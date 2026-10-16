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Érett, egész és szeletelt birs. Friss gyümölcs fahéjas és citromos ételek elkészítéséhez. Az egészséges táplálkozás elengedhetetlen alkotóeleme
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Aranyáron mérik az ősz slágergyümölcsét a piacokon: itt veszik meg potom pénzért az élelmes magyarok

Pais-Horváth Szilvia
2026. október 16. 19:00

2026-ban, a történelmi aszállyal sújtott évben kevés olyan gyümölcs vagy zöldség akadt, amely igazán jól viselte az időjárást. A birs azonban a kivételek közé tartozik: a termelők szerint idén kifejezetten jó termésre lehet számítani. A szüret szeptember végén, október elején indult, és a fagyoktól függően még novemberig is eltarthat. De mennyi most a birsalma ára a piacokon, hol szedhetjük magunknak, és mire érdemes figyelni, ha télire birsalmasajtot vagy lekvárt készítenénk?

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Pár évtizede még szinte minden falusi ház kertjében állt egy birsfa, manapság azonban egyre ritkábban látni: ez a gyümölcs szinte teljesen eltűnt a kertekből. Ennek egyik oka a tűzelhalás nevű betegség, de a klímaváltozás is egyre nagyobb kihívás elé állítja a gyümölcstermesztőket.  A birsnek azonban idén szerencséje volt: a tavaszi fagyokat a jelek szerint jobban átvészelte, mint sok más gyümölcs, így ott, ahol az aszály sem okozott jelentős károkat, kifejezetten jó termés ígérkezik. Ahogy később külön is kitérünk rá, erről a sokoldalúan felhasználható, értékes hazai gyümölcsről egyáltalán nem kell lemondanunk.

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Birsalma ára a piacokon: ennyit kérnek 2026 őszén kilójáért

A birsszüret mostanra indult be igazán, és a szedd magad akciók is sorra kezdődnek. A birs már a vidéki piacokon is megjelent: kilóját 600-700 vagy akár 1000 forintért is kínálják, attól függően, hol vásárolunk. Mivel kifejezetten szezonális gyümölcsről van szó, érdemes most beszerezni, ha télire lekvárt vagy birsalmasajtot szeretnénk készíteni. Aki maga szedné le a gyümölcsöt, annak is érdemes körülnéznie a szedd magad lehetőségek között.

Ráadásul a birsnek többféle fajtája létezik, amelyek nemcsak alakjukban és ízükben, hanem felhasználhatóságukban is különböznek. A szedési szezon az időjárástól függően akár november közepéig is eltarthat.

Nincs olyan, hogy birsalma vagy birskörte?

Bár a köznyelvben gyakran beszélünk birsalmáról és birskörtéről, valójában ugyanannak a gyümölcsnek kétféle alakjáról van szó: a birs lehet alma alakú vagy körte alakú. Erre Borbás Edit, a Borbás Kert tulajdonosa hívta fel korábban a HelloVidék figyelmét. A két forma nemcsak küllemében térhet el, hanem a gyümölcshús állagában és az ízében is lehetnek különbségek.

Borbás Edit egy érdekes megfigyelést is megosztott velünk: attól, hogy valaki körte alakú birset ültet a kertjébe, nem feltétlenül terem majd minden évben kizárólag ilyen gyümölcsöt a fa. A kertben azt is tapasztalták, hogy az aszályos őszt követő évben több alma alakú termés fejlődik. Ezt egyelőre termelői megfigyelésként érdemes kezelni, nem általános érvényű szabályként.

A birs fajtaválasztéka is változatos. A Borbás Kertben például Kutibirs, Leszkováczki, Dunabogdányi és Fehérvár fajtákat is termesztenek. Ezek a termés alakjában, méretében, illatában és érési idejében is különbözhetnek, de abban is, hogy melyik mire használható a legjobban.

Van, amelyik pálinkának, más zselének, kompótnak vagy birsalmasajtnak alkalmasabb. A birs magas pektintartalma miatt különösen jó alapanyag a sűrű, jól szeletelhető gyümölcssajthoz, de lekvár, befőtt és ivólé is készülhet belőle. Ha nagyobb mennyiséget szednénk télire, érdemes előre tájékozódni arról, milyen fajtát kínál az adott ültetvény, és melyik felel meg leginkább a tervezett felhasználásnak.

Egy méltatlanul elfeledett gyümölcs

Hiába próbálják népszerűsíteni a birset, a gyümölcs egyelőre méltatlanul kevés figyelmet kap – nyilatkozta korábban a HelloVidéknek Bűdi Zsolt, a Bács-Zöldért Zrt. vezérigazgatója. Szerinte a probléma egyik gyökere az, ahogyan a zöldség-gyümölcs-kereskedelem átalakult az elmúlt évtizedekben. A vásárlók többsége ugyanis ma már a nagyobb üzletláncok kínálatából választ, miközben a kisebb zöldség-gyümölcs-kereskedések száma vidéken is jelentősen visszaesett. Ezzel párhuzamosan a falusi kertekből is egyre több gyümölcsfa tűnt el. Bűdi Zsolt szerint a rendszerváltás óta a fogyasztók egyre inkább hozzászoktak ahhoz, hogy mindent az üzletekben szerezzenek be. Ha egy gyümölcs eltűnik a boltok polcairól, idővel a kereslet is megcsappanhat iránta.

