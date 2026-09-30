Miközben az export volumene lényegében stagnált, az import látványosan megugrott augusztusban.
Kongatja a vészharangot a Ford vezére: Európának már befellegzett, brutális kínai autóinvázió tarolja le a piacot
A Ford vezérigazgatója, Jim Farley óvatosságra intett a kínai autógyártók amerikai piacra lépésével kapcsolatban, és Európa példájára hivatkozott, ahol szerinte már elkéstek a védekezéssel.
Farley egy iparági konferencián kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak rendkívül körültekintően kell mérlegelnie, miként és egyáltalán beengedje-e a kínai gyártókat a piacára. Európában a kínai import gyorsan növeli piaci részesedését, ami egyre nagyobb nyomás alá helyezi a helyi ipart – a Ford első embere szerint ott már túl késő a fellépés.
A cégvezető ugyanakkor nem zárkózik el a kínai együttműködésektől. Elmondta, hogy a Ford ott lép partnerségre kínai vállalatokkal, ahol az tőkehatékony megoldást jelent, vagy ahol a cég saját szakértelme hiányos. A Ford például a kínai CATL akkumulátorgyártóval közösen állít elő olcsóbb akkumulátorokat egy michigani üzemben. "Ugyanakkor közvetlenül is versenyezni fogunk velük. A kettő nem zárja ki egymást" – tette hozzá.
A Fordot az elmúlt években többször bírálták a kínai cégekkel kötött megállapodásai miatt. Ezek közé tartozik a kínai Geelyvel közösen bejelentett együttműködés is, amelynek keretében az európai piacra fejlesztenek elektromos autókat. Sean Duffy közlekedési miniszter nemrég levélben fejezte ki aggodalmát amiatt, hogy a Ford ezekkel az üzletekkel összefonódik a kínai állami hátterű vállalatokkal.
Kína autóipari exportja az utóbbi években drámaian megugrott, a 2022-es mintegy hárommillióról az idén várhatóan tizenkétmillió autóra bővül a külföldre – Európába, Latin-Amerikába és más piacokra – szállított járművek száma. Az Egyesült Államokat egyelőre a száz százalékot meghaladó vámok és a kínai gyártású járműszoftverek tilalma gyakorlatilag elzárja a kínai autóktól, ám az iparági szereplők attól tartanak, hogy ez hosszú távon nem tartható fenn. Az autógyártók, a kereskedők és az alkatrész-beszállítók lobbistái ezért állandó importtilalmat szorgalmaznak a törvényhozóknál.
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