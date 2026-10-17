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Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 42. játékhéten

Pénzcentrum
2026. október 17. 19:20

Kihúzták az Ötöslottó 2026/42. heti nyerőszámai, amit ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum. Telitalálatos szelvény azonban ezúttal sem volt, úgyhogy a jövőheti várható főnyermény 5 milliárd 190 millió forint.

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Ötöslottó 42. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

29; 45; 52; 62; 69.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálatos szelvény az Ötöslottón, úgyhogy a következő, 43. héten a várható főnyermény 5 milliárd 190 millió forint lesz.

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Jokerszám: 055665

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; így a következő sorsoláskor 80 millió forint lesz a tét.

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Címlapkép: Getty Images
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