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Tönkretette az abroncsokat az idei nyár: rengeteg magyar autósnak kell most mélyen a zsebébe nyúlnia
Az idei nyár extrém hősége jelentősen felgyorsította a gumiabroncsok kopását, ami növelte a környezetbe jutó mikroműanyagok mennyiségét. A folyamatot az egyre szigorodó uniós szabályozás mellett a megfelelő guminyomás ellenőrzésével, valamint a szezonális abroncscserével lehet mérsékelni, amely az ősz beköszöntével most újra kiemelt figyelmet követel az autósoktól.
A mögöttünk álló nyáron tapasztalt 40 Celsius-fokos hőség és a sokszor 65–70 fokra felforrósodó aszfalt drasztikusan csökkentette a gumiabroncsok élettartamát. Morenth Péter, a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke az InfoRádióban rámutatott, hogy a melegben sokkal gyorsabban kopnak a gumik, különösen akkor, ha nincsenek megfelelően felfújva.
A tapasztalatok szerint az autósok ritkán ellenőrizik a guminyomást, pedig a megfelelő érték beállítása nemcsak a kopást mérsékli, hanem az üzemanyag-fogyasztást is csökkenti. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyomást lehetőleg hideg abroncsokon érdemes beállítani, a hőmérséklet csökkenésével pedig indokolt korrigálni az értéket.
A gyorsuló elhasználódás komoly környezetvédelmi problémát is felvet, hiszen a kopás során mikroműanyagok kerülnek az utakra és a levegőbe. Erre a folyamatosan súlyosbodó jelenségre az Európai Unió is reagált. A több mint két éve, 2024 nyarán hatályba lépett, a fenntartható termékek ökotervezéséről szóló rendelet (ESPR) egyre szigorúbb paramétereket határoz meg. Az előírások arra kötelezik a gyártókat, hogy olyan műszaki fejlesztéseket hajtsanak végre, amelyekkel a minimálisra szorítható az abroncsok kopása.
A gyártói felelősség mellett a tulajdonosok is sokat tehetnek az abroncsok élettartamának növeléséért. A szakszerű tárolás, a közvetlen napsugárzás elleni védelem és a rendszeres karbantartás egyaránt kulcsfontosságú.
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Alapszabály, hogy a tízéves vagy annál idősebb gumikat – amelyek korát az oldalfalon található DOT-szám alapján lehet ellenőrizni – mindenképpen le kell cserélni. Szintén gyakori hiba a téli gumik nyári használata, mivel a forró aszfalt teljesen tönkreteszi azokat, így a hideg szezonra használhatatlanná válnak.
Mivel lassan magunk mögött hagyjuk a meleg hónapokat, érdemes felkészülni a szezonális váltásra, hiszen amint a hőmérséklet tartósan 7 Celsius-fok alá esik, időszerűvé válik a téli abroncsok felszerelése.
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