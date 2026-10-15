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Tönk szélén a hazai vendéglátás? Ez a 3 legendás vidéki étterem is eladó, százmilliókat kérnek értük

HelloVidék
2026. október 15. 06:37

Ki ne emlékezne egy jó sörözésre, egy esti tekézésre vagy egy étteremre, ahová régen szinte hazajárt? Most olyan vendéglátóhelyek kerültek eladósorba Vas megyében, amelyeknek alighanem sokan ismerik a nevét és a történetét. A körmendi Teke, a szombathelyi Sörpatika és az Őrség egyik ismert étterme is új gazdát keres – az árcédulákon pedig százmilliós összegek szerepelnek. Közben országosan is egyre kevesebb vendéglátóhely működik.

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Körmenden sokan emlékezhetnek még a Mátyás király utcai Tekére, ahol egy sörözés mellé egy kis tekézés is belefért. A vendéglátóhely most felkerült az ingatlanpiacra: a hirdetésben ugyan nem szerepel a neve, a fotók alapján azonban könnyű felismerni. Akinek vannak emlékei a helyről, annak aligha kell bemutatni – most viszont már nem vendégként, hanem leendő tulajdonosként is nézelődhet, ha van rá 299 millió forintja.

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A Zenga hirdetése szerint az 1991-ben épült ingatlanegyüttesben étterem, automata tekepálya és panzió is van. A hely a leírás alapján jelenleg is működik, az épületet pedig folyamatosan karbantartják. Az étterem nagyobb terme 30, a kisebb 20 vendég befogadására alkalmas, a pinceszinten pedig egy ötvenfős rendezvényterem is helyet kapott. A felső szinten működik az ötszobás panzió, amely összesen 15 vendéget tud fogadni. A szobák többségéhez saját fürdőszoba tartozik, háromhoz terasz is. A 545 négyzetméteres épülethez parkoló, nyitott terasz, két garázs és pince tartozik. A hirdetésben szereplő 1617 négyzetméteres terület mellett egy további, 3420 négyzetméteres belterületi telket is az ingatlannal együtt kínálnak. A vételár a berendezést és a felszerelést is magában foglalja. A Teke panziót és éttermet most 299 millió forintért árulják. 

Eladó a családias hangulatú tekézővel megfejelt étteremEladó a családias hangulatú tekézővel megfejelt étterem

Szombathelyen Sörpatikát vehetsz

A körmendi hirdetés apropóján körülnéztünk a Vas vármegyei ingatlanpiacon is. A Zenga kínálatában jelenleg 32 eladó vendéglő és étterem keresi új tulajdonosát. A listában kisebb vendéglátóegységek, nagyobb üzleti ingatlanok és többféle hasznosításra alkalmas épületek is feltűnnek. A szombathelyi kínálatban például egy 200 négyzetméteres, 350 négyzetméteres telekkel rendelkező belvárosi vendéglátóhelyet is árulnak 144,9 millió forintért. A hirdetés szerint a Fő tértől néhány száz méterre található, több mint húsz éve üzemelő pub-pizzéria a teljes, működéshez szükséges berendezéssel együtt kerülhet új tulajdonoshoz.

A leírás alapján a belső tér körülbelül 55 vendég fogadására alkalmas, a mintegy 150 négyzetméteres kerthelyiségben pedig további 70 ember fér el. A kínálat része a teljesen berendezett, gépesített konyha, a pizzakészítéshez szükséges felszerelés és a jelentős italválaszték is. A hirdetés a vendéglátóegység bérleti konstrukcióban történő üzemeltetését is lehetséges opciónak nevezi. Bár a hirdetésben itt sem szerepel a hely neve, a fotók és a leírás alapján sok szombathelyinek ismerős lehet: a Sörpatikáról van szó. Az eladó vendéglátóhelyért 144,9 millió forintot kérnek.

Eladó a Sörpatika is, az egyik legjobb szombathelyi pizzázóEladó a Sörpatika is, az egyik legjobb szombathelyi pizzázó

Az Őrségben is akad eladó jóhírú családias vendéglő

Egy másik érdekes hirdetés az Őrségből is érkezett: 350 millió forintért árulják az őriszentpéteri Bognár Éttermet, amely 370 négyzetméteres alapterületével szintén a működő vendéglátóhelyek között szerepel a kínálatban.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az étterem családias vendéglőként mutatkozik be: hétköznap étlapról lehet választani, friss napi menüvel készülnek, hétvégén pedig svédasztalos kínálattal várják a vendégeket. A hirdetésben szereplő 350 millió forintos vételár négyzetméterenként csaknem 946 ezer forintnak felel meg.

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Ahogy a Pénzcentrum is cikkezett róla, rengeteg vendéglátóhely-tulajdonos küzd ma a fennmaradásért Magyarországon. Bezárások, alacsony forgalom, kiszámíthatatlan költségek és megváltozó fogyasztói szokások jellemzik a szektort. A kérdés azonban már nem csak az, hogy túl sok-e az étterem, vagy túl kevés a vendég. Sokkal inkább az: válságban van-e a vendéglátás, vagy egy mélyebb társadalmi probléma látszik meg az éttermek asztalainál?

Herczeg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója szerint a Covid-járványt követő energiaválság és az infláció is hozzájárult ahhoz, hogy 2019 után folyamatosan csökkenni kezdett a melegkonyhás vendéglátóhelyek száma. A KSH adatai is jól mutatják a változást: míg 2019 végén még 45 026 kereskedelmi vendéglátóhely működött Magyarországon, 2025 végére számuk 35 109-re csökkent, ami közel 22 százalékos visszaesés. A forgalom képe ugyanakkor árnyaltabb: 2026 első nyolc hónapjában a vendéglátóhelyek eladási forgalmának volumene 0,2 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakáét. Vagyis nem beszélhetünk egyszerűen arról, hogy mindenhol kevesebbet költenek a vendégek, de az egyre szűkülő piacon a vállalkozásoknak továbbra is komoly kihívásokkal kell megküzdeniük.

A Zenga kínálatát átnézve is érdekes kép rajzolódik ki: a vármegyék között jelentős különbségek vannak az eladásra kínált vendéglátóhelyek számában.  A portálon Somogyban 87, Bács-Kiskunban 71, Veszprémben 59, Zalában 54, Baranyában 38, Vasban 32, Békésben 30, Szabolcs-Szatmár-Beregben 26, Borsod-Abaúj-Zemplénben pedig 24 eladó vendéglőt és éttermet hirdetnek. A kínálatba nemcsak hagyományos éttermek, hanem pubok, panziók és más vendéglátásra alkalmas ingatlanok is bekerülhetnek, a találatok száma pedig folyamatosan változhat.
Címlapkép: Getty Images
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