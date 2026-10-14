Hatalmas pénzcsap nyílt meg a magyar vállalkozásoknak: 270 milliárd forintos keretből juthatnak kamatmentes hitelhez

Összesen 270 milliárd forintnyi kamatmentes európai uniós hitelkeret vált elérhetővé a hazai kis- és középvállalkozások számára a Ganz Ábrahám-program részeként. A kezdeményezés valójában a már futó, uniós társfinanszírozású vállalkozásfejlesztési programok egységesítése, amely forgóeszköz- és beruházási forrásokkal támogatja a magas kamatok vagy tőkehiány miatt hátrányba került cégeket - írta meg a Portfolio.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése szerint a lehetőség a mikrovállalkozásoktól egészen a középvállalatokig minden hazai kkv előtt nyitva áll, a fővárosban és vidéken egyaránt. A miniszteri tájékoztatást követően a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) pontosította a részleteket, amelyek szerint a Ganz Ábrahám Európai Uniós Vállalati Hitelprogramok márkanév alatt a gyakorlatban a még le nem szerződött uniós kereteket vonják össze. Ez magában foglalja a Nemzeti Bajnokok, valamint a KKV Technológia Plusz és annak fővárosi változatának eddig is létező, kamatmentes hitelkonstrukcióit.

A program forrásainak kihelyezése két lépcsőben történik. Az első szakaszban 30 milliárd forinttal bővítik a keretet azok számára, akik már korábban beadták forgóeszközhitel-kérelmüket. Ezt az összeget a vállalatok alapanyag- és készletvásárlásra, valamint beszállítóik kifizetésére használhatják fel. A második fázis a tényleges fejlesztésekre fókuszál, így a nullaszázalékos kamatozású hitel gépbeszerzésre, kapacitásbővítésre, digitalizációra és energiahatékonysági beruházásokra egyaránt igényelhető.

A konstrukció legnagyobb előnye, hogy a cégek megtermelt nyereségét nem csökkentik a kamatkiadások, így az teljes egészében a gazdaságban hasznosulhat. A jelentősebb beruházásokban gondolkodó beszállítók és exportőrök akár egymilliárd forintos, kamatmentes hitelből és vissza nem térítendő támogatásból álló csomaghoz is hozzájuthatnak.

A kezdeményezés előzményeként idén szeptemberben már mintegy 800, többségében vidéki turisztikai és vendéglátóipari vállalkozás jutott egyenként 10 millió forintos forráshoz. Az új igényléseket a kereskedelmi bankok MFB Pont Plusz hálózatában lehet benyújtani, a részletes feltételek pedig az MFB honlapján olvashatók.