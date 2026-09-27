A lépés ugyan jelentős megkönnyebbülést hoz az autósoknak, de komoly piaci feszültséget, átmeneti ellátási akadásokat és akár egy országos fuvarozói sztrájkot is kiválthat.
Most jelentette be Vitézy Dávid: folytatódik az M49-es gyorsforgalmi út építése a román határig
A kormány döntése értelmében folytatódik az M49-es gyorsforgalmi út építése a román határig, így 2029 közepére közvetlen, kétszer kétsávos közúti kapcsolat jön létre az M3-as autópálya és Szatmárnémeti között. A bruttó 190 milliárd forintos beruházás pénzügyi hátterének rendezéséről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.
Az M3-as autópályától Ököritófülpösig tartó első szakasz már idén ősszel elkészül, a határig tartó 45 kilométeres folytatást pedig 2029. június 30-ig adják át a forgalomnak. A fejlesztés részeként egy új határátkelőhely is létesül. A beruházás összehangoltan halad a szomszédos ország fejlesztéseivel, ugyanis a román oldalon már aláírták a Szatmárnémeti és Óvár közötti gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését, amely várhatóan 2029 tavaszára készül el. A két projekt együttesen biztosítja majd a gyorsforgalmi összeköttetést Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye és Észak-Erdély között.
Bár a kivitelezővel már korábban megkötötték a szerződést, a beruházás mögött eddig nem állt stabil állami finanszírozás, mivel a forrásokat korábban átcsoportosították a mohácsi híd építésére. Emiatt a területszerzési és -előkészítési folyamatok a tervezett 20 hónap helyett több mint három évig tartottak. Az építkezés ugyanakkor folyamatosan haladt, így a rendezetlen pénzügyi háttér komoly kockázatot jelentett a megrendelő állam számára.
Ahogy már többször megígértük, nem hagyunk félkész torzókat, de a beruházás finanszírozását úgy ütemezzük át, hogy az út 2029. június 30-ig elkészülhessen
– hangsúlyozta a tárcavezető, hozzátéve, hogy a korábbi bizonytalan helyzet miatt az államnak akár késedelmi kamatot is fizetnie kellett volna a kivitelező felé.
A miniszter rámutatott arra is, hogy az ilyen nagy léptékű, ciklusokon átívelő infrastrukturális fejlesztések hosszú távra lekötik a költségvetési forrásokat.
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A 2027-es költségvetést új indítású beruházások nélkül is több száz milliárd forintnyi közúti beruházás terheli már alapból
– emelte ki Vitézy Dávid. A tárca jelenleg is keresi a pénzügyi mozgásteret arra, hogy a folyamatban lévő nagyprojektek finanszírozása mellett forrást találjon az országos közúthálózat régóta halogatott felújítására is.
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