhat a budapesti tervek miatt
2026. szeptember 30.
Hatalmas a szükség ezekre a magyar dolgozókra: jön a béremelés, kapkodnak a jelentkezőkért
2026. szeptember 30.
Övön aluli csapás érte a Balatont és Budapestet: hátat fordítottak a külföldi turisták, egyre nagyobb a baj
2026. szeptember 29.
Időzített bomba a magyar nyugdíjrendszer: brutális adósságcsapda fenyeget, ha nem lépünk időben
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 30. szerda
Jeromos
40. hét
Szeptember 30.
A fordítás nemzetközi napja
Szeptember 30.
A népmese napja
Szeptember 30.
A helyi önkormányzatok napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt a benzinkútszövetség: jöhet a literenkénti 1100 forintos üzemanyagár
2
3 napja
Rendkívüli döntés: árplafont vezetnek be a gázolajra és benzinre a lakosságnak a töltőállomásokon
3
4 hete
Kiszivárgott, szép csendben csődbe ment egy autógyártó: komoly bajba kerülhetnek, akik ilyen autót vettek
4
1 hónapja
Ilyen új autót kapni ma 6 millió alatt Magyarországon: íme a 10 legolcsóbb modell, óriási az árverseny
5
1 hete
Brutál áremelés az okmányirodákban: a jogosítványt, forgalmi engedélyt is érinti, keményen fizethetnek az autósok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kárhányad
a biztosító díjbevételének és a kifizetett károknak egymáshoz való arányát fejezi ki. Általában szerződéstípusonként és ágazatonként mérik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 30. 14:30
Kitálalt az Aldi vezére: így húzzák le a vásárlókat a boltok a hűségkártyákkal?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 30. 13:36
Megrángatták a forintot a délelőtti órákban: hirtelen fordulat jött, de a java még csak most következik
Agrárszektor  |  2026. szeptember 30. 14:34
Borul a mérleg: drasztikusan romlott a külkereskedelmi egyenlegünk