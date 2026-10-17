Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 42. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2026/42. heti nyerőszámai, amit ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum. Telitalálatos szelvény azonban ezúttal sem volt, úgyhogy a jövőheti várható főnyermény 5 milliárd 190 millió forint.

Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

Ötöslottó 42. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

29; 45; 52; 62; 69.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálatos szelvény az Ötöslottón, úgyhogy a következő, 43. héten a várható főnyermény 5 milliárd 190 millió forint lesz.

További nyeremények:

4 találatos: 1 901 750 forint

3 találatos: 35 880 forint

2 találatos: 4 610 forint

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Jokerszám: 055665

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; így a következő sorsoláskor 80 millió forint lesz a tét.

SEGÉDLET! CIKKBE NEM KELL!!! A cikk bulvár vezető, de alul a lenyíló Hírstart menüben át kell állítani erre: "Hírstart Gazdaság rovatban jelenik meg" CÍMKÉK: Az itt megadott címkéket KELL használni! A cikk akkor élesedik, amikor kihúzták a Joker utolsó nyerőszámát. Következő mentés, amikor kihirdették a Joker nyereményeit és a jövő heti várható Joker-főnyereményt. Következő mentés, amikor kihúzták az Ötöslottó első 4 nyerőszámát. (A számok a "Hamarosan!" helyére jönnek H2-ben; pontos vesszővel elválasztva (akár már ilyenkor emelkedő számsorrendben!) Következő mentés, amikor kihúzták az Ötöslottó 5. nyerőszámát. (Ilyenkor már mindenképp legyen emelkedő számsorrendben!) Következő mentés (+PUSH), amikor kihirdették az Ötöslottó nyereményeit és a jövő heti várható főnyereményt! (Ez a végső változat, készre kell írni a cikket: lásd a mintát EBBEN A MINTACIKKBEN!) Ha volt giganyeremény (2 milliárd Ft feletti), akkor kell írni egy plusz cikket: lásd a mintát EBBEN A MINTACIKKBEN!

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