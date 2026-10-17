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Csúnyán lehúzta Rácz Jenő mekis luxushamburgerét a magyar gasztroinfluenszer: “Ezt a hamburgert soha ne vegyétek meg”

Pénzcentrum
2026. október 17. 11:32

Nem győzte meg Erdődi Pétert a McDonald’s Rácz Jenő nevével kínált új hamburgere. A gasztroinfluenszer a szószt és a sajtkorongot is kritizálta, és az árával sem volt elégedett. Szerinte nem éri meg megvenni.

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Erdődi Péter legújabb TikTok-videójában a Rácz Jenő nevével fémjelzett, limitált kiadású mekis burgert kóstolta meg. Elmondása szerint az alkalmazásban elérhető 10 százalékos kedvezménnyel is 4000 forintot fizetett érte, a kóstolás után azonban úgy érezte, nem érte meg az árát.

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A „LIMITED burger – második felvonás” csípős változatában a termékleírás szerint marhahúspogácsa, bacon, fehér cheddar sajtot tartalmazó ömlesztett sajtszelet és panírozott sajtpogácsa is van. Ezek mellé lilahagymachutney, saláta és csípős, mustárral, majonézzel, valamint fűszerekkel gazdagított worcesteres szósz kerül.

@erdodi_peter

Milyen Rácz Jenő hamburgere?

♬ eredeti hang - Erdődi Péter

Erdődi szerint éppen a szósz nem sikerült igazán jól, de a sajtkoronggal sem volt elégedett. Bár elsőre a hamburger külsejét nem találta rossznak, az összbenyomása már jóval kedvezőtlenebb volt.

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„Én azt gondolom egyébként, hogy a Mekiben is vannak jobb burgerek” – fogalmazott. Majd hozzátette, véleménye szerint a limitált hamburger nem éri meg az árát.
Címlapkép: Getty Images
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