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Tönk szélén a hazai vendéglátás? Ez a 3 legendás vidéki étterem is eladó, százmilliókat kérnek értük
Ki ne emlékezne egy jó sörözésre, egy esti tekézésre vagy egy étteremre, ahová régen szinte hazajárt? Most olyan vendéglátóhelyek kerültek eladósorba Vas megyében, amelyeknek alighanem sokan ismerik a nevét és a történetét. A körmendi Teke, a szombathelyi Sörpatika és az Őrség egyik ismert étterme is új gazdát keres – az árcédulákon pedig százmilliós összegek szerepelnek. Közben országosan is egyre kevesebb vendéglátóhely működik.
Körmenden sokan emlékezhetnek még a Mátyás király utcai Tekére, ahol egy sörözés mellé egy kis tekézés is belefért. A vendéglátóhely most felkerült az ingatlanpiacra: a hirdetésben ugyan nem szerepel a neve, a fotók alapján azonban könnyű felismerni. Akinek vannak emlékei a helyről, annak aligha kell bemutatni – most viszont már nem vendégként, hanem leendő tulajdonosként is nézelődhet, ha van rá 299 millió forintja.
A Zenga hirdetése szerint az 1991-ben épült ingatlanegyüttesben étterem, automata tekepálya és panzió is van. A hely a leírás alapján jelenleg is működik, az épületet pedig folyamatosan karbantartják. Az étterem nagyobb terme 30, a kisebb 20 vendég befogadására alkalmas, a pinceszinten pedig egy ötvenfős rendezvényterem is helyet kapott. A felső szinten működik az ötszobás panzió, amely összesen 15 vendéget tud fogadni. A szobák többségéhez saját fürdőszoba tartozik, háromhoz terasz is. A 545 négyzetméteres épülethez parkoló, nyitott terasz, két garázs és pince tartozik. A hirdetésben szereplő 1617 négyzetméteres terület mellett egy további, 3420 négyzetméteres belterületi telket is az ingatlannal együtt kínálnak. A vételár a berendezést és a felszerelést is magában foglalja. A Teke panziót és éttermet most 299 millió forintért árulják.
Szombathelyen Sörpatikát vehetsz
A körmendi hirdetés apropóján körülnéztünk a Vas vármegyei ingatlanpiacon is. A Zenga kínálatában jelenleg 32 eladó vendéglő és étterem keresi új tulajdonosát. A listában kisebb vendéglátóegységek, nagyobb üzleti ingatlanok és többféle hasznosításra alkalmas épületek is feltűnnek. A szombathelyi kínálatban például egy 200 négyzetméteres, 350 négyzetméteres telekkel rendelkező belvárosi vendéglátóhelyet is árulnak 144,9 millió forintért. A hirdetés szerint a Fő tértől néhány száz méterre található, több mint húsz éve üzemelő pub-pizzéria a teljes, működéshez szükséges berendezéssel együtt kerülhet új tulajdonoshoz.
A leírás alapján a belső tér körülbelül 55 vendég fogadására alkalmas, a mintegy 150 négyzetméteres kerthelyiségben pedig további 70 ember fér el. A kínálat része a teljesen berendezett, gépesített konyha, a pizzakészítéshez szükséges felszerelés és a jelentős italválaszték is. A hirdetés a vendéglátóegység bérleti konstrukcióban történő üzemeltetését is lehetséges opciónak nevezi. Bár a hirdetésben itt sem szerepel a hely neve, a fotók és a leírás alapján sok szombathelyinek ismerős lehet: a Sörpatikáról van szó. Az eladó vendéglátóhelyért 144,9 millió forintot kérnek.
Az Őrségben is akad eladó jóhírú családias vendéglő
Egy másik érdekes hirdetés az Őrségből is érkezett: 350 millió forintért árulják az őriszentpéteri Bognár Éttermet, amely 370 négyzetméteres alapterületével szintén a működő vendéglátóhelyek között szerepel a kínálatban.
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Az étterem családias vendéglőként mutatkozik be: hétköznap étlapról lehet választani, friss napi menüvel készülnek, hétvégén pedig svédasztalos kínálattal várják a vendégeket. A hirdetésben szereplő 350 millió forintos vételár négyzetméterenként csaknem 946 ezer forintnak felel meg.
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Ahogy a Pénzcentrum is cikkezett róla, rengeteg vendéglátóhely-tulajdonos küzd ma a fennmaradásért Magyarországon. Bezárások, alacsony forgalom, kiszámíthatatlan költségek és megváltozó fogyasztói szokások jellemzik a szektort. A kérdés azonban már nem csak az, hogy túl sok-e az étterem, vagy túl kevés a vendég. Sokkal inkább az: válságban van-e a vendéglátás, vagy egy mélyebb társadalmi probléma látszik meg az éttermek asztalainál?
Herczeg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója szerint a Covid-járványt követő energiaválság és az infláció is hozzájárult ahhoz, hogy 2019 után folyamatosan csökkenni kezdett a melegkonyhás vendéglátóhelyek száma. A KSH adatai is jól mutatják a változást: míg 2019 végén még 45 026 kereskedelmi vendéglátóhely működött Magyarországon, 2025 végére számuk 35 109-re csökkent, ami közel 22 százalékos visszaesés. A forgalom képe ugyanakkor árnyaltabb: 2026 első nyolc hónapjában a vendéglátóhelyek eladási forgalmának volumene 0,2 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakáét. Vagyis nem beszélhetünk egyszerűen arról, hogy mindenhol kevesebbet költenek a vendégek, de az egyre szűkülő piacon a vállalkozásoknak továbbra is komoly kihívásokkal kell megküzdeniük.
A Zenga kínálatát átnézve is érdekes kép rajzolódik ki: a vármegyék között jelentős különbségek vannak az eladásra kínált vendéglátóhelyek számában. A portálon Somogyban 87, Bács-Kiskunban 71, Veszprémben 59, Zalában 54, Baranyában 38, Vasban 32, Békésben 30, Szabolcs-Szatmár-Beregben 26, Borsod-Abaúj-Zemplénben pedig 24 eladó vendéglőt és éttermet hirdetnek. A kínálatba nemcsak hagyományos éttermek, hanem pubok, panziók és más vendéglátásra alkalmas ingatlanok is bekerülhetnek, a találatok száma pedig folyamatosan változhat.
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