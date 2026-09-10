Ha ilyen téligumid van, fel ne tedd az idei szezonra: súlyosan balesetveszélyes, már nedves úton is megtörténhet a baj

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Sokan csak akkor cserélik le téli gumiabroncsaikat, amikor azok elérik az 1,6 milliméteres minimális profilmélységet, az ADAC friss tesztje szerint azonban ezzel komoly biztonsági kockázatot vállalhatnak. A vizsgálat alapján már 4 milliméteres profilmélységnél is jelentősen romolhat az abroncsok teljesítménye, különösen nedves úton és aquaplaning esetén, 2 milliméternél pedig drámai mértékben csökkennek a biztonsági tartalékok.
Sokan csak akkor gondolnak a téli gumiabroncsok cseréjére, amikor azok profilmélysége eléri az 1,6 milliméteres minimumot. Az ADAC friss vizsgálata szerint azonban ekkor már jelentős biztonsági tartalékok veszhetnek el. A szervezet öt téli gumit tesztelt új állapotban, valamint 4 és 2 milliméteres maradékprofillal, és arra jutott, hogy már jóval a jogszabályi határ elérése előtt romolhat a gumik teljesítménye.
A szervezet több mint öt évtizede végez nyári, téli és négyévszakos gumiabroncs-teszteket, a mostani vizsgálat azonban egy másik kérdésre kereste a választ: mi történik az abroncsokkal, amikor azok sok kilométer megtétele után elkopnak? A szakemberek öt, 185/65 R15 méretű téli abroncsot vizsgáltak új állapotban, körülbelül 8 milliméteres profilmélységgel, majd 4 és 2 milliméteres maradékprofillal.
A tesztelt modellek a Bridgestone Blizzak LM 005, a Kumho WinterCraft WP52+, a Linglong Sport Master Winter, a Michelin Alpin 7 és a Vredestein Wintrac voltak. A vizsgálat célja nem az egyes márkák kopásának összehasonlítása volt, hanem annak feltárása, hogy általánosságban hogyan befolyásolja a gumiabroncsok kopása a menetbiztonságot.
Már 4 milliméternél romlik a biztonság
Az eredmények alapján a legnagyobb problémát nem feltétlenül a havas út jelenti. Bár hóban is romlik a gumik teljesítménye, a legerősebb biztonsági veszteséget nedves úton mérték. Különösen az aquaplaning, vagyis a vízen felúszás vált kritikusabbá a profilmélység csökkenésével.
Már 4 milliméteres maradékprofilnál is mérhető teljesítményvesztést tapasztaltak. Az egyenes haladás közbeni aquaplaninggal szembeni biztonsági tartalék átlagosan mintegy 12 százalékkal csökkent. Kanyarban, keresztirányú aquaplaning esetén még nagyobb volt a romlás: az eredeti biztonsági tartalék közel egynegyede elveszett.
A nedves úton végzett kezelhetőségi teszten is jelentős változást tapasztaltak. Az új gumik átlagosan 2,4-es értékelést kaptak, 4 milliméteres profilmélységnél azonban az eredmény 3,4-re romlott. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például kikerülési manővereknél és kanyarodáskor kisebb biztonsági tartalék marad a vezető számára.
Havas úton szintén romlott a teljesítmény. A tapadás 8,8 százalékkal csökkent az új gumikhoz képest, a hóban mért fékteljesítmény pedig 12,4 százalékkal lett rosszabb.
Ekkor már drámai a romlás
Az ADAC 2 milliméteres profilmélységnél még jelentősebb teljesítményvesztést mért. Egyes területeken ráadásul aránytalanul nagyobb volt a romlás, mint az új állapottól 4 milliméterig tartó kopás során.
Az egyenes haladás közbeni aquaplaning esetében az átlagos teljesítményvesztés már körülbelül 22 százalék volt. Keresztirányú aquaplaningnál viszont az eredeti biztonsági tartalék több mint fele elveszett.
Ez különösen kanyarokban és heves esőzés során jelenthet komoly problémát, amikor jelentősen megnőhet az irányítás elvesztésének kockázata.
Nedves úton fékezve az átlagos fékút 31,9 méterről 37,3 méterre nőtt. Ez több mint 5,3 méteres, illetve körülbelül 17 százalékos növekedést jelent. Az ADAC szerint egy vészhelyzetben akár ez az 5 méternél valamivel hosszabb különbség is döntő lehet. A nedves kezelhetőségi teszten az átlagos értékelés 4,7-re romlott, ami már az „elégtelen” kategóriának felel meg.
Havas úton 2 milliméteres profilmélységnél a gumik az új állapotukhoz képest átlagosan 15,9 százaléknyi tapadást veszítettek. A 30 km/órás sebességnél mért fékút pedig 20,5 százalékkal hosszabbodott meg.
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A havas kezelhetőségi teszt eredménye még ennél is beszédesebb: az ADAC 5,5-ig terjedő értékelési skáláján az átlagos eredmény 7,2 lenne, vagyis a skála már nem is lenne elegendő a teljesítményromlás megfelelő kifejezésére.
Ezért veszélyesebb a kopott gumi esőben
Az aquaplaninggal szembeni teljesítmény romlása azzal magyarázható, hogy a profilmélység csökkenésével az abroncs egyre kevesebb vizet képes elvezetni a mintázatból. Ennek következtében a gumi hamarabb felúszik, és elveszítheti a kapcsolatot az útfelülettel.
A szervezet egy konkrét példát is hozott: a tesztben szereplő legjobb gumiabroncs új állapotban, egyenes haladás közben körülbelül 93 km/órás sebességnél veszítette el a kapcsolatot az úttal aquaplaning miatt. 2 milliméteres profilmélységnél ugyanez már körülbelül 77 km/óránál bekövetkezett.
Vagyis a kopott gumi nem egyszerűen valamivel gyengébben teljesít, hanem bizonyos helyzetekben lényegesen korábban kerülhet kritikus állapotba.
Az ADAC ezért azt ajánlja, hogy a téli gumikat már 4 milliméteres maradékprofillal cseréljék le az autósok. A mostani teszt eredményei az évtizedek óta hangoztatott ajánlást egyértelműen megerősítik.
A szervezet arra is felhívja a figyelmet, hogy a profilmélységet érdemes rendszeresen ellenőrizni. Ehhez egyszerű profilmérő is használható, de durva tájékozódási pontként a 2 eurós érme is segítséget jelenthet: annak ezüstszínű pereme 4 milliméter széles.
Magán az abroncson is található kopásjelző, az úgynevezett TWI (Tread Wear Indicator). Ez egy kis keresztirányú kiemelkedés a fő mintázati barázdában. Ha ez egy szintbe kerül a körülötte lévő profillal, elérte a jelzett kopási határt.
Külföldön más szabályok is lehetnek
Arra is érdemes figyelni, hogy külföldön nem mindenhol ugyanazok a szabályok vonatkoznak a profilmélységre. Sok országban 1,6 milliméter az előírás, egyes államokban azonban ennél magasabb értéket követelnek meg.
Ausztriában és Csehországban például a téli gumiknak 4 milliméteres profillal kell rendelkezniük, Finnországban pedig 3 milliméteres profilmélységet írnak elő.
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