2026. szeptember 28. hétfő Vencel
17 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy mosolygós, kalapos idős férfi ül egy sárga veterán autó volánja mögött, és egy nyugodt autós kirándulás során vidám, nosztalgikus arckifejezéssel integet a nyitott ablakon keresztül
Autó

Kegyetlenül elöregedett a magyar autópark: tömegek kényszerülnek erre a nehéz lépésre

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 15:03

Tovább öregszik a magyar autópark: 2026 júniusának végén már 16,6 év volt a forgalomban lévő személyautók átlagos életkora, szemben az öt évvel korábbi 14,9 évvel. Az autópark fiatalítását segítheti, hogy közben élénkül a személyikölcsön-piac: az MNB szerint 2026 második negyedévében rekordmagas negyedéves szintre emelkedett a személyikölcsön-kihelyezés. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A magyar személyautó-állomány átlagos életkora évek óta folyamatosan emelkedik. A KSH adatai szerint 2021 júniusának végén még 14,9 év, 2024 közepén 16,0 év, 2025 júniusában 16,3 év, idén június végén pedig már 16,6 év volt az átlag. Az autócsere ezért egyre több háztartásnál kerülhet napirendre, miközben egy fiatalabb jármű megvásárlásához sok esetben a megtakarítás mellett külső finanszírozásra is szükség lehet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A személyi kölcsönök piaca eközben kifejezetten erős. Az MNB szerint az új szerződések értéke március óta emelkedik, amivel a második negyedévben rekordmagas negyedéves kibocsátás alakult ki. Az átlagos hitelösszegek is emelkedtek éves összevetésben, a személyi kölcsönök átlagos kamatszintje pedig a negyedév végén 14,1 százalék volt. A bankok döntő többsége is a fogyasztási hitelek iránti kereslet növekedését érzékelte.

2,7 millió forint körüli összeggel kalkulálnak

A Netrisk saját adatai szerint 2026. január 1. és szeptember 14. között a személyi kölcsön iránt érdeklődők átlagosan 2,72 millió forintos hitelösszeggel számoltak. A kalkulációk 84 százaléka szabad felhasználású személyi kölcsönre szólt, amelyeknél az átlagos keresett összeg 2,34 millió forint volt.

Ekkora összegnél már érdemes alaposan körülnézni a használtautó-piacon. A széles kínálatban jó eséllyel található a jelenleg használt autónál fiatalabb, megbízhatóbb vagy akár kedvezőbb fogyasztású jármű is, de hogy pontosan milyen évjáratú, futásteljesítményű és állapotú autó fér bele a keretbe, minden esetben egyedi mérlegelés kérdése.

Egy autó megvásárlásánál persze nemcsak a vételárral kell számolni. Az átírás, az első szerviz, a gumik, a biztosítás vagy egy váratlan javítás is növelheti a szükséges összeget. Minél magasabb hitelösszegről és hosszabb futamidőről van szó, annál nagyobb jelentősége van már kisebb kamat- és költségkülönbségeknek is, ezért érdemes több ajánlatot összehasonlítani, és a havi törlesztőrészlet mellett a teljes visszafizetendő összeget is megnézni

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

 – mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.

A fiatalabb korosztályok a legaktívabbak

Az adatokból az is kiderül, hogy a futamidők közül a 49–60 hónapos, vagyis nagyjából négy-öt éves időszak volt a legnépszerűbb, erre szólt a kalkulációk 41 százaléka. Az érdeklődők több mint fele havi 50 ezer forint alatti törlesztőrészlettel számolt, az összes kalkuláció átlagos havi törlesztőrészlete pedig közel 57 ezer forint volt.

A személyi kölcsön iránt érdeklődők között pedig a fiatalabb korosztályok vannak többségben. A kölcsönkalkulációk 31,5 százaléka a 18–30 évesektől, további 25 százaléka a 31–40 évesektől érkezett. Területileg Budapest vezetett 12,6 százalékkal, Pest megye 10,3 százalékkal követte, így a főváros és Pest együtt a kalkulációk közel 23 százalékát adta. A megyék közül Borsod-Abaúj-Zemplén 9,2, Szabolcs-Szatmár-Bereg pedig 7,1 százalékkal emelkedett ki.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #mnb #autó #személyi kölcsön #ksh #fiatalok #autóvásárlás #autópiac #használtautó-piac #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:04
15:44
15:34
15:15
15:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 28.
Döglődik az európai nagyhatalom: ezrével hagyják ott a magyarok a korábbi álomországot, meglepő helyre menekülnek
2026. szeptember 27.
Akár napi 18 ezer forintot is fizetnek ezért az idénymunkáért itthon: mégis lasszóval kell fogni az embereket
2026. szeptember 28.
Itt a lista, ezeken az autópályákon már mérik az átlagsebességet: 430 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
2026. szeptember 28.
Atyaég, mit tesz a fiatalok agyával a telefonos fizetés: fájdalmas dolgot azonosítottak svéd és holland kutatók
2026. szeptember 28.
Kitálalt a szakértő von der Leyen bejelentése után: tényleg csatlakozhat az EU-hoz Kanada? Minden egy irányba mutat
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 28. hétfő
Vencel
40. hét
Szeptember 28.
Veszettség elleni világnap
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt a benzinkútszövetség: jöhet a literenkénti 1100 forintos üzemanyagár
2
1 napja
Rendkívüli döntés: árplafont vezetnek be a gázolajra és benzinre a lakosságnak a töltőállomásokon
3
4 hete
Kiszivárgott, szép csendben csődbe ment egy autógyártó: komoly bajba kerülhetnek, akik ilyen autót vettek
4
1 hónapja
Ilyen új autót kapni ma 6 millió alatt Magyarországon: íme a 10 legolcsóbb modell, óriási az árverseny
5
1 hete
Brutál áremelés az okmányirodákban: a jogosítványt, forgalmi engedélyt is érinti, keményen fizethetnek az autósok
PÉNZÜGYI KISOKOS
EHM - Egységesített Értékpapír Hozam Mutató
A befektetők az egyes értékpapírokat könnyebben össze tudják hasonlítani kötelező az EHM közzététele, azoknál az értékpapíroknál, amelyeknél a még hátralévő futamidőre a kamat a kibocsátó által megállapításra került, kötelező az EHM-et a jogszabályban előírt módon, két tizedesjegy pontossággal közzétenni. Értékpapírok esetén mutatja meg a hátralévő időszakra eső kamatot. Ezt évesített formában tüntetik fel, így a befektetők számára összehasonlíthatóvá válnak egyes papírok hozamai. A kamatadó kivételével minden egyéb díjat figyelembe kell venni a számításakor, így csak a ténylegesen jóváírt összeggel lehet számolni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 28. 16:04
Itt a lista, ezeken az autópályákon már mérik az átlagsebességet: 430 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 28. 13:23
Így nézhet ki a KATA emelés 2026-ban: rengetegen térhetnek vissza a kedvelt adóformába?
Agrárszektor  |  2026. szeptember 28. 15:33
Lehullt a lepel: ezért kérnek el sok élelmiszerért dupla árat is a boltokban