A birs népszerűségének az sem tesz jót, hogy a boltokban sokkal könnyebben találunk kivit, avokádót, narancsot vagy akár télen szamócát, mint ezt a hagyományos hazai gyümölcsöt. Pedig Bűdi Zsolt szerint a birs jóval több lehetőséget rejt, mint amennyit ma kihasználunk belőle. A magas pektintartalma miatt különösen alkalmas lekvárok, zselék és gyümölcssajtok készítésére, de a konyhai felhasználása korántsem merül ki ezekben. Sültek, vadételek és halak mellé is jól illik, ráadásul megfelelő tárolás mellett hónapokig eltartható.

„Nem szabad leragadni a birsalmasajtnál, mert a birset kiválóan lehet párosítani sültekhez, vadételekhez, halakhoz is – valóban ezerféle módon felhasználható” – hangsúlyozta Bűdi Zsolt, aki a sokoldalúsága miatt a spárgához hasonlítja a gyümölcsöt. Szerinte külföldön, például Ausztriában, Németországban, Franciaországban és Olaszországban jóval nagyobb hagyománya van a birshez kapcsolódó rendezvényeknek és termékeknek. Magyarországon ez a kultúra háttérbe szorult, de az utóbbi években már látszanak a változás jelei.

Bűdi Zsolt ugyanakkor úgy látja, az elmúlt három-négy évben ismét nőtt az érdeklődés a birs iránt. A szakember szerint a következő fontos lépés az lenne, hogy a birs a nagyobb üzletláncok kínálatában is rendszeresen megjelenjen.

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Vásárlás után ne fogyasszuk el rögtön!

A birsnek ugyanakkor nemcsak a felhasználására, hanem a tárolására is érdemes odafigyelni. Bűdi Zsolt szerint akár több kilót is érdemes hazavinni belőle, ha van megfelelő helyünk a tárolására. A gyümölcs utóérése ugyanis sokat javíthat az ízén és az illatán. A folyamat szobahőmérsékleten gyorsabban zajlik, hűvös helyen – például garázsban vagy pincében – viszont lelassítható. Megfelelő körülmények között akár hónapokig is eltartható. „A legjobb, ha várunk, amíg a birs citromsárga színű lesz, és zsíros, viaszos réteg jelenik meg rajta. Ilyenkor nyílnak meg igazán az ízek és illatok” – magyarázta a szakember.

Ő maga nyersen is szívesen fogyasztja: felszeleteli, és naponta elrágcsál belőle néhány darabot. Párja inkább megsüti, amikor a gyümölcs már elérte a megfelelő érettséget, egy kevés mézzel pedig egyszerű desszert készül belőle. Aki lekvárt főzne, annak szintén érdemes megvárnia, amíg a birs teljesen beérik.

Így készíts birsalmasajtot!

Ha birsalmasajtot készítenénk, nem érdemes meghámozni a gyümölcsöt – tanácsolta Borbás Edit, a Borbás Kert tulajdonosa a HelloVidék olvasóinak. Először azonban alaposan dörzsöljük le a héján található finom szőröket. Szerinte a birsalmasajthoz az enyhén éretlenebb gyümölcs is jó választás, mert ilyenkor magasabb lehet a pektintartalma. Ha a héját is belefőzzük, több pektin kerülhet a készítménybe, így könnyebben alakul ki a jellegzetes, szilárd állag.

Pálinkához viszont inkább a teljesen érett birset kedvelik, amelynek színe és aromája is megfelelő. Borbás Edit arra is felhívta a figyelmet, hogy az érett gyümölcs magháza körül megjelenő barnás elszíneződés nem feltétlenül rothadás jele: a túlérettséggel is összefügghet. A gyümölcs állapotát azonban ilyenkor is érdemes ellenőrizni.

@greens_of_daisy

♬ eredeti hang - Daisy Bukovicsné Bék

Szedd magad birs lelőhelyek 2026

Bács-Kiskun vármegyei Szedd Magad Birs – Kecskemét, Bács Zöldért Zrt.

  • Kapcsolattartó: Csányi Márta
  • Telefonszám: +3630/755-3270
  • Facebook: Bács Zöldért Zrt.
  • Weboldal: Bacs-zoldert.hu
  • Egyéb információk: A gazdaság a Borbás utca 10. szám alatt található. A birs szerepel a szedd magad kínálatban, de indulás előtt érdemes egyeztetni az aktuális szedési lehetőségről.

Fejér vármegyei Szedd Magad Birs – Gárdony, Borbás Kert

  • Kapcsolattartó: Borbás Edit, Szűcs Milán
  • Telefonszám: +3620/390-4535, +3620/427-0570
  • Weboldal: borbaskert.hu
  • Egyéb információk: A gyümölcsös a Vörösmarty utca végén található. Az utolsó, körülbelül 1 kilométeres szakasz köves út. A pontos helyszínről és az aktuális szedési lehetőségről telefonon érdemes érdeklődni.

Heves vármegyei Szedd Magad Birs – Gyöngyös, Székely Családi Gazdaság

  • Kapcsolattartó: Székely Gábor
  • Telefonszám: +3620/351-6391
  • Egyéb információk: A gazdaság Gyöngyöstől délre, körülbelül 2 kilométerre, a 3-as főút mellett található. A pontos helyszín a Székely Családi Gazdaság név alapján kereshető a Google Térképen. A 2026-os birsszedés aktuális lehetőségéről indulás előtt telefonon kell érdeklődni.
Címlapkép: Getty Images
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