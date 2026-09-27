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Autó

Majdnem 3 millió autót hív vissza az Audi, a Volkswagen és a Ford: azonnal keress szervizt, ha ilyen kocsid van

Pénzcentrum
2026. szeptember 27. 10:02

Világszerte több mint 2,1 millió Audi és Volkswagen érintett abban a visszahívásban, amelynek oka egy korrózió miatt meghibásodhat a kormányműnél. A hiba szélsőséges esetben a kormányzás kieséséhez vezethet. Közben egy másik, jelentős visszahívás érinti a Ford dízelmodelljeit: ezeknél a részecskeszűrő meghibásodása okozhat komoly problémát.

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Az Audi és a Volkswagen összesen több mint 2,1 millió járművet hív vissza világszerte egy potenciálisan hibás kormánymű-rögzítés miatt.

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A visszahívás az Audi Q3-at, valamint a Volkswagen Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy modelleket érinti. Az Audi esetében a 2017. október 31. és 2024. május 23. között gyártott autók érintettek, a Volkswagen esetében pedig a 2013. szeptember 24. és 2024. július 1. között készült járművek.

A gyártók szerint bizonyos körülmények között korróziós károk miatt eltörhet egy csavar a kormánymű rögzítésénél. Emiatt megsérülhet a kormányzás mechanikus kapcsolata, szélsőséges esetben pedig teljesen megszűnhet a kormányzás.

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Ez értelemszerűen növelheti a baleset kockázatát. A hiba kapcsán ugyanakkor a visszahívásról szóló tájékoztatás szerint eddig nem ismert sem anyagi kárral, sem személyi sérüléssel járó eset. Az érintett autókat szervizbe kell vinni, ahol ellenőrzik a kormánymű rögzítését. A problémás csavart egy korrózióállóbb kivitelűre cserélik. A javítás a tulajdonosok számára ingyenes.

Milliókba kerülhetett: komoly gond volt a Ford dízeljeivel

Egy másik jelentős visszahívás a Ford Euro 6-os dízelmodelljeit érinti. A problémára azért derült fény, mert feltűnően sok ilyen autó már az első műszaki vizsgán megbukott az emissziós ellenőrzésen. A háttérben a dízel részecskeszűrőjével kapcsolatos probléma állhatott, amelynek cseréje akár 3000 euróba (kb. 1,1 millió forint) is kerülhetett.

Az ADAC már 2024 áprilisában jelezte, hogy gondok vannak az újabb dízelek emissziós vizsgálatával. Különösen sok problémáról számoltak be Ford-tulajdonosok: egyes autók már az első, a forgalomba helyezést követően három évvel esedékes műszaki vizsgán sem teljesítették az emissziós vizsgálatot. Az érintetteknek sok esetben csak a részecskeszűrő cseréje maradt, ami komoly kiadást jelenthetett

A Ford végül visszahívta a Euro 6-os dízelmodelleke. A német Szövetségi Gépjármű-közlekedési Hatóság (KBA) adatai szerint világszerte 768 927 jármű érintett. A visszahívás a Ford több modelljét is érinti, a Fiestától egészen a Transitig.

2026 augusztusának végén ráadásul tovább bővítették az érintett járművek körét. A B-Max, az EcoSport és a Fiesta is bekerült a visszahívásba, amelyeket 2014. december 16. és 2019. október 26. között gyártottak. Emellett a Ford Tourneo Connect és a Transit Connect is érintett, ezek az autók 2015. február 7. és 2018. július 26. között készültek.

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Nem mindenkit egyszerre értesít a Ford

Az érintett tulajdonosoknak meg kell várniuk a Ford értesítését. A gyártó minden érintettet megkeres, de nem egyszerre: a visszahívást fokozatosan hajtják végre.

A javítás során frissítik az érintett modellek kalibrációs szoftverét, és szükség esetén kicserélik a hibás részecskeszűrőt. Azoknak, akik már saját költségükön cseréltették ki a DPF-et, a Ford a feltételek teljesülése esetén a költségek 100 százalékát megtéríti.

A szervizlátogatás azonban számukra is szükséges, mivel a szoftverfrissítés célja az, hogy a hiba később ne ismétlődjön meg.

A rendelkezésre álló információk szerint a probléma gyökere nem feltétlenül maga a részecskeszűrő volt, hanem a vezérlés. A feltételezés szerint a DPF regenerációja során kialakuló túl magas hőmérséklet ronthatta a szűrő működését, illetve károsíthatta azt.

A Ford ezért a szoftver frissítésével próbálja tartósan orvosolni a problémát.
Címlapkép: Getty Images
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