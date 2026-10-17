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Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 42. játékhéten
Kihúzták az Ötöslottó 2026/42. heti nyerőszámai, amit ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum. Telitalálatos szelvény azonban ezúttal sem volt, úgyhogy a jövőheti várható főnyermény 5 milliárd 190 millió forint.
Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.
Ötöslottó 42. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
29; 45; 52; 62; 69.
Ezen a játékhéten nem volt telitalálatos szelvény az Ötöslottón, úgyhogy a következő, 43. héten a várható főnyermény 5 milliárd 190 millió forint lesz.
További nyeremények:
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Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
- 4 találatos: 1 901 750 forint
- 3 találatos: 35 880 forint
- 2 találatos: 4 610 forint
KATT! Könnyen megúszhatja a vagyonadót az Ötöslottó milliárdosa: megtaláltuk a tízmilliókat érő kiskaput
Jokerszám: 055665
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; így a következő sorsoláskor 80 millió forint lesz a tét.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
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