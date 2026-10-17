Áll a bál Stohl András és Alföldi Róbert új darabja körül: 60 ezret is elkérnek egy jegyért - ki tudja ezt megfizetni?

Hatalmas az érdeklődés a Centrál Színház Furcsa pár című előadása iránt, a dinamikus árazás miatt az egekbe szökő, 39 ezer forintos jegyárakat azonban a közönség és a főszereplő, Stohl András is sokallja. A színész úgy érzi, az irreálisan magas összeg indokolatlan nyomást helyez a fellépőkre, a szilveszteri előadásra pedig még ennél is drágábban adják a belépőket, ami komoly felháborodást váltott ki a nézők körében.

A Puskás Tamás által rendezett darab sikere nagyrészt a két főszereplőnek, Stohl Andrásnak és Alföldi Róbertnek köszönhető. Bár a kereslethez igazodó dinamikus árazás miatt egy átlagos jegy is 39 ezer forintba kerül, az előadásokat folyamatosan telt házzal játsszák.

Ugyanakkor Stohl András a Kösz, jó(l) vagyok! című YouTube-műsorban őszintén beszélt a magas árak okozta feszültségről - szúrta ki a Story.

Elmondta, hogy kifejezetten kellemetlenül érzi magát a 39 ezer forintos összeg miatt, ez ugyanis hatalmas terhet ró a színészekre. Úgy véli, egy szórakoztató prózai darabnál meglehetősen hátrányos pozícióból indulnak, hiszen a nézők ennyi pénzért joggal várják el a hibátlan élményt.

A színész hozzátette, bár megérti, hogy a színháznak profitalapon kell működnie a fennmaradáshoz, ő sokkal jobban örülne, ha a belépők a felébe kerülnének.

A csillagászati árak ellenére a produkció hosszú távú sikernek ígérkezik. Stohl egyetértett Alföldi Róberttel abban, hogy a darabot vélhetően addig játsszák majd, amíg csak bírják. Szerinte a Furcsa pár hasonlóan hosszú és sikeres szériát élhet meg, mint Az Őrült Nők Ketrece.

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Forrás: Central Színház hivatalos oldala, 2026. 10. 17-én

A közönség elégedetlensége azonban egyre látványosabb, különösen a Centrál Színház közelmúltban meghirdetett szilveszteri előadása kapcsán. Az ünnepi alkalomra a dinamikus árazás még feljebb tornászta az amúgy is borsos összegeket, így az elérhető legolcsóbb jegyek 40 ezer, a legdrágábbak pedig majd 60 ezer forintba kerülnek, ahogy az a képen is látszik (az itt szereplő árak az október 17-i árakat mutatják).

Nem meglepő, hogy a színház közösségi oldalát elárasztották a felháborodott kommentek. A nézők arra panaszkodtak, hogy hiába vártak órákat a virtuális sorban, mire a vásárláshoz jutottak, a rendszer az egekbe emelte az árakat. Többen jelezték, hogy ez az összeg már egy átlagos nyugdíj felét teszi ki, így a magas költségek miatt sokan végül inkább lemondtak a színházi élményről.

A dinamikus árazás "problematikájáról" egyébként a Pénzcentrumon mi is sokat foglalkoztunk. Elég ha csak a nyári pihenésre vagy a síszezonra gondolunk. Érdemes elolvasni ezeket a cikkeinket is.