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Szezonális gumiabroncs-tárolás – stock fotó
Autó

Tönkretette az abroncsokat az idei nyár: rengeteg magyar autósnak kell most mélyen a zsebébe nyúlnia

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 09:02

Az idei nyár extrém hősége jelentősen felgyorsította a gumiabroncsok kopását, ami növelte a környezetbe jutó mikroműanyagok mennyiségét. A folyamatot az egyre szigorodó uniós szabályozás mellett a megfelelő guminyomás ellenőrzésével, valamint a szezonális abroncscserével lehet mérsékelni, amely az ősz beköszöntével most újra kiemelt figyelmet követel az autósoktól.

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A mögöttünk álló nyáron tapasztalt 40 Celsius-fokos hőség és a sokszor 65–70 fokra felforrósodó aszfalt drasztikusan csökkentette a gumiabroncsok élettartamát. Morenth Péter, a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke az InfoRádióban rámutatott, hogy a melegben sokkal gyorsabban kopnak a gumik, különösen akkor, ha nincsenek megfelelően felfújva.

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A tapasztalatok szerint az autósok ritkán ellenőrizik a guminyomást, pedig a megfelelő érték beállítása nemcsak a kopást mérsékli, hanem az üzemanyag-fogyasztást is csökkenti. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyomást lehetőleg hideg abroncsokon érdemes beállítani, a hőmérséklet csökkenésével pedig indokolt korrigálni az értéket.

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Kilenc a 16 vizsgált téli abroncs közül olyan gyengén szerepelt az ADAC tesztjén, hogy a szakemberek nem ajánlják őket megvételre.

A gyorsuló elhasználódás komoly környezetvédelmi problémát is felvet, hiszen a kopás során mikroműanyagok kerülnek az utakra és a levegőbe. Erre a folyamatosan súlyosbodó jelenségre az Európai Unió is reagált. A több mint két éve, 2024 nyarán hatályba lépett, a fenntartható termékek ökotervezéséről szóló rendelet (ESPR) egyre szigorúbb paramétereket határoz meg. Az előírások arra kötelezik a gyártókat, hogy olyan műszaki fejlesztéseket hajtsanak végre, amelyekkel a minimálisra szorítható az abroncsok kopása.

A gyártói felelősség mellett a tulajdonosok is sokat tehetnek az abroncsok élettartamának növeléséért. A szakszerű tárolás, a közvetlen napsugárzás elleni védelem és a rendszeres karbantartás egyaránt kulcsfontosságú.

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Alapszabály, hogy a tízéves vagy annál idősebb gumikat – amelyek korát az oldalfalon található DOT-szám alapján lehet ellenőrizni – mindenképpen le kell cserélni. Szintén gyakori hiba a téli gumik nyári használata, mivel a forró aszfalt teljesen tönkreteszi azokat, így a hideg szezonra használhatatlanná válnak.

Mivel lassan magunk mögött hagyjuk a meleg hónapokat, érdemes felkészülni a szezonális váltásra, hiszen amint a hőmérséklet tartósan 7 Celsius-fok alá esik, időszerűvé válik a téli abroncsok felszerelése.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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