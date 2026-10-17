Csúnyán lehúzta Rácz Jenő mekis luxushamburgerét a magyar gasztroinfluenszer: “Ezt a hamburgert soha ne vegyétek meg”

Nem győzte meg Erdődi Pétert a McDonald’s Rácz Jenő nevével kínált új hamburgere. A gasztroinfluenszer a szószt és a sajtkorongot is kritizálta, és az árával sem volt elégedett. Szerinte nem éri meg megvenni.

Erdődi Péter legújabb TikTok-videójában a Rácz Jenő nevével fémjelzett, limitált kiadású mekis burgert kóstolta meg. Elmondása szerint az alkalmazásban elérhető 10 százalékos kedvezménnyel is 4000 forintot fizetett érte, a kóstolás után azonban úgy érezte, nem érte meg az árát.

A „LIMITED burger – második felvonás” csípős változatában a termékleírás szerint marhahúspogácsa, bacon, fehér cheddar sajtot tartalmazó ömlesztett sajtszelet és panírozott sajtpogácsa is van. Ezek mellé lilahagymachutney, saláta és csípős, mustárral, majonézzel, valamint fűszerekkel gazdagított worcesteres szósz kerül.

Erdődi szerint éppen a szósz nem sikerült igazán jól, de a sajtkoronggal sem volt elégedett. Bár elsőre a hamburger külsejét nem találta rossznak, az összbenyomása már jóval kedvezőtlenebb volt.

„Én azt gondolom egyébként, hogy a Mekiben is vannak jobb burgerek” – fogalmazott. Majd hozzátette, véleménye szerint a limitált hamburger nem éri meg az árát.