Brüsszelbe utazott az uniós csúcstalálkozóra Magyar Péter miniszterelnök, aki többnapos diplomáciai programja során kiemelten fontos két- és többoldalú egyeztetéseket folytat.
Hatalmas pénzcsap nyílt meg a magyar vállalkozásoknak: 270 milliárd forintos keretből juthatnak kamatmentes hitelhez
Összesen 270 milliárd forintnyi kamatmentes európai uniós hitelkeret vált elérhetővé a hazai kis- és középvállalkozások számára a Ganz Ábrahám-program részeként. A kezdeményezés valójában a már futó, uniós társfinanszírozású vállalkozásfejlesztési programok egységesítése, amely forgóeszköz- és beruházási forrásokkal támogatja a magas kamatok vagy tőkehiány miatt hátrányba került cégeket - írta meg a Portfolio.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése szerint a lehetőség a mikrovállalkozásoktól egészen a középvállalatokig minden hazai kkv előtt nyitva áll, a fővárosban és vidéken egyaránt. A miniszteri tájékoztatást követően a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) pontosította a részleteket, amelyek szerint a Ganz Ábrahám Európai Uniós Vállalati Hitelprogramok márkanév alatt a gyakorlatban a még le nem szerződött uniós kereteket vonják össze. Ez magában foglalja a Nemzeti Bajnokok, valamint a KKV Technológia Plusz és annak fővárosi változatának eddig is létező, kamatmentes hitelkonstrukcióit.
A program forrásainak kihelyezése két lépcsőben történik. Az első szakaszban 30 milliárd forinttal bővítik a keretet azok számára, akik már korábban beadták forgóeszközhitel-kérelmüket. Ezt az összeget a vállalatok alapanyag- és készletvásárlásra, valamint beszállítóik kifizetésére használhatják fel. A második fázis a tényleges fejlesztésekre fókuszál, így a nullaszázalékos kamatozású hitel gépbeszerzésre, kapacitásbővítésre, digitalizációra és energiahatékonysági beruházásokra egyaránt igényelhető.
A konstrukció legnagyobb előnye, hogy a cégek megtermelt nyereségét nem csökkentik a kamatkiadások, így az teljes egészében a gazdaságban hasznosulhat. A jelentősebb beruházásokban gondolkodó beszállítók és exportőrök akár egymilliárd forintos, kamatmentes hitelből és vissza nem térítendő támogatásból álló csomaghoz is hozzájuthatnak.
A kezdeményezés előzményeként idén szeptemberben már mintegy 800, többségében vidéki turisztikai és vendéglátóipari vállalkozás jutott egyenként 10 millió forintos forráshoz. Az új igényléseket a kereskedelmi bankok MFB Pont Plusz hálózatában lehet benyújtani, a részletes feltételek pedig az MFB honlapján olvashatók.
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